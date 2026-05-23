Kako se sanira tartan staza? Ovako će korak po korak obnoviti igralište s jednim od najboljih pogleda u Rijeci

Atletska staza u sklopu otvorenog igrališta Kampus Trsat u Rijeci uskoro bi trebala proći kroz veliku sanaciju nakon što su na postojećoj tartan podlozi utvrđena brojna oštećenja i deformacije.
Atletska staza u sklopu otvorenog igrališta Kampus Trsat u Rijeci uskoro bi trebala proći kroz veliku sanaciju nakon što su na postojećoj tartan podlozi utvrđena brojna oštećenja i deformacije. Projektom je predviđena obnova dotrajalih dijelova staze, zamjena oštećenih slojeva ispod podloge te postavljanje nove moderne sportske površine koja će zadovoljiti standarde za atletska natjecanja.
Kako se navodi u tehničkom rješenju, postojeća staza oštećena je na više mjesta zbog prodora podzemnih voda i utjecaja korijenja stabala, zbog čega su pojedini dijelovi deformirani i neravni. Sanacija će se zato provoditi u nekoliko različitih faza, ovisno o stupnju oštećenja pojedinih površina.
Na dijelovima gdje je došlo do većih deformacija izvođači će najprije ukloniti postojeću tartan podlogu, a zatim i asfaltni sloj ispod nje. Nakon toga slijedi strojni iskop postojećeg tamponskog sloja do dubine od oko 20 centimetara kako bi se uklonili svi nestabilni i oštećeni dijelovi konstrukcije staze.
Nakon iskopa teren će se ponovno pripremati i zbijati kako bi podloga bila potpuno ravna i stabilna. Posebno se naglašava kako će se radovi uz rubove staze, odvodne kanale i rubnjake izvoditi pažljivo, dijelom i ručno, kako ne bi došlo do dodatnih oštećenja postojeće infrastrukture.
Na tako pripremljenu podlogu postavlja se geotekstil, zatim novi tamponski sloj od kamenog agregata te dva nova asfaltna sloja - nosivi i habajući. Projekt predviđa precizno niveliranje i kontrolu ravnosti podloge, a završna odstupanja smiju biti minimalna, svega nekoliko milimetara.
Nakon završetka građevinskih radova slijedi ugradnja nove vodopropusne atletske podloge izrađene od gumenog granulata i poliuretanskog veziva. Predviđena je moderna 'spray coating' podloga kakva se koristi na suvremenim atletskim stadionima.
Prije postavljanja nove podloge asfalt će se temeljito očistiti i premazati posebnim PU primerom, nakon čega slijedi izvedba nosivog sloja od SBR gumenog granulata i poliuretanskog veziva u debljini od 11 milimetara. Taj sloj ugrađivat će se specijalnim strojem s laserskom nivelacijom kako bi površina bila potpuno ravna.
Na kraju dolazi završni sloj od EPDM granulata karakteristične oksidno crvene boje, koji se nanosi u dva smjera posebnim 'spray coating' sustavom. Ukupna debljina nove atletske podloge iznosit će najmanje 13 milimetara, a projektom je propisano da materijal mora imati važeći World Athletics certifikat kvalitete za atletska natjecanja.
Projekt ne uključuje samo obnovu atletske staze. Nakon završetka radova predviđena je geodetska izmjera te ponovno iscrtavanje svih atletskih linija i oznaka kako bi se sanirana površina vratila u prvobitno stanje.
Osim toga, obnovit će se i linije na postojećim terenima za rukomet, košarku i mali nogomet koji se nalaze unutar kompleksa igrališta. Prema projektnom rješenju, cilj zahvata je produžiti vijek trajanja sportske infrastrukture te osigurati sigurnije i kvalitetnije uvjete za sportaše, rekreativce i studente koji svakodnevno koriste kompleks na Trsatu.
