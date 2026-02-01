Dalmacija će dobiti novi top projekt: Uskoro kreće obnova derutnog igrališta i sportskog centra

Dalmaciju čeka još jedan sportski projekt. U Šibeniku uskoro započinje obnova Športskog centra Ljubica, dok je sanacija glavnog igrališta već u tijeku. Riječ je o zahvatu vrijednom gotovo pola milijuna eura.

Čitava Hrvatska zahvaćena je valom rekonstrukcije i izgradnje nogometnih stadiona, igrališta, sportskih centara i sličnih objekata koji bi trebali unaprijediti sportsku infrastrukturu. Upravo to sada čeka i Šibenik, gdje će novo ruho dobiti dio, iako ne cijeli, oronulog Športskog centra Ljubica u naselju Crnica. Riječ je o igralištu koje je odgojilo brojne mladiće i nogometaše u županiji, među ostalima i autora ovog teksta, pa je svakako lijepo vidjeti da se napokon nešto pokrenulo po tom pitanju.

Javna rasprava i planirani zahvati

Grad Šibenik započeo je postupak javnog savjetovanja za projekt ‘Uređenje dijela Športskog centra Ljubica’, kojim se planira sveobuhvatna obnova i unaprjeđenje sportsko-rekreacijske infrastrukture na Ljubici. Planiranim radovima unaprijedit će se funkcionalnost prostora, sigurnost korisnika te kvaliteta uvjeta za sportaše, rekreativce i gledatelje.

Projektom je predviđena rekonstrukcija postojećih betonskih tribina koje će dobiti novu završnu oblogu i sjedalice, čime će se osigurati veća udobnost i sigurnost gledatelja. Iza tribina uredit će se betonski plato širine tri metra, koji će služiti za pristup gledalištu, sanitarnom čvoru te kao prostor prilagođen osobama smanjene pokretljivosti.

Novi sadržaji i uređenje terena

U sklopu projekta planirana je izgradnja montažnog sanitarnog čvora dimenzija 4,5 x 2,5 metra, smještenog uz rub gledališta, opremljenog suvremenom sanitarnom i elektroinstalacijskom opremom. Također je predviđeno uređenje pristupa osobama smanjene pokretljivosti rampom maksimalnog nagiba od pet posto iz smjera Ulice Bribirskih knezova.

Obnovit će se i rekreacijski sadržaji pa projekt uključuje uređenje vanjskog vježbališta s postavljanjem šest multifunkcionalnih sprava za različite oblike tjelesne aktivnosti, kao i izgradnju kružne trim-staze širine 1,60 metara i duljine oko 175 metara. Uz to, planirana je izgradnja četiri ravne trim-staze duljine 50 metara, namijenjene treninzima kraćih dionica, s profesionalnom atletskom podlogom.

Obnova travnjaka i sigurnosni zahvati

Obnova glavnog igrališta već je u tijeku, a provodi je Javna ustanova Športski objekti. Potpisan je ugovor s tvrtkom Jadro iz Solina, vrijedan nešto više od 45 tisuća eura, koji obuhvaća strojno niveliranje terena, obnovu tla, novu sjetvu travne smjese prilagođene nogometnim terenima, iscrtavanje igrališta dimenzija 100 x 65 metara te sanaciju postojećeg sustava navodnjavanja. Radovi na obnovi travnjaka započet će čim se stabiliziraju vremenske prilike, odnosno nakon duljeg razdoblja bez oborina.

U sklopu projekta predviđeno je i uređenje pristupa interventnim vozilima te formiranje odgovarajućeg prostora za njihov smještaj uz teren i gledalište. Time će se dodatno unaprijediti sigurnosni uvjeti i operativnost prostora. Projekt uključuje i zamjenu dotrajale zaštitne ograde.

Energetska obnova zatvorenog dijela

Procijenjena vrijednost projekta ‘Uređenje dijela Športskog centra Ljubica’ iznosi 487.632,50 eura, a planirano trajanje ugovora je šest mjeseci. U to razdoblje uključeni su izvođenje radova, primopredaja, tehnički pregled i konačni obračun.

Zatvoreni dio Športskog centra Ljubica trenutačno je u fazi energetske obnove, čime će se osigurati dugoročna funkcionalnost i održivost objekta koji koristi više od 300 djece kroz rad šest sportskih klubova. Projekt ukupne vrijednosti 530.389,28 eura sufinancira se bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u iznosu od 338.714,74 eura, a završetak radova očekuje se uskoro.

Obnova obuhvaća poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade kroz obnovu ovojnice, ugradnju fotonaponskog sustava, modernizaciju rasvjete i sustava upravljanja energijom, kao i mjere zaštite od požara te povećanje pristupačnosti osobama s invaliditetom. Provedbom projekta očekuje se prelazak objekta u energetski razred A+, uz pozitivan učinak na okoliš i kvalitetu boravka korisnika.