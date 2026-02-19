Treba li investitor platiti majstorima ako je nezadovoljan? Evo što kažu jedini i drugi

Rasprava o tome trebaju li investitori platiti majstorima za loše izvedene radove izazvala je pravu buru mišljenja u našoj Facebook grupi ‘Građevinski radovi’. Dok jedni ističu da majstori imaju pravo na plaću za obavljeni posao, drugi upozoravaju da loša izvedba i kašnjenja zahtijevaju korekcije ili umanjenje cijene. Komentari su otkrili duboke razlike u percepciji odgovornosti između naručitelja i izvođača.

Zanimljiva rasprava povela se u našoj bauštelskoj grupi na Facebooku ‘Građevinski radovi’ nakon što je jedan od članova postavio pitanje: ‘Trebamo li plaćati majstorima nekvalitetno i nepravovremeno izvedene radove?‘. U samo dva dana objava je prikupila velik broj komentara, a rasprava se brzo pretvorila u svojevrsni presjek frustracija s obje strane, izvođača i naručitelja. Neki sudionici su iznijeli osobna iskustva, drugi ponudili pravne savjete, a treći pisali o kompromisnim rješenjima.

Rasprava je pokazala i koliko je građevinski sektor, posebno u privatnim radovima, prepušten neformalnim pravilima. Ipak, unatoč burnim tonovima, među komentarima se mogu pronaći i korisni savjeti. Oni pak otkrivaju što najviše smeta majstorima, ali i koje su najveće zamjerke klijenata. Upravo ti kontrasti čine ovu raspravu relevantnom za sve koji planiraju gradnju ili renovaciju.

Majstori: Traže brzo i jeftino pa se bune

Komentari za koje je očito da dolaze od majstora uglavnom su usmjereni na kontekst i okolnosti u kojima se posao izvodi. Više njih ističe da kvaliteta rada često ovisi o budžetu i vremenskom okviru koji nameće investitor. Jedan od sudionika rasprave rekao je kako se radovi moraju platiti ako su obavljeni, ali da, ako je investitor nezadovoljan, treba obaviti popravke.

– Platiti treba, jer bi svi kazali ne kvalitetno je, i svaki sebi. Oni trebaju popravit šta je za popravit, a investitor lovu na sunce, rekao je.

Ističemo i argument da mnogi investitori traže ‘brzo i jeftino’, a da su onda kasnije su nezadovoljni rezultatom. Kao i majstorsku tvrdnju da se kašnjenja često događaju zbog problema s dobavom materijala ili preklapanja radova s drugim izvođačima.

U komentarima se pojavljuje i pritužba na neredovita plaćanja, uz tvrdnje da dio klijenata namjerno zadržava novac kako bi ‘stisnuo’ izvođače. Pojedini upozoravaju i na rad bez pisanih ugovora, koji ostavlja prostor za nesporazume. Dok ima i onih koji ističu da loši majstori postoje, ali da zbog njih cijela struka dobiva loš glas.

Zaključno, većina komentara iz ove perspektive sugerira da problem nije jednostran, nego sustavan. Majstori traže jasnije dogovore, realna očekivanja i profesionalniji odnos s obje strane.

Investitora: Plaćaš, a strepiš hoće li završiti

Komentari naručitelja radova uvelike su pak prožeti osobnim iskustvima s lošom izvedbom. Opisuju se situacije u kojima su majstori kasnili tjednima ili mjesecima bez objašnjenja, a nudi se i pomoć. Jedan od komentara dobro sažima stav investitora.

– Ukoliko su vam napravili znatno loše, nepopravljivo ili van pravila struke trebali bi nadoknaditi štetu kojim će te stvar vratiti u prvobitno stanje. Ukoliko se radi o lošijoj izvedbi od standardne, umanjite im iznos za postotak kojim ćete nadoknaditi radove. Naravno, puno lakše je kada imate nekog za stručni nadzor umjesto da procijenjujete osobno. Inače se sve stavi na papir prije izvođenja kao i uvjeti. Ozbiljni izvođači nemaju problema s tim. Važno je šta, kako i u kojem vremenu. Kada plaćate bez ugovora i računa važan je neprestan nadzor. I krunica u ruci.

Ovaj komentar ilustrira ključne prijedloge investitora: precizni ugovori, fazno plaćanje i stručni nadzor, što smanjuje rizik loše izvedbe. Česti su i drugi komentari u kojima se navodi frustracija zbog neredovitih izvođača ili površno obavljenog posla, s naglaskom na potrebu dokumentiranja i kontrole radova. Većina investitora smatra da bi loše izvedeni radovi trebali automatski dovesti do smanjenja cijene ili popravka na trošak majstora, čime se štiti njihova investicija. Rasprava također otkriva koliko nepovjerenje među klijentima raste kad se poslovi dogovaraju usmeno, bez jasnih uvjeta i nadzora.

Kako izbjeći loš posao

Unatoč podijeljenim stavovima, iz rasprave i stručnih preporuka mogu se izvući jasni savjeti za obje strane. Prvo i najvažnije pravilo je sklapanje pisanog ugovora s jasno definiranim opsegom radova, rokovima i cijenama. Stručnjaci također savjetuju fazno plaćanje, odnosno isplatu po završenim etapama, kako bi obje strane bile zaštićene.

Preporučuje se i provjera referenci izvođača te eventualno angažiranje nadzora kod većih projekata. Transparentna komunikacija i pravovremeno obavještavanje o kašnjenjima smanjuju nesporazume i napetosti. Također je važno dokumentirati radove fotografijama i zapisnicima, što olakšava rješavanje eventualnih sporova.

Profesionalizacija odnosa između investitora i izvođača, realna očekivanja i međusobno poštovanje, ključ su uspjeha u privatnim građevinskim projektima. Komentar iz grupe i stručne preporuke zajedno pokazuju da se problem može značajno smanjiti jasnim pravilima i nadzorom, umjesto da se oslanjamo na sreću ili verbalne dogovore.