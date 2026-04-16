Probijen tunel Kozjak! Kinezi ugledali svjetlo na jednom od najzahtjevnijih gradilišta u Hrvatskoj

Mega projekt povrh Splita ulazi u završnu fazu, prolaz kroz tvrdi dalmatinski kamen spasit će priobalje od prometnih gužvi.
Jutros su nam Dalmatinci zatrpali inbox. Kažu, pogled na Kozjak otkriva kako je tunel koji se desetljećima čeka napokon probijen. Nije bilo druge nego informaciju provjeriti kod investitora, tvrtke Hrvatske ceste, gdje smo dobili službenu potvrdu. I neke detalje.
- Potvrđujemo kako je uspješno izvršen proboj servisne cijevi. Pravovremeno ćemo objaviti kada će biti proboj glavne cijevi, poručuju iz Hrvatskih cesta.
Galerija: Kako se gradio Poljud
09:03 459 d 12.01.2025
Probijanje tunela Kozjak dio je realizacija velikog projekta Hrvatskih cesta, spojne ceste čvor Vučevica na autocesti A1 koja je dio projekta Novi ulaz u Split – čvor Vučevica na A1 – tunel Kozjak – čvor na DC 8 – Trajektna luka Split. Ova bi prometnici trebala rasteretiti lokalne ceste, posebno u ljetnim mjesecima. Izvođač radova ovdje je tvrtka koja je gradila i Pelješki most – China Road and Bridge Corporation (CRBC).
Tunel Kozjak je projektiran za brzinu od 80 kilometara na sat kao jednocijevni tunel s dvosmjernim prometom i servisnom tunelskom cijevi. Servisna cijev se izvodi paralelno s glavnom tunelskom cijevi na razmaku osi od 35 metara. Dužina cijevi je 2.545,7 metara, poprečni presjek tunela svijetlog je otvora 56,17 kvadrata.
U pogledu opreme tunela, predviđene su 4 zaustavne niše, po dvije za svaki smjer vožnje, 2 poprečna prolaza za interventna vozila, poprečni prolazi za pješake svakih 250 m, SOS i hidrantska niša svakih 150 m, uzdužna ventilacija, video nadzor te vatrodojavni nadzor.
Servisna cijev u tunelu je pomoćni tunelski kanal koji se gradi paralelno s glavnom prometnom cijevi radi sigurnosti i održavanja. Najčešće se koristi kao evakuacijski put u slučaju nesreće, požara ili drugih izvanrednih situacija. Povezana je s glavnom cijevi putem poprečnih prolaza koji su raspoređeni u pravilnim razmacima. U pravilu je manjih dimenzija od glavne cijevi i nije namijenjena redovitom prometu vozila, iako može služiti interventnim službama.
Servisna cijev često sadrži instalacije poput ventilacije, elektroenergetskih vodova, telekomunikacija i sustava odvodnje. U nekim projektima koristi se i za smještaj sigurnosne opreme te kao pristup za održavanje tunela bez ometanja prometa. Važna karakteristika je da je projektirana tako da osigura kontrolirane uvjete (manje dima, bolju ventilaciju) tijekom evakuacije. Također, mora imati odgovarajuću protupožarnu zaštitu i sustave signalizacije.
U modernim tunelima servisna cijev često ima i vlastiti sustav nadzora i rasvjete kako bi bila funkcionalna u svim uvjetima. Njezina izgradnja povećava ukupne troškove projekta, ali značajno podiže razinu sigurnosti. U europskim standardima sigurnosti često je preporučena ili obvezna kod duljih cestovnih tunela.
Proboj tunela u travnju najavio je u veljači potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture, Oleg Butković, prilikom obilaska gradilišta. Tada je pohvalio dinamiku radova i najavio novu fazu radova.
- Radovi idu jako dobro, preostalo je još nekoliko stotina metara i tunel će biti probijen u travnju. Time će se projekt, čija je ukupna vrijednost nešto viša od 100 milijuna eura, privesti svome kraju. Vjerujemo da će vrlo brzo biti odobreno i europsko financiranje, što će nam olakšati u financijskom smislu, rekao je tada Butković.
