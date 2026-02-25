Korak bliže 'zaboravljenom' imotskom projektu: Uskoro kreće sanacije brane i veliko navodnjavanje

Imotski je nadaleko poznat po svojim prirodnim biserima - Modrom i Crvenom jezeru, no posljednjih godina sve popularnije odredište avanturista i izletnika postaje i akumulacijsko jezero Ričice, poznatije kao Zeleno jezero. Smješteno u blizini sela Ričice, na sjeverozapadu Imotske krajine, jezero napajaju rijeke Vrbica i Ričina. Nastalo je 1985. godine izgradnjom brane Ričice koja je trebala spriječiti prodore vode i omogućiti navodnjavanje okolnih polja. Međutim, projekt nikada nije u potpunosti dovršen, pa se na toj lokaciji formiralo jezero koje danas ima prvenstveno krajobraznu i rekreacijsku vrijednost.

Iako se voda iz akumulacije ne koristi u planiranom opsegu, sama brana i dalje ima veliku važnost. U međunarodnom humanitarnom pravu napadi na brane u ratnim okolnostima smatraju se posebno teškim djelima upravo zbog mogućih katastrofalnih posljedica za stanovništvo nizvodno. To dovoljno govori o njihovoj važnosti. S druge strane, brane su često predmet rasprava i protivljenja dijela javnosti zbog mogućih negativnih utjecaja na okoliš i vodne ekosustave.

No vratimo se Ričicama. Branu uskoro očekuje sanacija, a prvi korak već je napravljen. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije donijelo je rješenje prema kojem za planirani zahvat sanacije brane Ričice, na području Općine Proložac u Splitsko-dalmatinskoj županiji, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Ta odluka mogla bi biti i svojevrsni nagovještaj da bi se dugoočekivani akumulacijski projekt u budućnosti ipak mogao privesti kraju. Još 2018. godine sanacija brane najavljivana je kao preduvjet za realizaciju projekta navodnjavanja Imotsko-bekijskog polja. Tada se procjenjivalo da će radovi stajati oko 200.000 eura, no realno je očekivati da bi danas taj iznos mogao biti i veći, dok bi sam projekt navodnjavanja zahtijevao znatno veća ulaganja.

Sanacija kotla akumulacije

Planirani zahvat odnosi se na sanaciju najsjevernijeg dijela akumulacije, na mjestu gdje potok Ričina utječe u jezero, u duljini od oko 270 metara. Cilj je povećati raspoloživi volumen i količinu vode u akumulaciji, čiji ukupni kapacitet iznosi 30,37 milijuna kubičnih metara.

Predviđeno je ispunjavanje dijela kotla materijalom iz same akumulacije, laporom i/ili glinom, uz obvezno zbijanje do najmanje 10 MN/m², do maksimalne kote +390 metara nadmorske visine. Zatrpavanje će započeti kod mosta na cesti Majeti - Ričice te će se nastaviti uzvodno prema ulazu u akumulaciju, preko sloja geotekstila. Postojeće korito na mjestu mosta prilagodit će se geometriji novog korita, na koti od +389,50 do +390,00 metara.

Na završetku kotla, kod preljeva na stacionaži 0+244,85, izvest će se armiranobetonska membrana koja će se protezati od kote +376 do +390 metara nadmorske visine, na temeljnoj ploči širine tri metra i visine 0,6 metara. Radovi će se izvoditi fazno, usporedno s nasipavanjem, kako bi se izbjegla nepovoljna opterećenja na konstrukciju. Istodobno će se s obje strane membrane izvoditi nasipi kako bi se osigurala stabilnost sustava.

Kroz nasuti profil formirat će se otvoreni trapezni kanal Ričine, obložen kamenom u betonu. Dno kanala bit će široko tri metra, s uzdužnim padom od 0,2 posto i pokosima nagiba 1:1. Padine će biti dodatno obložene krupnim kamenim materijalom radi zaštite od erozije. brana Ričice | Foto: eojn, Canva, YT screenshot

Obnova desnog boka akumulacije

Materijal za nasipavanje planira se iskopavati unutar akumulacije, na udaljenosti od oko 2,5 kilometra, zbog čega će biti potrebno urediti i održavati pristupne i gradilišne putove. Kako bi se spriječili gubici vode u kontaktu s vapnenačkom stijenom na dijelu dna akumulacije, površine uz armiranobetonsku membranu obložit će se bentonitnom membranom (GCL). Nasip od krupnog kamenog materijala uz membranu imat će dodatnu ulogu smirivanja vodotoka i smanjenja erozivnog djelovanja na dno jezera.

Sanacija obuhvaća i desni bok akumulacije u duljini od oko 300 metara uzvodno od brane. Predviđeno je mlazno injektiranje siparišnih padina, izrada betonskih obloga te dodatno učvršćivanje pokosa. U slučaju pojave kaverni ili većih pukotina planirana je izrada bušotina većeg promjera i njihovo ispunjavanje sitnozrnatim betonom. Na pojedinim dijelovima izvest će se i konsolidacijsko injektiranje te kamena obloga u betonu, čime će se dodatno osigurati stabilnost terena. brana Ričice | Foto: eojn, Canva, YT screenshot

Zašto nije potrebna procjena utjecaja na okoliš?

Tijekom izvođenja radova očekuju se manje, lokalne i privremene emisije onečišćujućih tvari u zrak, prvenstveno dušikovih oksida (NOx) i lebdećih čestica (PM10), nastale radom građevinskih strojeva i vozila. S obzirom na njihov ograničen opseg i trajanje, te uz poštivanje tehnoloških mjera, procijenjeno je da je utjecaj na kvalitetu zraka zanemariv. Tijekom korištenja zahvata ne očekuju se dodatne emisije.

Provedena je i analiza otpornosti zahvata na klimatske promjene. Iako je utvrđena umjerena do visoka ranjivost na ekstremne oborine i poplave, ukupni rizik ocijenjen je kao nizak, uz primjenu već predviđenih projektnih rješenja.

Zahvat se nalazi na području podzemnog vodnog tijela JKGI_12 Neretva te obuhvaća i površinsko vodno tijelo JKR00013_090847 Suvaja. Smješten je unutar III. zone sanitarne zaštite izvorišta Opačac, no prema važećem Pravilniku planirane aktivnosti ne spadaju među zabranjene zahvate u toj zoni, pa je projekt ocijenjen prihvatljivim i s tog aspekta.