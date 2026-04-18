Od prazne livade do modernog nogometnog igrališta, ovako napreduje top projekt u srcu Hrvatske

Dok se u Zagrebu gradi stadion u Kranjčevićevoj, na karlovačkom Turnju od nule niče moderno nogometno igralište. Sve je započelo prije gotovo dvije godine, kada se na tom mjestu nalazila livada, a radovi danas napreduju punom parom. Nedavno je postavljena i umjetna trava, što je jedan od najvažnijih zahvata kako bi sve bilo spremno do ljeta.

Riječ je o igralištu koje će postati novi dom niželigaša NK Korane, dok cijeli projekt, koji uključuje izgradnju terena i pratećih sadržaja, vrijedan je oko 2,5 milijuna eura, a financira ga Grad Karlovac.

Što sve uključuje sportski kompleks?

Središnji dio projekta čini nogometno igralište dimenzija 100 x 70 metara, dok ograđeni prostor obuhvaća 110 x 80 metara. Uz teren se razvija kompletna infrastruktura potrebna za održavanje utakmica i svakodnevni rad kluba.

Planirane su montažne tribine kapaciteta oko 200 gledatelja, sustav rasvjete za večernje termine, snimateljska platforma te parkiralište. Parkiralište će imati 82 mjesta za osobne automobile, dodatnih 7 mjesta prilagođenih osobama smanjene pokretljivosti te 2 mjesta za autobuse.

Poseban naglasak stavljen je na zgradu klupskih prostorija, prizemni objekt smješten na jugozapadnom dijelu parcele. U njemu će se nalaziti svlačionice sa sanitarnim čvorovima za ukupno 66 igrača, kao i odvojeni prostori za suce i sutkinje. Objekt uključuje i dvoranu za sastanke, ured, prostor za grijanje, oružarnicu te zasebne sanitarije za gledatelje, čime se osiguravaju svi osnovni uvjeti za funkcioniranje kluba.