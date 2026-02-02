Mega podmorski tunel na granici Danske i Njemačke: Uskoro kreće uranjanje teških tunelskih elemenata

Na granici Danske i Njemačke gradi se podmorski tunel Fehmarnbelt vrijedan 7,1 milijardu eura, koji će povezati danski otok Lolland s njemačkim Fehmarnom i značajno skratiti putovanje između Hamburga i Kopenhagena. Tunel dug 18 kilometara bit će najduži uronjeni tunel na svijetu, s četiri prometne trake i dvostrukim elektrificiranim željezničkim kolosijekom, zamjenjujući dosadašnje trajektne linije. Trenutno se završavaju testiranja posebnog broda IVY, koji će biti ključan za uranjanje tunelskih elemenata.

Na granici Danske i Njemačke već neko vrijeme gradi se podmorski tunel Fehmarnbelt, jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u Europi. Vrijednost ovog pothvata iznosi impresivnih 7,1 milijardu eura. Kada bude dovršen, tunel dug 18 kilometara spojit će danski otok Lolland s njemačkim Fehmarnom, stvarajući potpuno novu prometnu vezu između dviju zemalja.

Ovo neće biti samo obična cesta i željeznica, tunel će biti simbol inovacije, brzine i sigurnosti. Osim što će omogućiti jednostavniji transport, projekt značajno doprinosi jačanju ekonomske povezanosti Skandinavije i Njemačke. Projekt ide korak dalje, sve se testira priprema za uranjanje tunelskih elemenata u Fehmarnbelt

Završna testiranja

Posebni brod IVY, koji će biti ključan za uranjanje tunelskih elemenata, trenutno prolazi završna testiranja. Istovremeno, priprema se rov za tunel. Izvođač očekuje da će prvi tunelski element biti uronjen u Fehmarnbelt u proljeće 2026. godine.

Pripreme za brod IVY, koji će igrati ključnu ulogu u izgradnji tunela, privode se kraju, iako je odobrenje pontona za uranjanje gotovo dvije godine iza originalnog rasporeda. U narednim tjednima pripremat će se prvi dio rova za uranjanje. Rov se prilagođava elementima, a izvođač polaže sloj šljunka kako bi stvorio ravnu podlogu za tunelske elemente.Do sada je u tvornici na otoku Lolland izliveno 15 tunelskih elemenata, što odgovara prvih 2,7 kilometara tunela. Izvođač očekuje da će prvi element biti uronjen u proljeće 2026. godine.

– U izravnim smo pregovorima s vrhunskim menadžmentom velikih građevinskih tvrtki koje će graditi tunel. Fokusirani smo na rješavanje trenutnih izazova i pronalazak rješenja koja će projekt pokrenuti naprijed, rekao je Mikkel Hemmingsen, izvršni direktor Sund & Bælt, vlasnika tunela Fehmarnbelt.

Utjecaj kašnjenja na rokove i troškove

Zbog kašnjenja u uranjanju više nije realno očekivati da će poveznica biti otvorena 2029. godine. Sund & Bælt stoga će pripremiti novi ukupni raspored projekta nakon što budu uronjeni prvi tunelski elementi. Kašnjenje će također utjecati na ukupne troškove izgradnje projekta.

Kao i prethodni infrastrukturni projekti koje je realizirao Sund & Bælt, poveznice Storebælt i Øresund, i tunel Fehmarnbelt financirat će se korisnicima i temeljem zajmova koji se otplaćuju prihodima od prometa. Očekivano kašnjenje i povećanje troškova utjecat će isključivo na razdoblje otplate.

Projekt se i dalje može provesti kao korisnički financirani projekt. Razdoblje otplate tunela i danskih kopnenih objekata očekuje se da će ostati unutar okvira Danskog zakona o gradnji (Danish Construction Act).

Najduži uronjeni tunel na svijetu

Kada se izgradi, tunel Fehmarnbelt, postat će najduži uronjeni tunel na svijetu. Osim dvokolosiječnih elektrificiranih tračnica, imat će četiri prometne trake autoceste, čime će značajno skratiti putovanje između Hamburga i Kopenhagena.

Dosadašnji trajektni prijevoz, koji je trajao i do sat vremena, bit će zamijenjen desetominutnim automobilskim putovanjem ili sedam minuta vlakom. Tunel će omogućiti neprekidan protok prometa, neovisno o vremenskim uvjetima, uz sigurnosne trake i izlaze za hitne slučajeve duž cijele trase. Projekt nije samo tehničko postignuće, već i simbol povezivanja i modernizacije prometne infrastrukture u sjevernoj Europi.