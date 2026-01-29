Gradilišta iz zraka: Jedan od najvećih projekata kod susjeda 'raste', uskoro i otvorenje tunela

Susjedna Slovenija početkom 2026. godine provodi niz važnih prometnih projekata. Među njima je i izgradnja Treće razvojne osi, odnosno novih kilometara autocesta. Obrisi novih prometnica i tunela već su vidljivi, užurbano se radi na dionicama B,C, E i H.

Slovenija u 2026. godini provodi niz velikih infrastrukturnih projekata, s posebnim naglaskom na izgradnju novih prometnica – autocesta, željeznica i brzih cesta. Među njima se posebno ističe Treća razvojna os, na kojoj se trenutačno grade četiri dionice. Prije dva tjedna pisali smo o napretku radova na dionici E, a sada su stigle novosti i za tri tehnički zahtjevne dionice – B, C i H. Fotografije radova podijelila je i volonterska Facebook stranica Infopot.si, koja prati slovenske prometne projekte i koja nam je nedavno otkrila zanimljivosti o infrastrukturnim projektima u susjedstvu.

Dionica uz Škalsko jezero

Dionica B nalazi se uz Škalsko jezero, gdje već dulje vrijeme dominira istoimeni viadukt. Na tom području, na sjevernom dijelu Treće razvojne osi, isprepliću se dionice B i H, no fokus je ovdje prvenstveno na dionici B.

Ona obuhvaća izgradnju viadukta te novu trasu regionalne ceste Velenje – Škale, koja je izmještena zbog izgradnje brze ceste. Postojeća regionalna cesta postupno će se ukloniti, a na njezinu mjestu u budućnosti će se graditi dionica A, koja uključuje dva pokrivena usjeka ukupne duljine 650 metara, što je čini jednim od tehnički zanimljivijih dijelova cijelog projekta. Radovi na dionici B započeli su u ožujku 2023. godine i u međuvremenu su u potpunosti završeni.

Najzahtjevnija dionica

Između dionice D – Gaberke i dionice B – Škalsko jezero smještena je dionica C – Škale, na kojoj su radovi započeli u rujnu 2025. godine. Dionica od Gaberki do Škalskog jezera duga je 2,7 kilometara i obuhvaća izgradnju triju viadukata, Škale, Odraž i Hrastovec, ukupne duljine 620 metara.

Osim viadukata, projekt uključuje šest devijacija postojećih cesta, dva podvožnjaka, četiri retencijska bazena te oko 2.500 metara potpornih i opornih konstrukcija. Viadukti će biti opremljeni tihim dilatacijama, protubučnim asfaltom i zaštitnim ogradama visine 2,5 metra, pri čemu će ukupno biti postavljeno 810 metara protubučne ograde. Oborinske vode s brze ceste prikupljat će se u spremnicima ispod viadukata, ukupnog volumena 380 kubičnih metara, te će se potom kontrolirano ispuštati u postojeće odvodne sustave.

Zbog neposredne blizine naseljenih područja, izvođači će morati primijeniti brojne mjere za smanjenje utjecaja gradnje na kvalitetu života stanovnika. Tijekom radova glavna prometna ruta bit će postojeća regionalna cesta, koja će nakon izgradnje viadukta Škale biti rekonstruirana i proširena, uz uređenje pješačkih i biciklističkih površina, javne rasvjete i komunalne infrastrukture. Ti su radovi planirani za razdoblje 2027. i 2028. godine. Vrijednost radova na dionici C iznosi 120,77 milijuna eura s PDV-om, a izvođači su Pomgrad i Gorenjska gradbena družba. Završetak radova predviđen je u roku od 36 mjeseci, odnosno u rujnu 2028. godine.

Tunel Konovo pred otvaranjem

Dionica H obuhvaća izgradnju priključka Škale i povezane ceste duljine 1.826 metara, koja će povezati buduću brzu cestu Velenje – Slovenj Gradec s postojećom magistralnom cestom Velenje – Mislinja. Na toj se dionici nalaze tunel Konovo, duljine 497 metara, te vijadukt Konovo, duljine 141,8 metara.

Manje zahtjevan dio trase, od priključka Škale do ulaza u tunel, otvoren je za promet krajem 2025. godine, dok je zahtjevniji dio, od tunela do kružnog toka na magistralnoj cesti, i dalje zatvoren. Iako je prvotno bilo planirano da radovi završe krajem rujna 2025. godine, došlo je do odgode, a puštanje tunela Konovo u promet sada se očekuje krajem veljače 2026. godine. Radovi na dionicama B i H započeli su u ožujku 2023. godine, a ukupna ugovorna vrijednost iznosi 67,65 milijuna eura s PDV-om. Izvođač radova je tvrtka Strabag.

Dionica E

Podsjetimo, dionica E označena je kao najzahtjevnija infrastrukturna dionica buduće brze ceste prema Koroškoj. Dionica Velunja duga je 7,25 kilometara i uključuje čak 20 različitih građevinskih objekata. Među njima su dva dvoćelijska tunela, Vodriž i Pusta Gora, te deset vijadukata.

Posebno se ističu Danijelov viadukt, dug 300 metara, i viadukt Ravna 3, čiji stupovi prelaze visinu od 40 metara. Ukupna duljina trase iznosi 14,5 kilometara u oba smjera, a čak 56 posto trase prolazi kroz tunele ili viadukte. Završetak radova na dionici E predviđen je za listopad 2029. godine.