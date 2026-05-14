Galerija gradilišta: Izgradnja mega cestovnog projekta u Hrvatskoj, na čvoru autocesta podiže se vijadukt

Na području Matulja već više od godinu dana traju intenzivni radovi na izgradnji novog čvora kojim će se povezati autoceste Autocesta A7 i Autocesta A8, odnosno Istarski ipsilon s ostatkom hrvatske autocestovne mreže. Prva faza pregradnje završena je 2023. godine, dok je izvođač radova, GP Krk, krajem travnja prošle godine započeo drugu fazu projekta vrijednu 17,7 milijuna eura.

Tvrtka se ovih dana pohvalila novim fotografijama s gradilišta, gdje je u tijeku postavljanje prva tri raspona vijadukta Živica Sjever.

- Kako bi postavili nosače na projektiranu poziciju, potrebno je izvesti niz prethodnih radnji. Na gradilištu Čvor Matulji izradili smo široki iskop materijala, armiranobetonske temelje stupišta i upornjaka, AB stupove stupišta i zidove upornjaka te armiranobetonske naglavnice s ležajnim klupicama, napisali su iz GP Krka.

Što sve uključuje projekt

Projekt obuhvaća dogradnju i rekonstrukciju postojećeg raskrižja na autocesti A8, izgradnju sjevernog vijadukta i novog kolnika, rekonstrukciju Jankovićeve ceste te prilagodbu postojećih rampi čvorišta radi ostvarivanja punog četverotračnog profila prometnice. Uz to, izvode se radovi na oborinskoj odvodnji, javnoj rasvjeti i komunalnoj infrastrukturi.

Prije nekoliko dana uklonjen je i cestovni nadvožnjak Jankovićeva cesta, koji se nalazio iznad trase što se proširuje u puni profil autoceste. Zbog nastavka radova objekt je bilo potrebno ukloniti građevinskom mehanizacijom. Radovi su trajali dva dana te su uspješno završeni u nedjelju, 10. svibnja, do 15 sati, objavljeno je na službenim stranicama Hrvatskih autocesta (HAC).

dogradnja i rekonstrukcija čvora Matulji | Foto: GP Krk

Ključno povezivanje Istarskog ipsilona

Dogradnja čvora Matulji ključna je za povezivanje Istarskog ipsilona u punom profilu s mrežom autocesta pod upravljanjem Hrvatskih autocesta. Time će se autocesta A8 povezati s ostatkom hrvatske autocestovne mreže.

Slikovito rečeno, upravo će se na ovom mjestu spojiti A8 i A7, čime bi se trebao značajno rasteretiti prometni prsten oko Rijeka. Očekuje se smanjenje prometnih gužvi, posebno tijekom ljetnih mjeseci, kada su opterećenja na prometnicama najveća.

Završetak radova predviđen je početkom 2027. godine, kada bi i Istarski ipsilon trebao biti dovršen sve do čvora Matulji. Projekt paralelno provodi Bina-Istra, a Istarski ipsilon smatra se jednim od najvećih infrastrukturnih cestovnih projekata u Hrvatskoj. dogradnja i rekonstrukcija čvora Matulji | Foto: GP Krk

Trinajstići i Orehovica

Podsjetimo, prije dvije i pol godine izgrađen je i čvor Trinajstići na autocesti A7, između čvorova Učka i Jurdani, nedaleko od tunela Jušići. Njegovim puštanjem u promet stanovnicima Matulja i Kastav omogućena je brža i kvalitetnija povezanost s centrom Rijeke i riječkom zaobilaznicom.

Također, lani je u svibnju dovršena i dogradnja čvora Orehovica na autocesti Autocesta A6. Projekt je uključivao izgradnju novog nadvožnjaka Orehovica s pripadajućim rampama i prometnim krakovima, čime je omogućeno povezivanje iz smjera Rijeke i Trsata prema autocesti A6 u smjeru Zagreba. Ukupna vrijednost tih radova iznosila je 7,2 milijuna eura, a završeni su dva mjeseca prije predviđenog roka.