Bauštelska reportaža: Radovi na petlji uskoro pri kraju, to je najviša prometna točka u Zagrebu

S obzirom na manjak održavanja, konstrukcija je u boljem stanju nego je mogla biti, kažu na gradilištu. Ozbiljan problem ipak je bio prodor vode.

Treća razina Gradske petlje iznad Držićeve i Slavonske avenije u Zagrebu je jedan od frekventnijih dijelova gradske prometne infrastrukture. No, od izgradnje prije više od 50 godina mogla je biti bolje održavana.

U lipnju 2025. godine, na petlji je krenulo izvanredno održavanje koje će staroj konstrukciji podariti novih 100 godina života. Uz pravilno daljnje održavanje.

Posao na najvećem dijelu vijadukta izvodi Spegra, dok manje dijelove rade druga dva izvođača. Ovim važnim gradilištem koje je sve bliže zatvaranju proveli su nas Spegrin inženjer na gradilištu, Boris Mijić, te voditelj projekta Vladimir Živković iz Grada Zagreba.

Najviša prometna točka u Zagrebu

Iako se prema vrhu treće razine petlje - vjerojatno najvišoj prometnoj točki u Zagrebu, uspinjemo oko podneva, gužva na Slavonskoj aveniji nije šala. Nema sumnje da na broj automobila utječe i zatvaranje petlje, no, kako nam kažu na gradilištu, gužva im je ujedno pokazatelj da je na Slavonskoj, neovisno o radovima uvijek 'čep'.

Inače, na petlji se ne provodi rekonstrukcija, već izvanredno održavanje. Riječ je o nizu zahvata koji će joj osigurati dodatno stoljeće života. Naravno, uz pravilno redovno održavanje u budućnosti.

Iako se možda čini da gradilištu od 575 metara teku polagano, ipak je sve po dinamičkom planu utvrđenom prije otvaranja gradilišta, kaže voditelj projekta, Živković. Dodaje da je 'popravak' petlje bio neophodan.

- Prvo smo radili glavni pregled koji je pokazao da ovo prometno raskrižje što prije treba ići u sanaciju. Izvođač je nakon toga imao svoje istražne radove, kod kojih se konzultirao s glavnim šestogodišnjim pregledom. Posljednja istraživanja izradio je projektant koji je definirao na osnovu svojih istraživanja koliko je armature stradalo i druge manjkavosti, objasnio je Žiković napominjući kako projektant ipak nije mogao predvidjeti sve nedostatke na koje su izvođači kasnije naišli.

Na gradilištu nikad dosadno

Puno toga uvijek otkrije početak radova. Otvaranje konstrukcije i ovaj put je iznjedrillo neočekivana otkrića.

- Prilikom uklanjanja prvog sloja asfalta, vidjeli smo, na primjer, da revizijska okna nikad nisu bila usidrena niti izbetonirana kako treba, već su poklopci samo položeni u razini asfalta. Ovo rješenje je bilo prilično nesigurno, na najvišoj točki petlje nam priča inženjer gradilišta, Boris Mijić.

Osim grešaka kod izvođenja poput spomenutog s poklopcima, bilo je i drugih iznenađenja.

- Pronašli smo čak jedan udžbenik iz šestog razreda osnovne škole koji je bio zazidan u objekt koji se počelo graditi 1969. godine, prisjeća se Mijić pomalo bizarne situacije. No, kako je sličnih doživljaja u radnom vijeku imao napretek, ovaj ga nije ni toliko zbunio. Uspon na III. razinu Petlje | foto: bauštela.hr Vladimir Živković | foto: bauštela.hr

Održavanje nije rekonstrukcija

Podcrtava zašto je važno da se na petlji provodi izvanredno održavanje, a ne neki drugi zahvat. Kako kaže, održavanje nije toliko invazivno i kod njega postoje razna ograničenja.

- Ne smijemo utjecati na postojeće tehničke karakteristike jer bismo onda radili novi most i to se ne bi zvalo 'održavanje'. Tada bismo govorili o rekonstrukciji, što bi gotovo pa sigurno tražilo i potpuno novu građevinsku dozvolu. Trenutačno, zbog dugogodišnjeg neodržavanja veliki je problem to što i da želite napraviti novu prometnicu, morate prvo obnoviti staru, objašnjava inženjer gradilišta.

