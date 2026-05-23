Kako se sanira tartan staza? Ovako će korak po korak obnoviti igralište s jednim od najboljih pogleda u Rijeci

Atletska staza u sklopu otvorenog igrališta Kampus Trsat u Rijeci uskoro bi trebala proći kroz veliku sanaciju nakon što su na postojećoj tartan podlozi utvrđena brojna oštećenja i deformacije. Projektom je predviđena obnova dotrajalih dijelova staze, zamjena oštećenih slojeva ispod podloge te postavljanje nove moderne sportske površine koja će zadovoljiti standarde za atletska natjecanja.

Kako se navodi u tehničkom rješenju, postojeća staza oštećena je na više mjesta zbog prodora podzemnih voda i utjecaja korijenja stabala, zbog čega su pojedini dijelovi deformirani i neravni. Sanacija će se zato provoditi u nekoliko različitih faza, ovisno o stupnju oštećenja pojedinih površina.

Najteže oštećeni dijelovi potpuno se uklanjaju

Na dijelovima gdje je došlo do većih deformacija izvođači će najprije ukloniti postojeću tartan podlogu, a zatim i asfaltni sloj ispod nje. Nakon toga slijedi strojni iskop postojećeg tamponskog sloja do dubine od oko 20 centimetara kako bi se uklonili svi nestabilni i oštećeni dijelovi konstrukcije staze.

Nakon iskopa teren će se ponovno pripremati i zbijati kako bi podloga bila potpuno ravna i stabilna. Posebno se naglašava kako će se radovi uz rubove staze, odvodne kanale i rubnjake izvoditi pažljivo, dijelom i ručno, kako ne bi došlo do dodatnih oštećenja postojeće infrastrukture.

Na tako pripremljenu podlogu postavlja se geotekstil, zatim novi tamponski sloj od kamenog agregata te dva nova asfaltna sloja - nosivi i habajući. Projekt predviđa precizno niveliranje i kontrolu ravnosti podloge, a završna odstupanja smiju biti minimalna, svega nekoliko milimetara.

Nova atletska podloga u tri sloja

Nakon završetka građevinskih radova slijedi ugradnja nove vodopropusne atletske podloge izrađene od gumenog granulata i poliuretanskog veziva. Predviđena je moderna 'spray coating' podloga kakva se koristi na suvremenim atletskim stadionima.

Prije postavljanja nove podloge asfalt će se temeljito očistiti i premazati posebnim PU primerom, nakon čega slijedi izvedba nosivog sloja od SBR gumenog granulata i poliuretanskog veziva u debljini od 11 milimetara. Taj sloj ugrađivat će se specijalnim strojem s laserskom nivelacijom kako bi površina bila potpuno ravna.

Na kraju dolazi završni sloj od EPDM granulata karakteristične oksidno crvene boje, koji se nanosi u dva smjera posebnim 'spray coating' sustavom. Ukupna debljina nove atletske podloge iznosit će najmanje 13 milimetara, a projektom je propisano da materijal mora imati važeći World Athletics certifikat kvalitete za atletska natjecanja.

Obnavljaju se i linije igrališta

Projekt ne uključuje samo obnovu atletske staze. Nakon završetka radova predviđena je geodetska izmjera te ponovno iscrtavanje svih atletskih linija i oznaka kako bi se sanirana površina vratila u prvobitno stanje.

Osim toga, obnovit će se i linije na postojećim terenima za rukomet, košarku i mali nogomet koji se nalaze unutar kompleksa igrališta. Prema projektnom rješenju, cilj zahvata je produžiti vijek trajanja sportske infrastrukture te osigurati sigurnije i kvalitetnije uvjete za sportaše, rekreativce i studente koji svakodnevno koriste kompleks na Trsatu.