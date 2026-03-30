Otvoreno mega gradilište u Dalmaciji: Kada ova cesta bude gotova Split i okolica će se preporoditi

Otvoreno je veliko gradilište nove etape jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u Dalmaciji, prvoj fazi državne ceste Omiš, dionica od čvora TTTS do čvora Dugi Rat s pristupnim cestama. Izvođač radova je tvrtka Hering, poznata građevinska firma iz Širokog brijega koja je za posao odabrana pred kraj 2025. godine. Prema sklopljenom ugovoru rok za izvedbu je 18 mjeseci od uvođenja u posao.

Investitori su Hrvatske ceste, projektant Geoprojekt, dok će za nadzor zadužen biti Institut IGH. Radovi na projektu izgradnje dionice TTTS - Dugi Rat sa spojnim cestama vrijedna je nešto više od 16 milijuna eura.

Nekoliko faza i dionica

Ravnatelj Hrvatskih cesta, Ivica Budimir, u povodu otvaranja gradilišta istaknuo je kako se radi o dionici od 500 metara dionice koja će se spojiti na sljedeću dugu 2,5 kilometara. Po završetku radova bit će to spoj poteza od Dugopolja preko kružnog toka Mravinci do TTTS-a.

Također, Budimir je rekao i kako su Hrvatske ceste danas raspisale natječaj za odabir izvođača, od ovoga mjesta do Podstrane, vrijedan 150 milijuna eura.

- Projekti su u završnoj fazi, trenutno se rade elaborati, geodetski na terenu radi otkupa. Do kraja godine očekujemo imati izvođača i sve dozvole kako bi mogli započeti radovi na ovome dijelu do stare Podstrane i, skupa sa spojnom cestom, do državne ceste D8, rekao je Budimir dodavši kako se ovaj projekt sastoji od velikog mosta preko rijeke Žrnovnice dužine 500 metara i dva tunela, rekao je Budimir.

Rasterećenje magistrale

Dionica od čvora TTTS do čvora Dugi Rat predstavlja ključni segment šireg projekta brze ceste koja će povezati Solin, Stobreč, Dugi Rat i Omiš i u konačnici rasteretiti Jadransku magistralu (DC8) od tranzitnog prometa. Trenutno se paralelno gradi i dionica od čvora Mravinci do čvora TTTS, što je važan korak prema istočnoj zaobilaznici splitske i solinske aglomeracije.

Glavni cilj ovih infrastrukturnih zahvata je poboljšanje prometne povezanosti i sigurnosti, ali i smanjenje prometnih gužvi koje su osobito izražene tijekom turističke sezone. Osim same prometne funkcije, projekt je dio dugoročne strategije modernizacije cestovne mreže na obali, čime se očekuje veća učinkovitost transporta i bolja kvaliteta života lokalnog stanovništva.

U projekt su uključene i dodatne prometne strukture poput nadvožnjaka i traka za ubrzanje i usporavanje na čvorovima, što dodatno povećava sigurnost i protočnost prometa. Ukupna vrijednost ovih zahvata premašuje stotine milijuna eura, a financiranje uključuje i sredstva Europske unije kroz različite fondove.

Mega projekt

Prema prostornim planovima i Studiji utjecaja na okoliš, ova nova prometnica u konačnici planirana u trasi od čvora TTTS preko Stare Podstrane i Krila Jesenica do Dugog Rata i mosta preko Cetine, trebala bi preuzeti glavnu cestovnu funkciju i rasteretiti postojeću DC8. Stručne analize ukazuju da zbog gustoće naselja i ograničenog prostora uz postojeću magistralu nije moguće jednostavno rekonstruirati DC8, pa je izgradnja potpuno nove trase jedino održivo rješenje za dugoročno poboljšanje prometa.

Također, u sklopu šireg projekta predviđena je i obnova dijelova postojeće državne ceste te poboljšanje pješačkih i biciklističkih koridora kako bi se podigla razina sigurnosti za sve sudionike u prometu.