Galerija gradilišta: Uz simbol Trešnjevke na 25.000 kvadrata raste zgrada od 100 stanova

Na adresi Ozaljska 93 već dugo vremena 'stanuje' trešnjevačka 'Ljepotica', zgrada koja je jedan od stambenih simbola ovog dijela Zagreba. No uz nju, samo dva broja dalje, u Ozaljskoj 95, gdje se donedavno nalazila Phoenix Farmacija, punom parom gradi se nova stambeno-poslovna zgrada koja će uvelike promijeniti vizuru kvarta.

Investitor je zagrebačka tvrtka VDM Nekretnine, dok je izvođač radova kompanija Tehmont gradnja iz Jastrebarskog, koja se napretkom radova pohvalila i fotografijama na društvenim mrežama. Bruto površina zgrade iznosi 25.200 četvornih metara, a u gradnji će biti utrošeno najmanje 15.000 kubičnih metara betona te 1.600.000 kilograma armature. Radovi su započeli krajem ljeta 2025., a završetak izgradnje očekuje se krajem 2027. godine.

Preko 100 stanova

Nova građevina, poznata pod 'kodnim imenom' projekt Ozaljska, predviđena je kao poslovno-stambeni objekt s tri ulaza i ukupno jedanaest etaža: dvije podzemne, prizemlje i osam nadzemnih katova. U planu su 162 stana raspoređena od prvog do osmog kata. Većina stanova je dvosobna, površine između 42 i 62 četvorna metra, zatim slijede trosobni stanovi od 71 do 76 kvadrata, dok četverosobni dosežu i do 110 kvadrata.

Svi katovi imat će pripadajuća spremišta, a dodatna spremišta predviđena su i u obje podzemne etaže. Planiran je velik broj parkirnih mjesta, više od 200 u podzemnim garažama, dok će u dvorištu biti osigurana i dodatna vanjska mjesta. U prizemlju će se nalaziti dva poslovna prostora veće kvadrature, a u dvorištu se gradi i zasebna poslovna zgrada na tri etaže. Pristup vozilima bit će omogućen s južne strane parcele, iz Barilovičke ulice II.

Zgrada je projektirana u skladu s Pravilnikom o pristupačnosti, pa su sve etaže povezane dizalima prilagođenima osobama s invaliditetom. Pristup objektu je ravan i izveden s pločnika, bez arhitektonskih barijera, kako je navedeno na službenoj stranici projekta.

projekt Ozaljska | Foto: Tehmont gradnja, Facebook

Visoke cijene kvadrata

Cijene kvadrata u ovoj zgradi očekivano su visoke i rastu s visinom etaže. Uz svaki stan obvezna je kupnja najmanje jednog spremišta, dok parkirno mjesto, iako poželjno, nije uvjet.

Spremišta na katovima obračunavaju se prema koeficijentu 0,75 u odnosu na cijenu stana na toj etaži, dok se spremišta u podrumu računaju prema cijeni prvog kata, koja trenutačno iznosi 5.500 eura po kvadratu. Cijene stanova rastu po etažama - drugi kat iznosi 5.600 eura, treći 5.700, a sve do sedmog kata gdje cijena doseže 6.100 eura po kvadratu. Garažna mjesta u podrumu prodaju se po 2.750 eura po kvadratu.

Stanovi na prvih sedam katova kreću se od nešto više od 42 do maksimalno 76 četvornih metara, uključujući balkone i druge otvorene površine. Osmi kat, na kojem su planirani najveći stanovi do 110 kvadrata, trenutačno još nije u prodaji.

Kupnja se odvija u dvije faze - nakon potpisivanja predugovora kupac je dužan u roku od pet dana uplatiti kaparu u visini od 20 posto ukupne cijene, dok se ostatak plaća nakon dobivanja uporabne dozvole. Moguća je i kupnja putem stambenog kredita.

Trešnjevačka Ljepotica

Spomenuli smo kako se tik uz buduću poslovno-stambenu građevinu nalazi i trešnjevačka 'Ljepotica', a šteta bi bila ne reći pokoju riječ o njoj. Ova zgrada toliko je značajna da ima i svoju stranicu na Wikipediji. U stvari, osim kao ‘ljepotica’, poznata je i kao stambeno-poslovni toranj Ozaljska, a smještena je na zagrebačkoj Trešnjevci, u neposrednoj blizini okretišta tramvaja ‘Ljubljanica’. O njoj se više-manje sve zna, a najvažnije je istaknuti da ju je projektirao arhitekt Slavko Jelinek.

Investitor i izvođač radova bila je tvrtka GP Industrogradnja, a neboder je građen od 1967. do 1969. godine. Upamćen je kao prvi neboder građen novom tehnologijom takozvanih kliznih oplata, koja dotad nije korištena za stambene zgrade, a zbog koje zgrada treba podnijeti i najrazorniji potres.