Spremaju se radovi na zagrebačkoj prometnici: Od pruge 'vrluda' istokom grada, a iza okretišta se gubi

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
Izlozi u najvećim hrvatskim gradovima sve češće su zamračeni, problem praznih 'poslovnjaka' sve je slojevitiji.
16:13 11 h 26.02.2026
22. veljača 2026.
Neke Zagrebačke ulice izgledom kao da su nastale ‘slučajno’, metar po metar kako su se gradile kuće – pa danas ni nisu najpravilnijeg oblika. No, kako se grad širi, pojedine su možda postale znatno važnije nego su bile u trenucima nastajanja te ih se u određenih slučajevima treba i produljiti. Jer, njihovi završeci nekad su potpuno neočekivani, poput njihovih putanja. Tako je i s ulicom Resnički put koja također treba dobiti nastavak, prema procjeni za 300 tisuća eura.
Resnički put je na granici naselja Vukomerec i Trnave, a kreće nekoliko metara od željezničke stanice Trnava. Zatim se spušta na Vukomerečku cestu koja od tog mjesta postaje Resnički put, pa nastavlja prema kružnom toku u Trnavi, do okretišta autobusa, da bi se kod Čulinca ‘razgranala’ – bez jasnog završetka i u znatno manjim gabaritima. U stvari, od te točke izgleda kao neuređen jednosmjerni put, a nema ni uređenu pješačku stazu, te se upravo zbog toga traži dogradnja.
Temeljem zahtjeva Grada Zagreba, sad se planira produžetak Resničkog puta, a radi se o drugoj etapi takvog zahvata. Građevinsko i prometno rješenje za izgradnju daje se prethodno izrađenim projektom, kako piše u javnoj nabavi. Dalje je navedeno da je planirana prometnica kategorizirana kao gradska ulica.
