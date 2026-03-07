Galerija gradilišta: Izgradnja sustava obrane od poplava u Parku prirode Velebit

Bujični potok Mala Paklenica napravio je veliki štetu 2017. i 2018. godine nakon čega je izrađen projekt zaštite koji nije bilo lako izvesti.

Uređenjem najugroženije dionice potoka Mala Paklenica dodatno je ojačan sustav obrane od poplava na području njegova ušća, čime su znatno smanjeni rizici za sigurnost i zdravlje stanovništva te za materijalna, ekološka i kulturna dobra u naselju Seline, izvještavaju Hrvatske vode.

Mala Paklenica nalazi se na području Zadarske županije, unutar Parka prirode Velebit. Riječ je o 12,5 kilometara dugom bujičnom vodotoku I. reda, karakterističnom po snažnom erozijskom djelovanju i velikim količinama nanosa. Izvire ispod Vlaškograda na visini većoj od 900 metara nad morem, a nakon prolaska kroz duboki kanjon južnih padina Velebita ulijeva se u more u urbanom dijelu Selina.

obrane od poplava u Parku prirode Velebit | foto: Hrvatske vode

obrane od poplava u Parku prirode Velebit | foto: Hrvatske vode

Nakon velikih poplava

Projekt su provele Hrvatske vode koje su pravodobno pokrenule aktivnosti nakon poplava iz 2017. i 2018. godine. Tada su uslijed obilnih oborina bili ugroženi stambeni objekti, prometnica i turistički kamp.

Zbog položaja zahvata unutar Parka prirode Velebit i ekološke mreže Natura 2000, projekt je pripremljen uz strogo poštivanje svih uvjeta zaštite prirode i okoliša. Izrađen je Elaborat zaštite okoliša te su provedeni odgovarajući postupci ocjene prihvatljivosti zahvata.

Nadležno upravno tijelo Zadarske županije donijelo je rješenje da za planirani zahvat nije potrebna cjelovita procjena utjecaja na okoliš ni glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu. Sve uz ocjenu da su utjecaji zahvata slabi ili bez značajnog utjecaja. obrane od poplava u Parku prirode Velebit | foto: Hrvatske vode obrane od poplava u Parku prirode Velebit | foto: Hrvatske vode

Tehničko rješenje

Tehničkim rješenjem obuhvaćena je dionica u dužini od približno 350 metara uzvodno od ušća. Na temelju provedene hidrološke i hidrauličke analize, korito je dimenzionirano na protok velike vode s povratnim razdobljem od 25 godina pri čemu projektni protok iznosi 60,90 m³/s.

Izvedeno je proširenje korita, oblaganje dna i pokosa kamenom u betonu te izgradnja obaloutvrda. Formiran je inundacijski pojas širine 2,5 metara za prihvat velikih voda uz zaštitne zidove radi sprječavanja izlijevanja.

Izgrađen je i armiranobetonski propust širine 6 metara na mjestu križanja s lokalnom cestom, čime je osigurana prometna povezanost. Dodatno su izvedeni suhozidi, stabilizirani nasipi i omogućeni pristupi okolnim parcelama.

obrane od poplava u Parku prirode Velebit | foto: Hrvatske vode

obrane od poplava u Parku prirode Velebit | foto: Hrvatske vode

Smanje rizika

Ukupna vrijednost projekta iznosi 590.000 eura bez PDV-a od čega je 544.000 eura sufinancirano iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021 .- 2026. u okviru mjere smanjenja rizika od štetnog djelovanja voda dok su preostala sredstva osigurale Hrvatske vode.

- Ovim zahvatom Hrvatske vode dodatno su osnažile sustav zaštite od bujičnih voda na podvelebitskom području, osiguravajući dugoročnu zaštitu stanovništva i prostora uz očuvanje prirodnih vrijednosti, poručuju iz Hrvatskih voda.