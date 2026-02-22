Gradilište Spremaju se radovi na zagrebačkoj prometnici: Od pruge 'vrluda' istokom grada, a iza okretišta se gubi

Spremaju se radovi na zagrebačkoj prometnici: Od pruge 'vrluda' istokom grada, a iza okretišta se gubi

Nina Šantek baustela.hr

22. veljača 2026.

Kreće od željezničke stanice ‘Trnava’, nastavlja prema Vukomerečke, gdje preuzima vodstvo pa vodi dalje do okretišta autobusa u Trnavi. Takva je pomalo vrludava putanja važne ulice Resnički put na istoku Zagreba, koja ni tu ne staje, ali gubi na širini i grana se – bez jasnog završetka. Ova ulica trebala bi se dograditi u dvije etape, ali se zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa odmah ‘skače’ na drugi dio zahvata, procijenjen na 300 tisuća eura.

Resnički put dobiva dogradnju u Trnavi | foto: snimka zaslona, GoogleKarte/EOJN (situacija)

Neke Zagrebačke ulice izgledom kao da su nastale ‘slučajno’, metar po metar kako su se gradile kuće – pa danas ni nisu najpravilnijeg oblika.  No, kako se grad širi, pojedine su možda postale znatno važnije nego su bile u trenucima nastajanja te ih se u određenih slučajevima treba i produljiti. Jer, njihovi završeci nekad su potpuno neočekivani, poput njihovih putanja. Tako je i s ulicom Resnički put koja također treba dobiti nastavak, prema procjeni za 300 tisuća eura.

Neobična putanja ulice na istoku

Resnički put je na granici naselja Vukomerec i Trnave, a kreće nekoliko metara od željezničke stanice Trnava. Zatim se spušta na Vukomerečku cestu koja od tog mjesta postaje Resnički put, pa nastavlja prema kružnom toku u Trnavi, do okretišta autobusa, da bi se kod Čulinca ‘razgranala’ – bez jasnog završetka i u znatno manjim gabaritima. U stvari, od te točke izgleda kao neuređen jednosmjerni put, a nema ni uređenu pješačku stazu, te se upravo zbog toga traži dogradnja.

Temeljem zahtjeva Grada Zagreba, sad se planira produžetak Resničkog puta, a radi se o drugoj etapi takvog zahvata. Građevinsko i prometno rješenje za izgradnju daje se prethodno izrađenim projektom, kako piše u javnoj nabavi. Dalje je navedeno da je planirana prometnica kategorizirana kao gradska ulica.

Projekt koči ‘imovina’ na putu

U projektu koji javno objavljuje Grad Zagreb, prometno rješenje planirane prometnice temelji se na Generalnom urbanističkom planu Grada Zagreba (GUP). Planirana trasa povezuje ulicu Čulinec I na istoku s ulicom Resnički put na zapadu, gdje se ‘put’ završava razgranato – bez jasnog završetka, kako smo napisali. Zbog kompleksnosti imovinsko-pravnih odnosa, velikog broja parcela i konfiguracije terena, izgradnja prometnice predviđena je u dvije etape, a predmet ovog projekta je druga etapa u duljini od 152,96 metara.

U skladu sa specifičnom prometnom i prostornom situacijom te preporučenim smjernicama projektiranja, odabrani su optimalni elementi prometnice, navedeno je u projektu. Prema dokumentacije, u drugoj etapi radova predviđen je koridor minimalne širine 7,5 metara, odnosno do približno 15 metara u zoni spajanja na postojeće okretište na jugozapadnoj strani zahvata.

Unutar koridora planiran je kolnik širine 6 metara – odnosno dvije prometne trake od po 3 metra za dvosmjerni promet te pješački kolnik širine 1,5 metara, čime se omogućuje nesmetano odvijanje motornog i pješačkog prometa. U zoni priključenja na postojeći rotor predviđen je razdjelni otok, s ulaznim i izlaznim trakama širine 3,80 metara te ulaznim i izlaznim radijusom od 12 metara, gdje postojeći rotor, ujedno okretište autobusa, već zadovoljava geometrijske elemente kružnog raskrižja. Prometnica će biti opremljena vertikalnom i horizontalnom signalizacijom te javnom rasvjetom za osvjetljavanje kolnih i pješačkih površina.

Resnički put dobiva dogradnju u Trnavi | foto: snimka zaslona, GoogleKarte

Tko će ukloniti objekte na putu?

U postojećem stanju trasa planirane prometnice pruža se od rotora na zapadu, preko asfaltiranog pristupnog puta i između kuća prema istoku, gdje se spaja s prvom etapom izgradnje. Na području zahvata nalazi se nekoliko pomoćnih i montažnih objekata unutar ograđenih čestica individualnog stanovanja koje je potrebno ukloniti prije realizacije zahvata, pri čemu njihovo uklanjanje nije predmet ovog projekta.

Izradi trupa prometnice prethodit će raščišćavanje terena, uklanjanje površinskog sloja tla i humusa te iskop trošnog i otpadnog materijala nepogodnog za posteljicu, piše u opisu zahvata. Projektom je predviđeno skidanje humusiranog sloja debljine 30 centimetara na dijelu trase pod zelenim površinama, dok se na preostalim dijelovima trase planira iskop površinskog sloja. Radovi na izgradnji prometnice izvode se nakon uklanjanja postojećih građevina, priključaka na komunalnu infrastrukturu i čišćenja gradilišta od otpada nastalog uklanjanjem.

Prema geodetskoj snimci i podacima nadležnih komunalnih poduzeća, na području obuhvata postoje vodovod, elektroinstalacije, EKI instalacije, niskotlačni i visokotlačni plinovodi te kanalizacija. Prije početka radova potrebno je izvršiti pregled trase uređajem za traženje instalacija te situacijski i visinski označiti njihove položaje, uz posebnu pažnju tijekom izvođenja radova kako bi se spriječila oštećenja postojećih instalacija, zaključno navodi tehnički opis planiranih radova. Koje još ceste u Zagrebu trebaju dobiti produžetak, pročitajte ovdje.

