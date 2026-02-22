Spremaju se radovi na zagrebačkoj prometnici: Od pruge 'vrluda' istokom grada, a iza okretišta se gubi

U projektu koji javno objavljuje Grad Zagreb, prometno rješenje planirane prometnice temelji se na Generalnom urbanističkom planu Grada Zagreba (GUP). Planirana trasa povezuje ulicu Čulinec I na istoku s ulicom Resnički put na zapadu, gdje se ‘put’ završava razgranato – bez jasnog završetka, kako smo napisali. Zbog kompleksnosti imovinsko-pravnih odnosa, velikog broja parcela i konfiguracije terena, izgradnja prometnice predviđena je u dvije etape, a predmet ovog projekta je druga etapa u duljini od 152,96 metara.

U skladu sa specifičnom prometnom i prostornom situacijom te preporučenim smjernicama projektiranja, odabrani su optimalni elementi prometnice, navedeno je u projektu. Prema dokumentacije, u drugoj etapi radova predviđen je koridor minimalne širine 7,5 metara, odnosno do približno 15 metara u zoni spajanja na postojeće okretište na jugozapadnoj strani zahvata.

Unutar koridora planiran je kolnik širine 6 metara – odnosno dvije prometne trake od po 3 metra za dvosmjerni promet te pješački kolnik širine 1,5 metara, čime se omogućuje nesmetano odvijanje motornog i pješačkog prometa. U zoni priključenja na postojeći rotor predviđen je razdjelni otok, s ulaznim i izlaznim trakama širine 3,80 metara te ulaznim i izlaznim radijusom od 12 metara, gdje postojeći rotor, ujedno okretište autobusa, već zadovoljava geometrijske elemente kružnog raskrižja. Prometnica će biti opremljena vertikalnom i horizontalnom signalizacijom te javnom rasvjetom za osvjetljavanje kolnih i pješačkih površina.

Tko će ukloniti objekte na putu?

U postojećem stanju trasa planirane prometnice pruža se od rotora na zapadu, preko asfaltiranog pristupnog puta i između kuća prema istoku, gdje se spaja s prvom etapom izgradnje. Na području zahvata nalazi se nekoliko pomoćnih i montažnih objekata unutar ograđenih čestica individualnog stanovanja koje je potrebno ukloniti prije realizacije zahvata, pri čemu njihovo uklanjanje nije predmet ovog projekta.

Izradi trupa prometnice prethodit će raščišćavanje terena, uklanjanje površinskog sloja tla i humusa te iskop trošnog i otpadnog materijala nepogodnog za posteljicu, piše u opisu zahvata. Projektom je predviđeno skidanje humusiranog sloja debljine 30 centimetara na dijelu trase pod zelenim površinama, dok se na preostalim dijelovima trase planira iskop površinskog sloja. Radovi na izgradnji prometnice izvode se nakon uklanjanja postojećih građevina, priključaka na komunalnu infrastrukturu i čišćenja gradilišta od otpada nastalog uklanjanjem.

Prema geodetskoj snimci i podacima nadležnih komunalnih poduzeća, na području obuhvata postoje vodovod, elektroinstalacije, EKI instalacije, niskotlačni i visokotlačni plinovodi te kanalizacija. Prije početka radova potrebno je izvršiti pregled trase uređajem za traženje instalacija te situacijski i visinski označiti njihove položaje, uz posebnu pažnju tijekom izvođenja radova kako bi se spriječila oštećenja postojećih instalacija, zaključno navodi tehnički opis planiranih radova. Koje još ceste u Zagrebu trebaju dobiti produžetak, pročitajte ovdje.