Galerija: Napreduje izgradnja potpuno nove zagrebačke ceste, spajat će se s novim koridorima na istoku grada

Radovi u Ulici Klin napreduju planiranom dinamikom i nova prometnica sve poprima konačne obrise. Projekt donosi 804 metra moderne ceste s mostom.

Grad Zagreb u 2026. godini jedno je veliko gradilište. Uz kapitalne projekte o kojima 'svi sve znaju', usporedno se realiziraju i oni naizgled manji, ali prometno vrlo važni zahvati. Jedan od njih je izgradnja Ulice Klin, projekt vrijedan 5,3 milijuna eura, koji je započeo prošlog ljeta i napreduje punom parom.

Na terenu su već vidljivi konkretni pomaci. Južni dio trase, koji se spaja na postojeći dio Ulice Klin i vodi prema novom mostu, poprima jasne obrise buduće prometnice. Formirani su nogostupi, dok su na mostu u tijeku betonski radovi. Sjeverni dio trase trenutačno je u ranijoj fazi izvedbe, a prema procjenama, svi bi radovi trebali biti dovršeni za tri mjeseca.

Nova prometnica od 804 metra

Projekt obuhvaća izgradnju ukupno 804 metra nove prometnice, koja će se protezati od postojećeg dijela Ulice Klin na jugu do Ulice Lektrščica na sjeveru. U sklopu zahvata predviđena je i gradnja mosta preko potoka Čučerska Reka, kojim će nova trasa prijeći vodotok i povezati dvije točke budućeg koridora.

Prometnica će imati dva vozna traka te obostrane pješačke i biciklističke staze, a bit će opremljena cjelovitom komunalnom infrastrukturom - sustavom oborinske odvodnje, vodovodom, kanalizacijom i modernom LED javnom rasvjetom. Na spoju s produženom Ulicom Rudolfa Kolaka planirano je semaforizirano četverokrako raskrižje, dok su duž trase predviđena i tri nova križanja koja će omogućiti pristup budućem naselju Branovečina II.

Produžetak Ulice Klin važan je za novi sjeverni koridor koji će se graditi na istoku grada, jer će presijecati produženu Ulicu Rudolfa Kolaka. U sljedeće dvije godine u Zagrebu bi trebalo biti izgrađeno oko sedam kilometara novih prometnica na sjevernom dijelu Dubrave i Sesveta, gradskih četvrti koje zajedno imaju više stanovnika nego ijedan drugi grad u Hrvatskoj nakon Zagreba.

Izgradnja produžene Kolakove i Branimirove ulice, vrijedna oko 50 milijuna eura bez PDV-a, strateški je cestovni projekt u drugom mandatu gradonačelnika Tomislava Tomaševića i financira se u potpunosti iz gradskog proračuna.

Ulica Klin | Foto: Youtube screenshot

Poznato je tko će produžiti Kolakovu

Početkom godine doznalo se i tko će produžiti Kolakovu - riječ je o jednom od najiščekivanijih i najvažnijih projekata zagrebačke gradske vlasti.

Nakon što je u srpnju objavljen natječaj za izvođača radova prve dvije etape, postupak je početkom kolovoza ponovljen u sustavu javne nabave, a rok za dostavu ponuda istekao je početkom rujna. Postupak je sada završen te su izabrani izvođači - austrijski Strabag i mađarski Belfry.