Od radova, navodi da su na petlji posljednjih mjeseci u skladu s projektnom dokumentacijom uklonjene pješačke staze, na većini dijelova uklonjen je izravnavajući sloj betona kolnika, a segmentno i dijelovi glavnog nosača. Također, u podgledu je reprofilirana količina betona degradiranog zbog vode i drugih utjecaja.

- Glavnina posla bilo je uklanjanje degradiranog betona na gornjem ustroju i na donjem ustroju. Dolje smo provjeravali koliko je čelični plašt uslijed korozije i zamora izgubio poprečnog presijeka i utvrdili smo da su najveća oštećenja pri samome dnu, gdje je bila najveća prisutnost vode. Na dijelovima na samome dnu stupišta vršena su ojačanja sa čeličnim pločevinama, konstruktivnim varovima i tako dalje, a nakon toga smo čelična ojačanja sidrili i povezali – proširili temelj i povezali s temeljem tako da se to sad jednoliko giba, nabraja Mijić. Boris Mijić, inženjer na gradilištu | foto: bauštela.hr Radovi na Gradskoj petlji u Zagrebu | foto: bauštela.hr

Posao na gornjem i donjem ustroju

Ima tu još posla, kao što je završavanje hidroizolacije, pjeskarenje, uređenje donjeg ustroja, asfaltiranje pa i zamjena stare ograde koja trenutno služi kao element zaštite na radu. Ipak, od svog posla, izvođačima je najveći problem bila voda na tjemenu krivulje vijadukta.

- Na jednom mjestu, na najvišoj točki petlje otkrili smo vodu koja se ondje nakupljala godinama. Vjerojatno od izgradnje 'ležala' je na tjemenu vertikalne krivine. Što se apsolutno ne smije dogoditi. Možete samo zamisliti kako izgleda kada pola stoljeća voda 'kaplje' na jednom mjestu, govori Mijić.

Mijenjana je odvodnja, ali...

Živković je podsjetio na promjenu glavne cijevi koja je u sredini mosta puštala vodu, a ta sanacija je izvedena 2013. godine. Ipak, voda o kojoj govori Mijić bila je rezultat greške u izvedbi, koja je sanirana. Sve u svemu, uzimajući u obzir starost objekta i sasvim drugačija mjerila po kojima je izgrađen, Mijić zaključuje da je treća razina petlje na početku radova bila u 'pristojnom' stanju.

- Ovo je 575 metara kontinuiranog nosača preko minimalnog raspona od oko 30 metara između dva stupa. Budući da ovdje ništa znatno osim promjene odvodnje nije napravljeno 50 godina, rekao bih da je ovaj most fenomenalan, u odnosu na to kako je mogao izgledati, prosuđuje Mijić. Radovi na III. razini Gradske petlje u Zagrebu | foto: bauštela.hr

Povećanje gabarita do 5 posto

Upravo zbog toga što se provodi održavanje - uklonjeni, degradirani dijelovi bit će zamijenjeni novima. No, postavljena je jasna granica za dodavanje materijala.

- Nova niveleta bit će u razini prošle. Za ono što smo uklonili zaključili smo da je zadovoljavajuće s novim slojevima i bez dodavanja težine na most. Jednostavno se moramo držati gabarita od 5 posto jer ne znamo koji su 1969., kad je građena ova razina petlje, točno bili uvjeti projektiranja za kontinuirano prednapete konstrukcije, zaključuje Mijić.

Djeluje sporo, ali nije

I Mijić i Živković potvrđuju da se radi u skladu s dinamičkim planom, prema kojemu je zatvaranje gradilišta predviđeno okvirno krajem lipnja ove godine. Voditelj gradilišta iz Grada Zagreba poručuje kako će se rok ispoštovati s mogućim produžetkom radova od dodatnih mjesec dana. No, upozorava da će promet po planu biti pušten u lipnju.

- Ipak, nema dijela mosta koji nije iznad neke ceste. Napreduje i u planu smo, ali smo dražili ranije puštanje u promet jer nam je problematično skretanje u Zagreb. Bit će manja gužva i bit će sigurnije, a nakon otvaranja za promet još će se nastaviti radovi u podgledu konstrukcije, poručuje Živković.

Vozači samo čekaju, a do lipnja ili srpnja se trebaju još malo strpiti. Vožnja petljom tada će biti pravo olakšanje, a zatim slijede radovi na Mostu slobode.