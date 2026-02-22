Ovo su dva posebna gradilišta u Hrvatskoj: Imat će zanimljive multifunkcionalne tunele

Trenutno se izvode radovi na dva posebna gradilišta koja će imati tunel. Riječ je o rekonstrukciji Grand Ville Argentine u Dubrovniku i izgradnja nove Osnovne škole Horvati u Zagrebu. U Dubrovniku se podzemni tunel gradi kao skrivena veza hotela do plaže, dok će u Zagrebu tunel na etaži minus jedan povezivati sportske sadržaje škole s vanjskim igralištem, omogućujući izravan pristup dvoranama bez ulaska u školu.

Diljem Hrvatske otvorena su zanimljiva gradilišta, a dva se posebno ističu – oba će imati tunel. Riječ je o rekonstrukciji Grand Ville Argentine u Dubrovniku i izgradnji nove Osnovne škole Horvati na Knežiji. Tuneli će imati različite funkcije, baš kao i sami objekti, no i dalje predstavljaju zanimljive i posebne elemente koji izdvajaju ove projekte.

Skrivena veza do plaže

Rekonstrukcija hotela Grand Villa Argentina, prema projektu zagrebačkog studija 3LHD, započela je u listopadu 2023. godine. Prije početka radova stari hotel zatvoren je kako bi se moglo raditi na cijelom kompleksu. Obuhvaćeni su objekti Vile Argentine, Vile Orsule i Vile Glavić, koje će po završetku radova postati jedinstvena cjelina.

Nakon uklanjanja unutrašnjih dijelova Vile Argentine i izvedbe radova na nosivosti konstrukcije Hotela Argentina, radovi se nastavljaju u novom pravcu. Trenutno se gradi poseban podzemni tunel koji će služiti kao skrivena veza s plažom. Novi hotel djelovat će kao čvorište koje povezuje sve vile u kompleksu, čuvajući povijesni karakter, a istovremeno pruža modernu funkcionalnost i spektakularan pogled na Dubrovnik i otok Lokrum.

Projekt na 10.000 kvadrata

Ukupna površina projekta prelazi 10.000 kvadratnih metara, a 3LHD je zadužen za arhitektonsko-građevinski dio. Investitor su Jadranski luksuzni hoteli, dok tvrtka Tering vodi MEP projektni tim i koordinira sve instalacije, uključujući HVAC sustav. Završetak projekta po najvišim standardima sve je opipljiviji. Podsjetimo, radovi su započeli rušenjem starog Hotela Argentina u studenom 2023., a početkom proljeća 2024. iz 3LHD-a su izvijestili o završetku faze betoniranja novog dijela zgrade.

Kako ističu iz studija 3LHD, projekt crpi inspiraciju iz dubrovačke kulture, povijesne baštine i arhitektonskih vrijednosti postojećih građevina, kao i prirodnih ljepota jadranske obale. Vanjski izgled objekata oblikovan je tako da se nenametljivo uklopi u krajolik i urbano okruženje. Svaka zgrada imat će jedinstven interijer, u kojem su reinterpretirani slojevi dubrovačke povijesti, dok dinamični akcenti i kolorit reflektiraju duh 70-ih godina prošlog stoljeća.

Rađa se nova, funkcionalna cjelina

Glavni izvođač radova je slovenska tvrtka MAKRO 5, s 30-godišnjim iskustvom u obnovi velikih infrastrukturnih, gospodarskih, stambenih i zaštićenih objekata. Kompleks Grand Villa Argentina prije rušenja obuhvaćao je pet objekata: Villa Argentina, Hotel Argentina, Villa Orsula, Villa Glavić i garažni objekt. Zgrada hotela izvorno je sagrađena kao privatna rezidencija 1913. godine i vrlo brzo postala jedno od najprestižnijih odredišta na Jadranu.

Projekt rekonstrukcije temelji se na prepoznavanju vrijednosti postojećih objekata. Novi Hotel Argentina, zajedno s Vilom Argentinom i Vilom Orsulom, tvorit će jednu funkcionalnu cjelinu koja povezuje povijesni i suvremeni dio kompleksa.

Novo lice Osnovne škole Horvati

S juga Hrvatske ‘skačemo’ u Zagreb, u kvart Knežija, gdje se gradi moderna Osnovna škola Horvati. Gradnja je u planu još od 2006. godine kako bi zamijenila staru školu, koja je bila nedovoljno prostrana. Stara OŠ Horvati na toj lokaciji postojala je 130 godina, a njezino rušenje predstavlja nulti korak drugog projekta – nove Šarengradske avenije, koji još nije u realizaciji.

Podzemne etaže škole povezane su međusobno i u njima se nalaze sportski sadržaji. Posebno je zanimljiva etaža -1, gdje će se nalaziti prostrana sportska dvorana od 800 kvadratnih metara, koju će se moći podijeliti u dvije manje. Tunel povezuje unutarnje sportske sadržaje s vanjskim igralištem, omogućujući izravan ulaz u dvorane bez ulaska u školu. To rješenje posebno je praktično ako se dvorane budu iznajmljivale za sportske aktivnosti.

– Tunel korisnicima omogućuje nesmetani pristup dvorani, bez ulaska u školu, što je posebno praktično za buduće najmove. Nakon izvedbe etaže -2, pri izgradnji etaže -1 izveden je horizontalni dio, a potom pokos prema prizemlju i vanjskom terenu. Betoniran je pod kosinom, dok je ostatak postupka tekao standardno – podložni beton, hidroizolacija, XPS izolacija i betonska ploča, nedavno nam je u bauštelskoj reportaži ispričao pomoćnik voditelja gradilišta, Lovre Jandrijev.

Radilo se u rijeci Savi

Građevina je po mnogočemu posebna, a neki dijelovi izvođenja bili su vrlo zahtjevni. Najveći izazov bila je etaža -2, gdje se izvođač, tvrtka Izgradnja Futura, suočio s podzemnim tokovima rijeke Save. Posebna priča je gradnja faksimila stare kuće Ocean filma, koja je na istom mjestu postojala od 1920-ih.

– Konstrukcija je gotova, kao i svi grubi radovi. Objekt je u fazi zatvaranja, postavlja se aluminijska bravarija, a u unutrašnjosti se izvode instalaterski radovi. Glavna dvorana već je dobila čeličnu krovnu konstrukciju sa sendvič panelima, a slijedi konačna izolacija, rekli su nam tada na gradilištu.

Cijela etaža nalazi se u nivou podzemnih voda, pa je tehnologija izvođenja promijenjena. Umjesto građevinskih talpi, primijenjena je metoda mlaznog injektiranja kako bi se spriječila oštećenja okolnih kuća. Kran je bio unesen unutar gabarita zgrade dok se nije izvela najdublja i najkompleksnija etaža, koja je dobro zaštićena od prodora vode hidroizolacijom. Za -2 i -1 etažu korištena je bitumenska ljepenka, provjereno rješenje.

Nova škola trebala bi otvoriti vrata već u idućoj školskoj godini. U 17 učionica moći će boraviti do 400 učenika, koji će školu pohađati u jednoj smjeni. Gradnja se odvija po projektu njiric+ arhitekata, s vrijednošću od 13,7 milijuna eura. Projekt je tijekom godina više puta prilagođavan novim zakonima i propisima, a izvođači potvrđuju da je prilagodba uspješno provedena.