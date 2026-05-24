Bauštelska reportaža: Gradilište najljepšeg kupališta u ravnici broji zadnje dane

Osječani ovoga ljeta, nakon dugih pet godina, dobivaju natrag svoju Copacabanu, od milja zvanu Kopika. Za one koji ne znaju, riječ je o najvećem i najpoznatijem kupalištu na otvorenom u Slavoniji iz 1976. godine, a koje je od 2022. godine u velikoj i zasluženoj rekonstrukciji vrijednoj 13,5 milijuna eura.

Aktualni radovi su u tijeku od lani, a početkom tjedna u društvu učenika osječke Graditeljsko-geodetske škole i studenata Građevinskog i arhitektonskog fakulteta u Osijeku obišao ih je gradonačelnik Ivan Radić i tom prilikom najavio otvorenje u lipnju. Bio je to dobar povod da ovo aktivno gradilište obiđemo i mi. I drago nam je da smo to napravili.

Kako se grade bazeni, montira vodeni tobogan i konstruiraju okolne površine sa sanitarnim i ugostiteljskim objektima, sve u jednom, ne može se vidjeti baš često. Uz to, moramo priznati, do sada nismo bili na tako veseloj i šarenoj baušteli pa nas je ovo osječko gradilište baš oduševilo. Evo što smo zatekli, kao i odgovora na pitanje: Hoće li Slavonci ovdje zaista uživati u ljetnim vodenim aktivnostima već za koji tjedan? Copacabana, Osijek | foto: baustela.hr / Ivana Solar

Sve u završenoj fazi

Na gradilištu Copacabane je kao u mravinjaku. Stvarno se radi na svim sektorima kupališta, od konstrukcije oba bazena do montaže velikog vodenog tobogana čija vizura apsolutno dominira lokacijom.

U trenutku kada smo na gradilište stigli, u punom su pogonu bili radovi na površinama koje okružuju bazene, a koje su predviđene za zelenilo i sunčališta. Dok su kamioni dovozili materijal, bageri su ga iskrcavali za niveliranje površine. Najviše se po ovom pitanju radi na razgraničenju između već obnovljenog dijela i ovoga koji je trenutno u rekonstrukciji.

Na ostalim površinama između bazena uređuje se i zelenilo. U ovom je kontekstu zanimljiv podatak da će čak 56% cijele površine biti pod zelenilom. Naime, nakon završetka građevinskih radova, uz bazene će se nalaziti 200 stabala, 1800 vrsta različitog grmlja i ukrasnog bilja.

- Mogu s ponosom reći da projekt ide uspješno svome kraju. Radovi su svi u završnoj fazi, keramika je u završnoj fazi, u jednom i u drugom bazenu, opločnjaci, hortikultura, sve je u završnoj fazi. Unutra se trenutno radi na ličenju i postavljanju sanitarija, fasada se završava, strojarnica, odnosno mozak kompletnog sustava, gotov je, priprema se sve za prvo punjenje bazena. S ponosom i sa sigurnošću mogu garantirati Gradu, gradonačelniku i svima vama da će Copacabana biti otvorena kako je planirano i da će građani moći uživati ovo ljeto na novim bazenima, kaže predstavnik izvođača radova, Ivica Crnković. Copacabana, Osijek | foto: baustela.hr / Ivana Solar

Milijunski projekt

Posao vrijedan 6.670.000 eura upravo izvodi zajednica ponuditelja koju čine tvrtke Projektgradnja plus i Osijek-Koteks. Riječ je o izvođenju druge faze velike obnove gradskog kupališta na lijevoj obali Drave koja je započela u siječnju 2022. godine realizacijom prve faze. Kompleks je, inače, sagrađen daleke 1976. godine kada je bio toliko impozantan da je dobio ime po slavnoj plaži u Rio de Janeiru.

Okosnica projekta su rekreacijski bazen i dječji bazen. Na njihovu konstrukciju nastavlja se elektrotehnički dio nužan za rad bazena. Prema podatcima iz glavnog projekta nakon trećih izmjena i dopuna, u odnosu na izdano rješenje o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole nema izmjena oblika i veličine građevne čestice, ali je došlo do izmjena u obliku odnosno veličini rekreacijskog bazena te su projektirane nove zgrade. Bazeni će i izgledati nešto drugačije negoli je originalno zamišljeno.

Rekreacijski bazen

Školjka rekreacijskog bazena promijenila je tlocrtni oblik što je za posljedicu imalo izmjenu bazenskih atrakcija kojih je sada više. Dodane su sjedeće i ležeće masaže, atrakcija slapa i atrakcija gejzira. Postojeći čelični tobogan davno je uklonjen, a na njegovu mjestu uzdiže se novi. Ističe se i kako će vodena površina rekreacijskog bazena iznositi 1.588,98 kvadrata.

Izvedba školjke izvedena je od armiranog betona, uključujući svu potrebnu hidroizolaciju kako bi se osigurala vodonepropusnost. Školjka se izvodi na mjestu školjke postojećeg rekreacijskog bazena iz 1976. godine. Obloga bazena bit će izvedena od keramičkih pločica, a dubina bazena bit će promjenjiva. Na najdubljem mjestu iznosit će 1,35 metara, a uz tobogan 1,20 metara, dok će u dijelu bazena namijenjenom igralištu s loptom iznositi jedan metar.

