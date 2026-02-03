Galerija gradilišta: Ovako se gradi operna kuća u Koreji prema norveškim nacrtima

Prva operna kuća u Busanu uskoro spaja kulturnu funkciju i arhitektonsku inovaciju. Zgrada od 48.000 kvadrata ističe se zakrivljenim krovom, kutnom konstrukcijom i prozirnom fasadom koja objedinjuje dva kata u jedinstven prostor. Kosi pristup i javni trg čine je otvorenom i interaktivnom za građane, a auditorij s detaljima od trešnjinog drva nagovještava luksuznu unutrašnjost. Iza projekta stoji arhitektonski studio Snøhetta.

Norveški arhitektonski studio Snøhetta objavio je fotografije operne kuće u Busanu koja se trenutno gradi prema njihovom projektu na lokaciji uz vodu, u Busanu u Južnoj Koreji. Planirano je da sve bude gotovo do kraja 2026. godine, a ovo zdanje površine 48.000 četvornih metara sadržavat će dvoranu za izvedbe s 1.800 mjesta, kazalište s 300 mjesta i krov s pogledom na more.

Snøhetta je još 2012. godine dobila narudžbu za projektiranje Opere u Busanu od gradskih vlasti, a na gradnju se čekalo duže nego je bilo zamišljeno. Nakon završetka radova, zgrada će služiti kao javni prostor i kulturna znamenitost grada. Radovi izvodi Hanjin Heavy Industries & Construction / HJ Shipbuilding & Construction.

Geometrijska fasada

Glavna konstrukcija građevine i vanjski kostur su dovršeni, a fotografije otkrivaju njezin kutni strukturni oblik. Konstrukciju zatvara lučna, geometrijska fasada s velikim kružnim krovnim prozorom.

– Projekt reinterpretira arhitekturu dvorane za izvedbe kao otvoren, interaktivan i demokratski prostor, orijentiran prema zajedničkim iskustvima i svakodnevnoj upotrebi. Kao prva operna kuća izgrađena u Busanu, drugom najvećem gradu u Koreji, projekt je spreman postati reprezentativna kulturna znamenitost sa širim značajem koji nadilazi puko mjesto održavanja izvedbi, rekli su za dezeen.com iz Snøhette.

Kosi pristup

Fotografije dovršene strukture otkrivaju zakrivljeni oblik mjesta održavanja, koji se sastoji od dvije suprotne ravnine koje se uzdižu pod kutom, pri čemu donja od dvije omogućuje kosi pristup programima na gornjem katu. Arhitekti kažu kako je zgrada osmišljena tako da ujedini dva kata Busanske operne kuće u ‘jedan tok’.

– Ova fleksibilna fasada uravnotežuje suprotstavljene zahtjeve transparentnosti i zaštite, vizualno i prostorno ispreplićući dva javna kata u jedinstveni, ujedinjeni tok. Ovaj arhitektonski izraz utjelovljuje otvorenost, kontinuitet i svakodnevni život građana, rekao su iz studija.

Ima još posla

Na gradilištu tek trebaju biti dovršeni vanjski zidovi, uređenje interijera i okoliša. To uključuje javnu šetnicu i trg koji će se obavijati oko zgrade i voditi u javno prizemlje s glavnim predvorjem i restoranima.

U srcu zgrade, auditorij je djelomično obložen panelima od trešnjinog drva, te i ovaj posao još ostaje završiti prije nego li se krene u detalje unutrašnjeg uređenja. No, po prema prvim objavljenim vizurama lako je zaključiti kako će se ovaj zgrada svakako naći u vrhu svjetske arhitekture ove godine.