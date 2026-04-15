Galerija iz zraka: Otvoren dalmatinski mega čvor s dva rotora i nadvožnjakom

Riječ 'aleluja' u hrvatskom jeziku uvriježena je i izvan crkvene liturgije. U žargonu označava olakšanje, određeni oblik pobjede, ali ju je možda najbolje opisati kao sinonim riječi napokon.

Upravo zato svi Šibenčani, ali i oni koji prometuju Jadranskom magistralom, mogu reći – aleluja. Zašto? Zato što je napokon u promet u punom profilu pušten čvor Mandalina, koji se sastoji od dva velika kružna toka i 100-metarskog nadvožnjaka.

No, tu ne ide nikakva kritika izvođaču radova, kompaniji Sarađen. Oni su svoje radove završili u roku (iako je prvotni rok 'probijen' zbog uklanjanja benzinske crpke). Sve je praktički bilo gotovo već u prosincu, no zbog deset metara nogostupa projekt vrijedan sedam milijuna eura stavljen je na čekanje gotovo četiri mjeseca.

'Gluhi telefon' na relaciji HC - HAK

Naime, problem je bio u imovinskopravnim odnosima između Hrvatskih cesta (HC) i Hrvatskog autokluba (HAK). Hrvatske ceste su investitor, dok je HAK vlasnik manjeg dijela zemljišta obuhvaćenog projektom, odnosno dijela nogostupa koji se nalazi na samom rubu projekta.

No, to je sada u potpunosti riješeno i dogovoreno. Nema više barikade na nadvožnjaku, a automobili već drugi dan prometuju njime. Podsjetimo, promet tijekom izvođenja radova nije bio zaustavljen ni u jednom trenutku, što je bilo osobito zahtjevno u početnoj fazi projekta, kada rotori još nisu bili u funkciji. Tako se već dulje vrijeme normalno prometuje rotorima, dok je jedino nadvožnjak bio zatvoren.

Bilo kako bilo, novootvoreni čvor olakšat će život svima, a promet bi trebao biti brži i protočniji. Treba reći i da, kao što se vidi na najnovijim fotografijama iz zraka, ovo betonsko zdanje izgleda zaista impresivno.

Čvor Mandalina | Foto: Sarađen, Bauštela.hr

Ljeti preko 20.000 vozila

Ponovimo ukratko gradivo o samom projektu. Riječ je o rekonstrukciji križanja Jadranske magistrale i Ulice Velimira Škorpika, u neposrednoj blizini trgovačkog centra Dalmare.

Radi se o prometnici koja je posebno važna u jeku turističke sezone. Vozači koji dolaze iz smjera Brodarice prema gradu i obratno svakodnevno su se suočavali s velikim gužvama, koje već sada postupno nestaju. Prema informacijama Hrvatskih cesta iz 2022. godine, ovo je jedan od najopterećenijih dijelova Jadranske magistrale. Na ovom križanju prosječni dnevni promet iznosi gotovo 14.000 vozila, dok ljetni promet premašuje 23.000 vozila.

Projekt je započeo u veljači 2024. godine, kada su Hrvatske ceste i tvrtka Sarađen potpisali ugovor o realizaciji projekta pod nazivom Rekonstrukcija raskrižja državne ceste D8 i Ulice Velimira Škorpika, vrijedan 6,89 milijuna eura bez PDV-a. Na toj lokaciji izgrađen je čvor u dvije razine s dva kružna toka i nadvožnjakom. Jedan denivelirani kružni tok smješten je na mjestu nekadašnjih semafora, dok je drugi lociran u Ulici Velimira Škorpika, s odvojcima prema trgovačkom centru Dalmare, gradskoj četvrti Mandalina i novom vatrogasnom domu. Čvor Mandalina | Foto: Sarađen, Bauštela.hr

Nadvožnjak od preko 100 metara

Upravo je i nadvožnjak prava zvijezda gradilišta. Njegova ukupna duljina s krilima iznosi 102 metra, dok je osnovna debljina ploče 100 centimetara. Nadvožnjak je projektiran kao monolitna poluokvirna armiranobetonska konstrukcija. Ima pet raspona, dok glavni nosivi sustav za prihvaćanje horizontalnih sila čine stupišta S2 i S3, koja su kruto vezana za rasponsku konstrukciju.

Zanimljivo je da je rasponski sklop objekta projektiran kao puna monolitna armiranobetonska ploča širine veće od šest metara s konzolama. Na uzdužnim rubovima duljina konzola iznosi 1,2 metra, dok je osnovna debljina ploče jedan metar. Spomenute konzole na mjestu upetosti imaju debljinu od 35 centimetara, koja se prema slobodnom kraju smanjuje na 22 centimetra. Također, rasponska konstrukcija izvedena je na klasičnoj skeli, u jednoj fazi.