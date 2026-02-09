Sindikalno odmaralište postaje luksuzni hotel: Česi otvorili gradilište na top lokaciji uz more

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
Izlozi u najvećim hrvatskim gradovima sve češće su zamračeni, problem praznih 'poslovnjaka' sve je slojevitiji.
16:13 12 h 26.02.2026
09. veljača 2026.
U Kaštel Starom započela je gradnja luksuznog hotela koji se već sada opisuje kao najveća turistička investicija u povijesti Kaštela. Riječ je o projektu vrijednom oko 50 milijuna eura koji bi trebao značajno promijeniti turističku sliku ovoga dijela srednje Dalmacije.
Početak radova označava kraj dugog razdoblja neiskorištenosti tog prostora te početak nove faze urbanog i turističkog razvoja Kaštel Starog. Projekt je već u početnoj fazi privukao pozornost javnosti, ali i lokalne zajednice. Investitori i lokalne vlasti ističu kako se radi o projektu od strateške važnosti za cijelo područje Kaštela.
Investitor projekta je češka Odien grupa, poznata po ulaganjima u luksuzne hotelske projekte, uključujući i već etablirane objekte na hrvatskoj obali. Odien grupa je međunarodna investicijska i real-estate kompanija sa sjedištem u Pragu, osnovana 2004. godine, koja posluje na tržištima srednje i istočne Europe.
Tijekom godina razvila se u snažno investitora s aktivnostima u području nekretnina, hotelijerstva, industrijske imovine, infrastrukture i privatnog kapitala. Grupa upravlja portfeljem stambenih, uredskih, komercijalnih i hotelskih objekata te zapošljava velik broj stručnjaka u više zemalja.
Posebno je prisutna u sektoru turizma, gdje se profilirala kroz razvoj i upravljanje hotelima visoke kategorije. U Hrvatskoj je Odien poznat kao vlasnik i upravitelj luksuznog resorta Le Méridien Lav u Splitu, jednog od najznačajnijih hotelskih kompleksa na jadranskoj obali. Strategija kompanije temelji se na dugoročnim ulaganjima i razvoju projekata koji povezuju visoke standarde gradnje s održivim i funkcionalnim korištenjem prostora.
Gradilište se nalazi na atraktivnoj obalnoj lokaciji, na prostoru nekadašnjeg Zeničkog odmarališta koje je godinama bilo zapušteno. Projekt je zamišljen je kao suvremen, ali i funkcionalno uklopljen u postojeći urbani i prirodni kontekst.
Prema dostupnim informacijama, novi hotel u Kaštel Starom bit će visoke kategorije te će raspolagati s oko 150 smještajnih jedinica. U sklopu kompleksa planirani su brojni dodatni sadržaji poput wellness i spa centra, više bazena te konferencijskih i poslovnih prostora. To bi trebalo omogućit cjelogodišnje poslovanje, a ne isključivo sezonski turizam.
Zeničko odmaralište, kako piše biznisinfo.ba, nekada je bilo u vlasništvu Općinskog saveza sindikata Zenica, a u njemu su godinama ljetovali građani Bosne i Hercegovine. Zemljište s pripadajućim objektima potom je na pragu novog milenija završilo u privatnom vlasništvu tvrtke FISA iz Splita, koja ga je kupila s planovima gradnje stambenog ili hotelskog objekta.
Tijekom vremena, zbog financijskih poteškoća i aktivacije hipoteke, nekretnina je završila u stečajnoj masi Credo banke u stečaju koja ju je preuzela nakon što FISA nije mogla podmiriti dugove. Odmaralište je kroz godine ostalo zapušteno i bez aktivnog investitora sve dok najnoviji projekt luksuznog hotela nije pokrenut.
Ističe se kako se izgradnjom novog hotela Kaštel Stari se nastoji pozicionirati kao nova luksuzna turistička destinacija između Splita i Trogira. Uz napomenu kako do sada ovdje nije postojao hotel visoke kategorije koji bi mogao privući zahtjevnije goste i veće međunarodne događaje.
Osim smještajnih kapaciteta, hotel bi trebao nuditi sadržaje otvorene i lokalnom stanovništvu, poput ugostiteljskih i društvenih prostora. Time se projekt predstavlja ne samo kao turistički objekt, već i kao novo mjesto susreta i društvenog života.
Očekuje se i pozitivan gospodarski učinak kroz nova radna mjesta te povećanje prihoda u lokalnom gospodarstvu. Završetak gradnje i otvaranje hotela planirani su do kraja 2028. godine, nakon čega bi Kaštela mogla ući u novu fazu turističkog razvoja.
Galerija: Susjedi grade najdublji lukobran u Europi, postavili su keson velik poput zgrade
U Italiji se gradi najdublji lukobran u Europi. Sada je postavljen i 16. keson na morsko dno uz obalu Ligurije.
12:14 16 h 26.02.2026
Korak bliže 'zaboravljenom' imotskom projektu: Uskoro kreće sanacije brane i veliko navodnjavanje
Imotsko polje već dugi niz godina čeka na 'vodu'. Za veliki projekt navodnjavanja, najprije je potrebno sanirati branu Ričice.
14:00 1 d 25.02.2026
Novi hrvatski tunel bit će probijen u travnju, Dalmacija željno čeka rasterećenje prometa
Preostalo je još tek nekoliko stotina metara i tunel Kozjak će biti probijen u travnju. Time će se projekt, čija je ukupna vrijednost nešto viša od 100 milijuna eura, privesti kraju.
08:25 1 d 25.02.2026
Video: Gradilište 'Kranjče' kao u mravinjaku, prvi obrisi su tu, tempo se ubrzava
Šest mjeseci nakon početka radova na prvom novom stadionu u Zagrebu u posljednjih 50 godina, radovi na Kranjči snažno napreduju.
14:54 139 d 10.10.2025