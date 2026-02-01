Dalmacija će dobiti novi top projekt: Uskoro kreće obnova derutnog igrališta i sportskog centra

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
Čitava Hrvatska zahvaćena je valom rekonstrukcije i izgradnje nogometnih stadiona, igrališta, sportskih centara i sličnih objekata koji bi trebali unaprijediti sportsku infrastrukturu. Upravo to sada čeka i Šibenik, gdje će novo ruho dobiti dio, iako ne cijeli, oronulog Športskog centra Ljubica u naselju Crnica. Riječ je o igralištu koje je odgojilo brojne mladiće i nogometaše u županiji, među ostalima i autora ovog teksta, pa je svakako lijepo vidjeti da se napokon nešto pokrenulo po tom pitanju.
Grad Šibenik započeo je postupak javnog savjetovanja za projekt ‘Uređenje dijela Športskog centra Ljubica’, kojim se planira sveobuhvatna obnova i unaprjeđenje sportsko-rekreacijske infrastrukture na Ljubici. Planiranim radovima unaprijedit će se funkcionalnost prostora, sigurnost korisnika te kvaliteta uvjeta za sportaše, rekreativce i gledatelje.
Projektom je predviđena rekonstrukcija postojećih betonskih tribina koje će dobiti novu završnu oblogu i sjedalice, čime će se osigurati veća udobnost i sigurnost gledatelja. Iza tribina uredit će se betonski plato širine tri metra, koji će služiti za pristup gledalištu, sanitarnom čvoru te kao prostor prilagođen osobama smanjene pokretljivosti.
U sklopu projekta planirana je izgradnja montažnog sanitarnog čvora dimenzija 4,5 x 2,5 metra, smještenog uz rub gledališta, opremljenog suvremenom sanitarnom i elektroinstalacijskom opremom. Također je predviđeno uređenje pristupa osobama smanjene pokretljivosti rampom maksimalnog nagiba od pet posto iz smjera Ulice Bribirskih knezova.
Obnovit će se i rekreacijski sadržaji pa projekt uključuje uređenje vanjskog vježbališta s postavljanjem šest multifunkcionalnih sprava za različite oblike tjelesne aktivnosti, kao i izgradnju kružne trim-staze širine 1,60 metara i duljine oko 175 metara. Uz to, planirana je izgradnja četiri ravne trim-staze duljine 50 metara, namijenjene treninzima kraćih dionica, s profesionalnom atletskom podlogom.
Obnova glavnog igrališta već je u tijeku, a provodi je Javna ustanova Športski objekti. Potpisan je ugovor s tvrtkom Jadro iz Solina, vrijedan nešto više od 45 tisuća eura, koji obuhvaća strojno niveliranje terena, obnovu tla, novu sjetvu travne smjese prilagođene nogometnim terenima, iscrtavanje igrališta dimenzija 100 x 65 metara te sanaciju postojećeg sustava navodnjavanja. Radovi na obnovi travnjaka započet će čim se stabiliziraju vremenske prilike, odnosno nakon duljeg razdoblja bez oborina.
U sklopu projekta predviđeno je i uređenje pristupa interventnim vozilima te formiranje odgovarajućeg prostora za njihov smještaj uz teren i gledalište. Time će se dodatno unaprijediti sigurnosni uvjeti i operativnost prostora. Projekt uključuje i zamjenu dotrajale zaštitne ograde.
Procijenjena vrijednost projekta ‘Uređenje dijela Športskog centra Ljubica’ iznosi 487.632,50 eura, a planirano trajanje ugovora je šest mjeseci. U to razdoblje uključeni su izvođenje radova, primopredaja, tehnički pregled i konačni obračun.
Zatvoreni dio Športskog centra Ljubica trenutačno je u fazi energetske obnove, čime će se osigurati dugoročna funkcionalnost i održivost objekta koji koristi više od 300 djece kroz rad šest sportskih klubova. Projekt ukupne vrijednosti 530.389,28 eura sufinancira se bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u iznosu od 338.714,74 eura, a završetak radova očekuje se uskoro.
Obnova obuhvaća poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade kroz obnovu ovojnice, ugradnju fotonaponskog sustava, modernizaciju rasvjete i sustava upravljanja energijom, kao i mjere zaštite od požara te povećanje pristupačnosti osobama s invaliditetom. Provedbom projekta očekuje se prelazak objekta u energetski razred A+, uz pozitivan učinak na okoliš i kvalitetu boravka korisnika.
