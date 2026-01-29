Novi laboratorij i bolnica na sjeveru Hrvatske: Uskoro kreće potraga za izvođačem projekta od 10 milijuna

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
Važno ulaganje na sjeveru Hrvatske sprema se u svrhu širenja medicinskih kapaciteta – na građevnoj čestici k.č. 1038/1 u Čakovcu, već se nalazi bolnički kompleks, na parceli poligonalnog oblika, a uskoro će se graditi nova zgrada. Parcela se prostire na površini od 64.361 četvorni metar, a na njoj se planira gradnja trokatnice, u koju će se smjestiti Medicinsko-biokemijski laboratorij te tri odjela, Odjel za transfuzijsku medicinu, Odjel patologije i citologije i Odjel za palijativnu skrb i kronično liječenje.
Još nije pokrenut natječaj, već je u postupku prethodnog savjetovanja predmet Izgradnje zgrade za Medicinsko-biokemijski laboratorij, Odjel za transfuzijsku medicinu, Odjel patologije i citologije te Odjel za palijativnu skrb i kronično liječenje u okviru postojećeg bolničkog kompleksa Županijske bolnice u Čakovcu. Do 2. veljače, postupak će se nalaziti u javnom savjetovanju, nakon čega bi trebao biti otvoren natječaj za građevinske radove procijenjene na 9,64 milijuna eura. Inače, Županijska bolnica je i naručitelj projekta.
– Investitor želi ishoditi akt za gradnju novog odjela koji će se sastojati od jedne podzemne i četiri nadzemne etaže i koji će posebnim hodnikom u suterenu biti spojen s postojećom bolničkom zgradom, navedeno je u arhitektonskom projektu.
Građevina će se sastojati od četiri funkcionalne jedinice od kojih je jedna laboratorijski sklop koji se proteže kroz nadzemne etaže, druga je patološki odjel u suterenu, a treća jedinica je parkiralište u podzemnoj etaži, dalje je opisano. Glavni ulaz u građevinu će biti uz jugozapadno pročelje, a servisni ulaz uz sjeverozapadno pročelje.
Građevina će biti sagrađena u smjeru jugozapad-sjeveroistok, a u građevini će se nalaziti odjeli za palijativnu skrb, patologiju i transfuziju, patološko-citološki laboratorij, medicinsko-biokemijski laboratorij te podzemna garaža.
Bit će četvrtastog oblika, maksimalnih tlocrtnih dimenzija 33,43 sa 27,82 metra, visine vijenca maksimalno 18,40 metara. Pokrov će biti ravan i neprohodan, a prikladan za smještaj solarne elektrane i instalacija. Funkcionalno, građevina će se sastojati od tri dijela, a u arhitektonskom projektu su objavljeni i detalji o zidnim podlogama, zidova i pročelja.
Tako će u podzemnoj garaži podovi će biti obloženi zaglaženom cementnom glazurom, dok će drugdje biti obloženi keramičkim pločicama, a sve unutarnje površine zidova bit će žbukane vapneno-cementnom žbukom, gletane te bojane disperzivnom bojom. Konačno, kao završna obrada pročelja predviđa se demit fasada prema boji po izboru projektanta. Izvedba procijenjene vrijednosti od gotovo 10 milijuna eura, prema podacima u javnoj nabavi, trebala bi se izvesti u roku od godinu dana.
