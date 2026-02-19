Galerija gradilišta: Uzdiže se najveći nogometni kamp u Hrvatskoj

Gradilište dugo iščekivanog kampa HNS-a u Velikoj Gorici napreduje punom parom, a obrisi budućeg nacionalnog nogometnog središta već su jasno vidljivi. Na zemljištu uz Aveniju pape Ivana Pavla II., uz potporu Vlade RH i u izvedbi tvrtke Kamgrad, iz dana u dan raste kompleks koji bi trebao postati dom svih reprezentacija i administrativno središte Saveza. Projekt vrijedan milijune eura zamišljen je kao temelj razvoja novih ‘Vatrenih’ i infrastruktura kakvu hrvatski nogomet dosad nije imao.

Kamp Hrvatskog nogometnog saveza u Velikoj Gorici jedno je top 10 gradilišta koje je bauštela.hr pratila u 2025. godini. Riječ je o kapitalnoj investiciji čijoj se realizaciji raduje cijela nacija. Manje od godinu dana nakon otvaranja gradilišta, budući kamp Hrvatskog nogometnog saveza u Velikoj Gorici poprimio je jasne obrise zahvaljujući odličnoj dinamici izvođenja radova. U travnju 2025. godine svečano je otvoreno gradilište kampa Hrvatskog nogometnog saveza, a nakon deset mjeseci intenzivnih radova kompanije Kamgrad, već je vidljiv velik dio dosad obavljenog posla.

– Iznimno smo zadovoljni dosadašnjom dinamikom radova jer smo ispoštovali sve rokove koji su bili postavljeni. Bez obzira koliko često obiđem gradilište, uvijek se ugodno iznenadim napretkom koji je iz mjeseca u mjesec vidljiv golim okom. Uvjeren sam da će se istim tempom i nastaviti, kako bismo ispunili postavljeni cilj da do ljeta 2027. godine otvorimo toliko željeni kamp. Zahvaljujem našem izvođaču Kamgradu i svim vrijednim djelatnicima, kao i našem odjelu infrastrukture, nadzornim inženjerima i svima zaslužnima za ovako uspješno provođenje ovog kompleksnog projekta. Naravno, velika zahvala ide i Vladi RH te Uefi na značajnoj podršci izgradnji kampa, kao i našem domaćinu, gradu Velikoj Gorici, poručio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

Koji su radovi dovršeni?

Na budućem stadionu dovršeni su gotovo svi armiranobetonski radovi, dok je u tijeku izvedba armiranobetonske konstrukcije sjedećeg dijela tribina. Izvedena je i većina armiranobetonskih stupova koji će nositi čeličnu krovnu konstrukciju za natkrivanje tribina. Završeni su i trakasti temelji prilaznog pješačkog mosta za pristup stadionu, dok se radovi na njegovim nadzemnim elementima trenutačno izvode.

Na upravnoj zgradi, budućem sjedištu Hrvatskog nogometnog saveza, dovršeni su svi armiranobetonski radovi konstrukcije. Trenutačno se izvode unutarnje elektrotehničke instalacije te radovi na vodovodu i odvodnji, sustavima grijanja, hlađenja i ventilacije, kao i pregradni zidovi. Ujedno su započeli radovi na aluminijskoj ostakljenoj fasadi na sjevernoj strani objekta.

Što se tiče prometnih površina i prateće infrastrukture, završeni su ključni podzemni instalacijski radovi, uključujući sustave odvodnje i drenaže, kabelsku kanalizaciju, energetske kanale te magistralne vodove grijanja objekta i glavnog terena. Definirane su prometne i parkirališne površine sa zapadne strane stadiona, a u tijeku su radovi na izvođenju vanjske rasvjete, fekalne odvodnje i magistralnih cjevovoda oko nogometnih terena. Izvedeni su i građevinski radovi na novoj trafostanici.

Kako će izgledati

Projekt kampa, kako smo pisali, podrazumijeva izgradnju upravne zgrade, ali i stadiona kapaciteta 1.500 sjedećih mjesta, ukupno tri nogometna terena i skladišta. U drugoj pak fazi gradit će se četvrti nogometni teren, medicinski centar te sportska dvorana, o čemu smo pisali ovdje.

Stručnjaci su procijenili kako koncept odabranog idejnog rješenja na kvalitetan način pozicionira građevine na čestici, ističe raznolikost pojedinih građevina, ostaruje položaj nogometnih terena, kao i povezivanje građevine upravne zgrade s građevinom stadiona. Pritom, koncept obloge s vizualnim prodorima osmišljen je s prepoznatljivim simbolima u obliku grba i crvenih i bijelih kvadratića.