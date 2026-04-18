Od prazne livade do modernog nogometnog igrališta, ovako napreduje top projekt u srcu Hrvatske

Luka Bumbak
18. travanj 2026.

nogometno igrališe, Karlovac | Foto: Grad Karlovac

Dok se u Zagrebu gradi stadion u Kranjčevićevoj, na karlovačkom Turnju od nule niče moderno nogometno igralište. Sve je započelo prije gotovo dvije godine, kada se na tom mjestu nalazila livada, a radovi danas napreduju punom parom. Nedavno je postavljena i umjetna trava, što je jedan od najvažnijih zahvata kako bi sve bilo spremno do ljeta.

Riječ je o igralištu koje će postati novi dom niželigaša NK Korane, dok cijeli projekt, koji uključuje izgradnju terena i pratećih sadržaja, vrijedan je oko 2,5 milijuna eura, a financira ga Grad Karlovac.

Što sve uključuje sportski kompleks?

Središnji dio projekta čini nogometno igralište dimenzija 100 x 70 metara, dok ograđeni prostor obuhvaća 110 x 80 metara. Uz teren se razvija kompletna infrastruktura potrebna za održavanje utakmica i svakodnevni rad kluba.

Planirane su montažne tribine kapaciteta oko 200 gledatelja, sustav rasvjete za večernje termine, snimateljska platforma te parkiralište. Parkiralište će imati 82 mjesta za osobne automobile, dodatnih 7 mjesta prilagođenih osobama smanjene pokretljivosti te 2 mjesta za autobuse.

Poseban naglasak stavljen je na zgradu klupskih prostorija, prizemni objekt smješten na jugozapadnom dijelu parcele. U njemu će se nalaziti svlačionice sa sanitarnim čvorovima za ukupno 66 igrača, kao i odvojeni prostori za suce i sutkinje. Objekt uključuje i dvoranu za sastanke, ured, prostor za grijanje, oružarnicu te zasebne sanitarije za gledatelje, čime se osiguravaju svi osnovni uvjeti za funkcioniranje kluba.

Tehnička izvedba i konstrukcija terena

Izgradnja igrališta temelji se na jasno definiranim tehničkim rješenjima koja osiguravaju dugotrajnost i kvalitetu korištenja. Podloga terena sastoji se od više slojeva drobljenog kamenog materijala različitih granulacija, preko kojih se postavlja amortizirajući sloj i završna umjetna trava. Završni sloj mora zadovoljiti stroge međunarodne standarde, uključujući FIFA QUALITY PRO certifikat, čime se jamči sigurnost i kvaliteta igre.

Teren je projektiran s blagim nagibom radi pravilne odvodnje vode, dok su sigurnosne udaljenosti od ograde i okolnih objekata jasno definirane. Posebna pažnja posvećena je i sigurnosti korisnika, pa svi objekti u blizini igrališta moraju biti odgovarajuće zaštićeni.

Konstrukcija objekata i uvjeti tla

Prateći objekt gradi se kao zidana građevina od opeke, ojačana horizontalnim i vertikalnim serklažima, dok je međukatna konstrukcija izvedena kao polumontažni sustav. Krovište je dvostrešno, s drvenom konstrukcijom od greda i stupova, a sva opterećenja prenose se na temeljne trake dimenzija 80 x 80 centimetara.

Snimateljska platforma projektirana je kao čelična konstrukcija, dok su rasvjetni stupovi visine 16 metara temeljeni na betonskim stopama. Svi elementi izvode se prema propisanim standardima, uz obaveznu kontrolu nadzornog inženjera.

Budući da se lokacija nalazi u blizini rijeke Korane, posebna pažnja posvećena je uvjetima tla. Pretpostavlja se slojevita struktura s glinom u površinskim dijelovima i šljunkom u dubljim slojevima, zbog čega je tijekom radova predviđeno uključivanje geotehničkog stručnjaka. Time se osigurava stabilnost i sigurnost svih planiranih građevina.

Završetkom projekta Karlovac će dobiti moderno i funkcionalno nogometno igralište koje će značajno unaprijediti uvjete za treniranje i natjecanje te dodatno potaknuti razvoj sporta na ovom području.

https://youtu.be/UdC9Iii3Q0c?si=KxMiyHkysJg9A1Ry
