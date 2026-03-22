Galerija gradilišta: INA završava veliku rafineriju u Rijeci uz pomoć čak 45 inženjera iz raznih struka

INA privodi kraju opsežnu modernizaciju Rafinerije nafte u Rijeci, projekt na kojem se radi već godinama i koji sada ulazi u samu završnicu. Riječ je o jednom od najvažnijih industrijskih zahvata u Hrvatskoj, a njegov središnji dio je izgradnja postrojenja za obradu teških ostataka.

Osim njega, izgrađen je čitav niz ključnih tehnoloških i infrastrukturnih cjelina koje zajedno čine moderan i kompleksan sustav. U sklopu projekta podignuti su novi silos velikog kapaciteta za skladištenje koksa, zatvoreni transportni sustav, nova luka za prihvat i otpremu te nova trafostanica, najveća takve vrste u Hrvatskoj.

Projekt koji traje više od dva desetljeća

U projektu važnu ulogu ima IVICOM Consulting, koji je uključen još od prvih studija izvodljivosti prije više od 20 godina. Tijekom vremena sudjelovali su u svim fazama razvoja - od projektiranja i ishođenja dozvola do same izgradnje i izvođenja radova, čime se na društvenim mrežama pohvalio i Dinko Čondić, predsjednik Upravnog odbora.

Tijekom godina projekt je prolazio kroz brojne faze - od izrade idejnih projekata i ishođenja lokacijskih dozvola, preko sudjelovanja u izradi FEED dokumentacije, pa sve do glavnih projekata i ishođenja čak 14 građevinskih dozvola. Suradnja s glavnim ugovaračem započinje 2020. godine, kada IVICOM, uz ulogu projektanta, preuzima i značajnu ulogu ključnog podizvođača na radovima.

Rafinerija nafte INA | Foto: IVICOM consulting, LinkedIn

Gradnja u iznimno zahtjevnim okolnostima

Realizacija projekta odvijala se u okolnostima koje su dodatno otežavale ionako kompleksan posao. Početak intenzivnih radova poklopio se s pandemijom, kada su inženjeri među prvima ušli na gradilište i nastavili rad pod strogim epidemiološkim mjerama.

Uz to, projekt su pratili nedostatak radne snage, rast cijena rada i materijala te ozbiljni poremećaji u globalnoj logistici. Situacija se dodatno zakomplicirala početkom rata u Ukrajini, koji je izazvao novi val poskupljenja, osobito čelika, te dodatne probleme u opskrbnim lancima.

Opsežni i tehnički zahtjevni radovi

Tijekom realizacije izveden je velik broj složenih zahvata. Obuhvaćena je rekonstrukcija postrojenja hidrokrekinga i sustava za izdvajanje sumpora, kao i izgradnja zahtjevnih armiranobetonskih konstrukcija, uključujući cijevne mostove i koksnu jamu unutar DCU postrojenja.

Izgrađena je i jedna od najvećih trafostanica u Hrvatskoj, a cijeli kompleks povezan je mrežom procesnih cjevovoda i energetskih kablova. Posebno se ističe izgradnja silosa kapaciteta 28.000 tona, transportnog sustava te luke za prihvat brodova i otpremu koksa. Velik dio radova realiziran je po principu 'ključ u ruke' što dodatno govori o složenosti i razini odgovornosti koju su izvođači preuzeli.

Ljudi kao ključ uspjeha

Na projektu je sudjelovalo oko 45 inženjera različitih struka na samom gradilištu, uz podršku projektanata iz zagrebačkog ureda. Tijekom rada izrađeno je gotovo 26.000 dokumenata projektne dokumentacije, što jasno pokazuje opseg i kompleksnost cijelog pothvata.

Uz njih, važnu ulogu imali su i stručnjaci za kontrolu kvalitete, sigurnost, planiranje i praćenje radova, koji su osigurali da se projekt unatoč svim izazovima dovede do završne faze. U realizaciji su sudjelovali brojni partneri i podizvođači iz Hrvatske i inozemstva, što dodatno potvrđuje veličinu i važnost projekta.

Značaj za budućnost rafinerije

Završetkom modernizacije riječka rafinerija dobiva potpuno novu tehnološku osnovu koja će joj omogućiti konkurentniji i učinkovitiji rad u budućnosti. Projekt ne predstavlja samo infrastrukturno ulaganje, već i važan iskorak prema modernijoj i održivijoj preradi nafte.