Također je došlo do izmjene položaja stepenica za ulazak u bazen te se promijenio način rješavanja predbazena/dezbarijera kompleksa. Prethodno projektirani predbazeni na mjestima prolaska izvan bazenskog kompleksa na zelenu površinu ne izvode se, već se izvode predbazeni neposredno uz rekreacijski i dječji bazen. Copacabana, Osijek | foto: baustela.hr / Ivana Solar

Dječji bazen

Ovdje su promijenjeni oblik i veličina pješačkog opločenja te je došlo do povećanja postotka ozelenjene površine čestice na prostoru obuhvata radova. Zbog promjene oblika i veličine pješačkog opločenja dispozicija dječjeg bazena pomaknuta je u odnosu na rješenje o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole. Dječji bazen projektiran je na mjestu postojećeg dječjeg bazena čija se školjka uklanja.

Vodena površina dječjeg bazena iznosit će 248,82 kvadrata, a uz bazen je predviđen i spray park čija površina iznosi 269,31 kvadrata. Bazenska školjka dječjeg bazena već je izvedena od armiranog betona, uključujući svu potrebnu hidroizolaciju kako bi se osigurala vodonepropusnost. I to na mjestu školjke postojećeg dječjeg bazena.

Obloga bazena bit će izvedena od keramičkih pločica, dok će dubina cijelom njegovom površinom biti 0,30 metara. Uz dječji bazen predviđen je spray park, a njegova završna obloga predviđena je od protukliznog epoksidnog premaza. Kao zaštita od Sunca na dijelu spray parka predviđeno je sunčano jedro. Dijelovi za ovu infrastrukturu već su na gradilištu, a rečeno nam je kako će uskoro uslijediti i njihova montaža.

Ostale građevine i preinake

Uz bazene, projekt obuhvaća još dvije građevine. U prvoj građevini nalazit će se sanitarije, previjalište, strojarnica i ugostiteljski objekt, a druga građevina bit će namijenjena pozicioniranju tipskih ugostiteljskih kontejnera. Također, na rekonstrukciju dva bazena nastavlja se elektrotehnički dio nužan za njihov rad. Projekt obuhvaća i sanitarne propusnike te uređenje okoliša.

Ovdje treba reći da je promijenjen koncept rješavanja dezbarijera kompleksa, odnosno način razdvajanja čistog od nečistog dijela bazenskog kupališta. Predbazeni se izvode neposredno uz rekreacijski i dječji bazen, odnosno na mjestima ulaza u čisti dio bazenskog kupališta. Također, predviđena je ograda oko bazenskog kupališta od betonskih žardinjera s visokim zelenilom na mjestima ulaza u čisti dio bazenskog kupališta koja vodi do predbazena (dezbarijere) za pranje nogu. Uklanjaju se i ograde te dezbarijere koje su bile predviđene oko sanitarnih prostora.

Zbog promjene pločnika pješačkih staza i zelenila promijenjena je pozicija vanjske rasvjete i ozvučenja, a sukladno tome i trasa napajanja vanjske rasvjete. Sukladno novim zgradama promijenjene su energetske razdjelnice zgrade za njihovo napajanje. Kada su u pitanju izmjene glavnog projekta, napominje se kako se neki objekti planirani za uklanjanje i rekonstrukciju ipak neće puno mijenjati niti rušiti. Riječ je o sanitarnom čvoru, trafostanici, dvama spremištima, strojarnici, ambulanti i restoranu. Oni će se zadržati u postojećem stanju. Copacabana, Osijek | foto: baustela.hr / Ivana Solar

Ugostiteljski objekti

Ono što će mnoge Osječane zasigurno razočarati na otvorenju Kopike jest činjenica da se uz kupalište ne otvara i istoimeni restoran na ulazu bez kojega mnogi ne mogu zamisliti odlazak na kupanje. Restoran je zatvoren, propada, ali za njega još nema rješenja.

U ožujku je gradonačelnik Radić rekao kako je ovom objektu narušena statika te da je plan ojačati je i izvršiti nužne radove radi sigurnosti, a zatim raspisati natječaj i objekt dati u najam. No, kompenzacija će biti ugostiteljski objekti koji se upravo postavljaju duž linije razgraničenja između kupališta i dravske plaže na lokaciji. U tijeku je i javni natječaj za njihov zakup na koji je pristigla čak 51 ponuda.

Vjerojatno kako bi ih mogli koristiti i oni koji se kupaju na bazenima i oni koji to čine u Dravi. Izvedeni su u kombinaciji drva i metala, a treba priznati da se uklapaju u okoliš. No, kako se nalaze jedva nekoliko koraka od ugostiteljskih objekata uz samu plažu, u kombinaciji s Radićevim najavama o jednoobraznosti infrastrukture, za očekivati je da se ovdje neće zadržati i jedni i drugi.