Gradilište omiljenog kupališta na istoku kao u mravinjaku: Novi bazeni gotovi u lipnju za 50. rođendan

Veliko gradilište na osječkoj Copacabana ulazi u završnicu, a građane Osijek ovog ljeta očekuje potpuno obnovljen bazenski kompleks. Projekt vrijedan devet milijuna eura trebao bi biti gotov do simboličnog datuma, 1. lipnja, kada se obilježava 50. rođendan ovog omiljenog kupališta. Nakon godina zapuštenosti, popularno zvana Kopika dobiva moderne bazene, nove atrakcije i bogatiji sadržaj za sve generacije. Obnova se provodi u fazama, a druga etapa donosi najveće infrastrukturne i krajobrazne promjene koje su upravo u tijeku.

Na 50. rođendan osječke Copacabana, 1. lipnja ove godine, građane Osijeka trebao bi dočekati potpuno obnovljen i sadržajno proširen bazenski kompleks. Cilj je kupalište pretvoriti u suvremeni rekreacijski prostor koji može zadovoljiti potrebe svih generacija, od djece do profesionalnih sportaša.

Obnova ima i snažnu simboličku dimenziju jer se poklapa s pola stoljeća postojanja ovog popularnog kupališta. Naime, tijekom desetljeća Copacabana je postala neizostavan dio identiteta grada i mjesto brojnih ljetnih uspomena Osječana. Novi izgled kompleksa trebao bi osigurati da ta tradicija bude nastavljena, ali u modernijem i sigurnijem okruženju.

Poseban naglasak stavljen je na povećanje funkcionalnosti, energetsku učinkovitost i bogatiji sadržaj za posjetitelje. Projekt se provodi u fazama kako bi se radovi mogli kvalitetno organizirati i financijski kontrolirati. Završetak druge faze označit će i završnicu najveće obnove Copacabane u njezinoj povijesti.

Dvije faze

Na lijevoj obali Drave u Osijeku gradilište druge, odnosno završne faze projekta je u punom jeku. Nedavno je radove obišao gradonačelnik, Ivan Radić, te istaknuo kako Copacabana prije 2021. godine praktički nije bila u funkciji, jer bazeni nisu radili i infrastruktura je bila zapuštena. Obnova je zato započela ambicioznim planom koji je predviđao potpunu revitalizaciju prostora.

Već 2022. godine, u svega šest mjeseci, završena je prva faza radova vrijedna 4,5 milijuna eura. Tada je Osijek dobio prvi pravi olimpijski bazen na otvorenom, čime je grad dobio uvjete za ozbiljnije sportske aktivnosti i natjecanja. Uz to je uređena hortikultura, izgrađen bazen s vodenim barom te postavljena nova strojarnica.

Po prvi put Copacabana je dobila i priključak na vodovodnu mrežu, što je bio ključan infrastrukturni pomak. Ova faza označila je prekretnicu jer je pokazala da se dugogodišnji problemi mogu sustavno riješiti. No, onda je sve stalo, da bi druga faza bila aktivirana tek u rujnu 2025. godine.

Nove atrakcije i više sadržaja

Druga faza, ukupne vrijednosti devet milijuna eura, financira se dijelom i kroz ITU mehanizam, iz kojeg je osigurano četiri milijuna eura bespovratnih sredstava. Fokus ove etape je na proširenju sadržaja i dodatnom podizanju kvalitete boravka na kupalištu.

U tijeku je izgradnja dječjeg bazena opremljenog sjenilima i vodenim atrakcijama koje su prilagođene najmlađima. Paralelno se gradi i mješoviti bazen s toboganom koji će biti namijenjen širokom krugu korisnika. Važan tehnički element projekta je i podzemna strojarnica koja će omogućiti moderniji i učinkovitiji rad cijelog sustava.

Posebna pažnja posvećena je krajobraznom uređenju prostora kako bi se povećala ugodnost boravka tijekom ljetnih vrućina. Planirana je sadnja 200 novih stabala i čak 1.800 različitih biljnih vrsta. Time će Copacabana dobiti više prirodnog hlada i estetski privlačniji ambijent. Ovakav pristup pokazuje da projekt nije usmjeren samo na bazene, nego na cjelokupni doživljaj prostora.

Dječji bazen

Dječji bazen je projektiran na mjestu postojećeg dječjeg bazena čija se školjka uklanja. Vodena površina dječjeg bazena iznosit će 248,82 kvadrata, a uz bazen je predviđen i spray park čija površina iznosi 269,31 kvadrata.

Bazenska školjka dječjeg bazena izvest će od armiranog betona, uključujući svu potrebnu hidroizolaciju kako bi se osigurala vodonepropusnost. Školjka se izvodi na mjestu školjke postojećeg dječjeg bazena. Obloga bazena bit će izvedena od keramičkih pločica. Dubina bazena cijelom njegovom površinom će biti 0,30 metara.

Uz dječji bazen je predviđen spray park, te je njegova završna obloga predviđena od protukliznog epoksidnog premaza. Kao zaštita od Sunca na dijelu spray parka predviđeno je sunčano jedro.

Rekreacijski bazen

Školjka rekreacijskog bazena promijenila je tlocrtni oblik u odnosu na ranije vizije što je za posljedicu imalo izmjenu bazenskih atrakcija kojih je sada više. Dodane su sjedeće i ležeće masaže, atrakcija slapa i atrakcija gejzira. Postojeći čelični tobogan se uklanja, a na njegovom mjestu se gradi novi čelični tobogan. Ističe se i kako će vodena površina rekreacijskog bazena iznositi 1.588,98 kvadrata.

Izvedba školjke previđena je od armiranog betona, uključujući svu potrebnu hidroizolaciju kako bi se osigurala vodonepropusnost. Školjka se izvodi na mjestu školjke postojećeg rekreacijskog bazena. Obloga bazena bit će izvedena od keramičkih pločica. Dubina bazena će pak biti promjenjiva. Na najdubljem mjestu 1,35 metara, uz tobogan 1,20 metara a u dijelu bazena namijenjenom igralištu s loptom jedan metar.

Ostale građevine i preinake

Uz bazene, projekt obuhvaća još dvije građevine. U prvoj građevini nalaziti će se sanitarije, previjalište, strojarnica i ugostiteljski objekt, a druga građevina bit će namijenjena za pozicioniranje tipskih ugostiteljskih kontejnera. Također, na rekonstrukciju dva bazena nastavlja se elektrotehnički dio nužan za njihov rad. Projekt obuhvaća i sanitarne propusnike, te uređenje okoliša.

Ovdje treba reći da je promijenjen koncept rješavanja dezbarijera kompleksa u odnosu na prethodne planove. Predbazeni se izvode neposredno uz rekreacijski i dječji bazen odnosno na mjestima ulaza u čisti dio bazenskog kupališta. Također, predviđena je ograda oko bazenskog kupališta iz betonskih žardinjera s visokim zelenilom na mjestima ulaza u čisti dio bazenskog kupališta koja vodi do predbazena za pranje nogu.

Kada su u pitanju izmjene glavnog projekta neki objekt planirani za uklanjanje i rekonstrukciju ipak se neće puno mijenjati, niti rušiti. Riječ je o sanitarnom čvoru, trafostanici, dva spremištu, strojarnici, ambulanti i restoranu. Oni će se zadržati u postojećem stanju.