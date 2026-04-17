Kakav top novi neboder! Imat će 509 mikro studio apartmana i pročelje totalno izvan okvira

Japanski arhitektonski studio
Kengo Kuma and Associates objavio je dizajn za stambeni neboder u Quitu (Ekvador) što je predstavlja njihov prvi projekt u tom gradu.
Toranj Qapital planiran je kao zgrada od 32 kata, visoka 128,5 metra, a pridružuje se sve većem broju projekata u Quitu koje razvijaju međunarodni arhitektonski uredi u suradnji s lokalnim uredom Uribe Schwarzkopf.
Kao i druga dva spomenuta tornja, Qapital će se nalaziti uz park La Carolina u središnjoj poslovnoj četvrti Quita. Zgrada će sadržavati 509 mikro studio apartmana površine od 21 do 36,15 kvadrata. Imat će tri komercijalna kata u donjim razinama te zajedničke sadržaje poput bazena na krovu, spa centra za kućne ljubimce i wellness spa centra.
Toranj Qapital | foto: Kengo Kuma and Associates
Razvoj stambenog nebodera u Quitu dio je šire strategije urbanog zgušnjavanja i modernizacije grada. Nakon ukidanja ograničenja visine i preseljenja starog aerodroma, Quito je otvorio vrata visokogradnji i međunarodnim arhitektonskim imenima.
U tom procesu ključnu ulogu imaju privatni developeri koji surađuju s renomiranim arhitektima kako bi stvorili prepoznatljive projekte visoke tržišne vrijednosti. Upravo jedan takav projekt razvija se u suradnji s uredom Kengo Kuma, što potvrđuje interes investitora za arhitekturu koja donosi dodatnu kulturnu i estetsku vrijednost.
Za razliku od nekih ranijih projekata u gradu, gdje su dominirali snažni volumeni i eksperimentalne forme, Kumina arhitektura često naglašava suptilnost, materijalnost i odnos s prirodom. Time se otvara mogućnost drugačijeg pristupa visokim stambenim strukturama, koji bi mogao biti bliži ljudskom mjerilu.
Očekuje se da će projekt odgovoriti i na lokalne klimatske i ekonomske uvjete, što je posebno važno u kontekstu gradnje u Andama. Takav pristup mogao bi donijeti novu ravnotežu između globalnog dizajna i lokalnog identiteta, što je jedan od ključnih izazova suvremene arhitekture u brzo rastućim gradovima.
Toranj Qapital | foto: Kengo Kuma and Associates
Vizualizacije vanjštine prikazuju fasadu s velikim otvorima izrezanim iz volumena zgrade. Fasada će biti izrađena od slojevitih naslaga kamena, a na renderima su prikazane biljke koje se spuštaju s balkona.
Prema riječima arhitekta Kenga Kume, teksturirana fasada inspirirana je njegovim osobnim interesom za keramiku.
- Dugo me zanimaju sličnosti između drevne keramike u Japanu i Ekvadoru, njihova zajednička osjetljivost na formu i vrednovanje prirodnog materijala. S projektom Qapital, taj fokus na prirodu i teksturu postao je polazište dizajna, vidljiv kroz izrezbarenu fasadu zgrade i uvođenje prirode u srce grada, rekao je Kuma Ellen Eberhardt za
dezeen.com.
Toranj Qapital | foto: Kengo Kuma and Associates
Arhitekti ističu i kako je dizajn je inspiriran surovom ljepotom planinskog lanca Anda, koji se proteže zapadnom obalom Južne Amerike i okružuje Quito. Balkoni tornja preuzimaju oblikovne reference s porozne površine andskih stijena, koje pružaju dovoljno prostora za rast biljaka u njihovim pukotinama.
Vizualizacije interijera prikazuju kompaktne spavaće sobe obložene svijetlim drvom. Zajednički prostori prikazani su kao prostrani, organski oblikovani i nalik špiljama. Treba reći i da zgrada kombinira funkcionalni dizajn s kompaktnim stambenim prostorima, nudeći fleksibilnu i dinamičnu priliku za život i investiciju.
Ističe se i kako će projekt također uključivati mozaik talijanskog brenda kućnog interijera Fornasetti, što će biti njihov prvi rad u Južnoj Americi. Završetak projekta Qapital očekuje se 2029. godine.
Toranj Qapital | foto: Kengo Kuma and Associates
Rad Kengo Kuma karakterizira snažan naglasak na prirodnim materijalima, posebice drvu, te na ideji nestajanja arhitekture u okolišu. Njegovi projekti često izbjegavaju monumentalnost u korist taktilnosti i slojevitosti prostora.
Iako je poznat po kulturnim i javnim objektima, Kuma se sve više afirmira i u segmentu stambenih nebodera, gdje pokušava reinterpretirati tradicionalne principe u suvremenom kontekstu. Primjeri poput tornja Alberni u Vancouveru pokazuju kako se i visoka gradnja može oblikovati kroz slojevite fasade i integraciju prirodnih elemenata.
U slučaju projekta u Quitu, očekuje se primjena sličnih principa, ali prilagođenih lokalnim materijalima i budžetskim ograničenjima. Investitori su već naglasili da će se dizajn morati uskladiti s realnim troškovima, što otvara prostor za inovacije u odabiru materijala i konstrukcijskih rješenja. Takav pristup mogao bi rezultirati arhitekturom koja nije samo vizualno atraktivna, već i održiva te kontekstualno osjetljiva.
