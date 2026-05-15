Galerija: Novi kralj gradilišta stigao u Pariz, najmoćniji kran sa šest osovina pokazao pravu snagu

Kad se u centru Pariza mora rastaviti toranjska dizalica visoka gotovo 80 metara, i to pod pritiskom vremena te na izuzetno skučenom gradilištu, tada na scenu stupaju najmoćniji strojevi današnjice. Upravo je takvu premijeru imao novi Liebherrov mobilni kran LTM 1400-6.1, koji je tijekom svog prvog angažmana u francuskoj prijestolnici pokazao zašto ga nazivaju najjačom mobilnom dizalicom sa šest osovina na svijetu.

Riječ je o novom modelu nosivosti 400 tona koji je odmah impresionirao izvođače, ponajviše zahvaljujući brzini montaže i novom sustavu samostalnog postavljanja Y-ovješenja, odnosno Superlifta.

Premijera pod pritiskom u centru Pariza

Novi Liebherrov kran u vlasništvu kompanije Montagrues stigao je na gradilište još prije svitanja. Zadatak nije bio nimalo jednostavan, trebalo je demontirati veliku Liebherr toranjsku dizalicu s visinom kuke od 75 metara, i to na lokaciji s vrlo malo prostora za manevriranje.

Nakon preciznog pozicioniranja krana započeli su radovi na montaži koje je nadgledao Liebherrov servisni tehničar. Montaža balastnih okvira i protuteže prošla je vrlo brzo, a zatim je LTM 1400-6.1 jednim podizanjem samostalno preuzeo kompletan Y-sustav s niskopodnog transportera i postavio ga na vlastito podvozje.

Nakon podizanja teleskopske grane, hidraulični sustav automatski je spojio Y-ovješenje s glavnom granom. Završno pričvršćivanje izvedeno je hidraulički i njime je upravljao sam operater dizalice, dok se jedino električni priključak spajao ručno.

- Novi način montaže kompletnog Superlift sustava štedi nam ogromnu količinu vremena. A upravo je brzina ključna na našim gradilištima u Parizu, rekao je Daniel Pereira, direktor kompanije Montagrues. Liebherrov kran sa 6 osovina u Parizu | Foto: Liebherr

Tehnologija preuzeta iz građevinskih strojeva

Ključ cijelog procesa krije se u tehnologiji nazvanoj Solidlink, koju je Liebherr prilagodio iz sektora građevinskih strojeva. Sustav se ondje već dugo koristi za brzo mijenjanje priključaka, a sada je prvi put primijenjen na mobilnoj dizalici za potpuno automatsko povezivanje Y-ovješenja i teleskopske grane.

Rezultat je značajna ušteda vremena. Operateru i montažnom timu trebalo je svega oko dva sata za postavljanje čak 90 tona balasta i pripremu kompletnog Superlift sustava za rad.

- Superlift smo montirali za manje od sat vremena, a to nam je bilo prvo sastavljanje tog sustava, zadovoljno je zaključio Pereira. Nakon toga je manji mobilni kran Liebherr LTM 1060-3.1 preuzeo montažu rešetkaste pomoćne grane duljine 17,5 metara.

Najmoćniji kran sa šest osovina na svijetu

Jednako impresivno kao i sama montaža bilo je i kasnije izvođenje radova. Novi LTM 1400-6.1 korišten je za rastavljanje velike toranjske dizalice koju je ista kompanija prije godinu dana montirala pomoću modela LTM 1450-8.1.

- Na ovom gradilištu imamo vrlo malo prostora, ali LTM 1400-6.1 ovdje se pokazao izvrsnim, rekao je Daniel Correia, voditelj tvrtke STME Grues specijalizirane za montažu velikih toranjskih dizalica.

Njihova najveća mobilna dizalica, Liebherr LTM 1300-6.2, bila je premala za ovaj posao pa su surađivali s kompanijom Montagrues.

Francuzi vjeruju samo Liebherru

Zanimljivo je da obje kompanije koriste isključivo Liebherrove mobilne dizalice. STME Grues specijaliziran je za montažu velikih toranjskih kranova južno od Pariza, dok Montagrues u svojoj floti ima oko 40 mobilnih dizalica nosivosti od 30 tona pa sve do modela LTM 1450-8.1. Osim toga, raspolažu i s brojnim tegljačima te tridesetak prikolica za prijevoz opreme.

- S Liebherrom surađujemo već gotovo 40 godina. Njihove dizalice postaju sve učinkovitije, a duljine grana, što je za nas u Parizu izuzetno važno, stalno rastu. Uz to, imaju vrhunsku podršku nakon prodaje. Za nas je Liebherr jednostavno najbolji proizvođač mobilnih dizalica, zaključio je Pereira.