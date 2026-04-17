Španjolci će nam raditi prugu: HŽ za mega projekt sklopio ugovor od skoro 300 milijuna eura

Krajem 2025. godine, poništen je odabir turske i domaće tvrtke za posao na mega projektu, a sada je potpisan ugovor s jednom od tvrtki-žalitelja.

HŽ je ugovorio novi mega posao na uređenju pruga. HŽ Infrastruktura sa španjolskom tvrtkom Comsa S.A. upravo je potpisala 278,9 milijuna eura vrijedan ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac. Radi se o 44 kilometra pruge na relaciji Zagreb-Rijeka, a ugovor je potpisan nakon poništenja odluke o izboru izvođača krajem prošle godine.

Odabran jedan od dva žalitelja

Podsjetimo, u prosincu 2025. godine, odgođen je posao rekonstrukcije, izgradnje drugog kolosijeka i elektrifikacije željezničke pruge M202 između Hrvatskog Leskovca i Karlovca, procijenjen na 255 milijuna eura bez uključenog PDV-a. Za taj posao prethosno su odabrane turska tvrtka Doguus Insaat ve Ticaret A.S. i BK montaža iz Zagreba, no DKOM je poništio Odluku naručitelja HŽ Infrastrukture donesene u lipnju 2025. godine.

Iako je ponuda bila najpovoljnija, prihvaćene su žalbe indijske tvrtke Afcons Infrastructure limited i španjolske Comsa S.A. koje su osporavale zakonitost postupka pregleda i ocjene ponuda i valjanost odabrane ponude. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave ustanovila je da su obje žalbe bile osnovane pa je nabavu trebalo ponoviti. U novom postupku odabrana je Comsa S.A. jedna od dvije tvrtke koje su podnijele žalbu, danas javlja HŽ Infrastruktura.

Potpisivanje ugovora za radove na pruzi Hrvatski Leskovac-Karlovac (Lončarić i Rivero Moya) | foto: HŽ Infrastruktura

Posao treba zaključiti do 2029.

Vrijednost ugovora iznosi 278.849.960,28 eura s uključenim PDV-om, a iznos se sufinancira bespovratnim sredstvima iz programa 'Konkurentnost i kohezija' u financijskome razdoblju 2021.-2027. godine, podsjetili su iz HŽ-a nakon potpisivanja ugovora. Dodali su da je predviđeni rok završetka radova tri godine, odnosno do 2029. godine, a ciljevi projekta su povećanje kapaciteta pruge, postizanje nove brzine do 160 kilometara na sat, ali i povećanje sigurnosti prometovanja.

U prisustvu potpredsjednika Vlade i ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića, ugovor su potpisali predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić i direktor Ugovaranja Comse, Pedro Miguel Rivero Moya.

- Radi se o jednoj od najvećih investicija u hrvatsku željezničku infrastrukturu te značajnom iskoraku prema modernizaciji i usklađivanju željezničkog sustava Republike Hrvatske s europskim standardima interoperabilnosti. Željeznica je sektor koji je dugo vremena bio zapostavljen, ali u ovom desetogodišnjem razdoblju planiramo uložiti gotovo 6 milijardi eura u njezinu obnovu. Modernizacija ove dionice značajna je za izgradnju nizinske pruge koja ima stratešku važnost za Republiku Hrvatsku, ne samo u kontekstu teretnog prijevoza, razvoja luke Rijeka, nego i geopolitičke situacije i jačanja položaja naše zemlje na transeuropskim prometnim koridorima, napomenuo je ministar Butković. Hrvatske željeznice | Foto: HŽ

Početak radova na ljeto

Predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture, Lončarić, je rekao da se početak radova očekuje na ljeto. Dodao je da će se u okviru radova na kolosijeku i obnoviti zgrada u Hrvatskom Leskovcu, Jastrebarskom i Karlovcu. Na trasi su već izgrađeni svi objekti poput nadvožnjaka i podvožnjaka umjesto željezničko-cestovnih prijelaza, a više o tome možete pročitati u našoj reportaži ovdje.

- Potpisivanjem ovog ugovora učvršćujemo prisutnost u Hrvatskoj, u kojoj već više od desetljeća doprinosimo modernizaciji željezničke mreže. Ovaj projekt jasan je primjer izvrsne suradnje i međusobnog povjerenja. Rekonstrukcija željezničke pruge i izgradnja novoga kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac bit će treći željeznički projekt koji provodimo u Hrvatskoj. Vjerujemo da će naše stečeno iskustvo i predanost zaposlenika omogućiti uspješno savladavanje izazova koji je pred nama, rekao je direktor Ugovaranja Comse Pedro Miguel Rivero Moya.

Najvažniji rezultat ovog projekta jest povećanje konkurentnosti luke Rijeka, koja će se željeznicom kvalitetnije povezati s tržištima srednje Europe u smislu teretnog prijevoza, a unaprijedit će se i prigradski putnički prijevoz između Zagreba i Karlovca, istaknuli su prisutni.