Od Doma sportova do HNS kampa: Ovo su strojevi koji rade na nekim od najvećih gradilišta u Hrvatskoj

Na velikim projektima nema mjesta za kvarove i kašnjenja. Zato izvođači sve češće biraju Telescopic Peršić kao partnere za najam opreme za gradilišta.

Tvrtka specijalizirana za prodaju i najam teleskopskih viličara i strojeva za rad na visini posljednjih je mjeseci prisutna na najvećim i najpopularnijim gradilišta u Hrvatskoj. Njihovi strojevi danas rade na obnovi Doma sportova, rekonstrukciji stadiona u Kranjčevićevoj, izgradnji modernog HNS-ovog kampa u Velikoj Gorici, ali i na obnovi KBC-a Rebro.

Riječ je o projektima koji zahtijevaju visoku razinu pouzdanosti, sigurnosti i logističke preciznosti – upravo onome po čemu se Telescopic Peršić u vrlo kratko vrijeme profilirao na tržištu. Izgradnja stadiona u Kranjčevićevoj | Foto: Telescopic Peršić

Velika gradilišta kao potvrda povjerenja

Na velikim infrastrukturnim projektima svaki zastoj znači dodatne troškove i probijanje rokova. Upravo zato izvođači sve češće biraju partnere koji mogu garantirati dostupnost opreme, brzu reakciju i tehničku podršku na terenu.

Telescopic Peršić raspolaže širokom ponudom strojeva za manipulaciju teretom i za rad na visini te druge specijalizirane opreme koja se koristi na zahtjevnim građevinskim i montažnim radovima.

Sudjelovanje na projektima poput Kranjčevićeve ili HNS-ovog kampa nije samo pitanje vidljivosti, već i potvrda da tvrtka može zadovoljiti stroge standarde velikih izvođača i investitora. U građevinskom sektoru reputacija se ne gradi kampanjama, nego prisutnošću na terenu, a Telescopic Peršić upravo tamo postaje sve prisutniji. Izgradnja KBC-a Rebro | Foto: Telescopic Peršić

Rast u trenutku građevinskog booma

Hrvatsko tržište građevine bilježi rast velikih investicija, raste i potreba za kvalitetnom mehanizacijom i fleksibilnim najmom opreme. Telescopic Peršić posljednjih godina prati upravo taj trend – širenjem ponude, zastupništvom globalnih brendova poput talijanskih Magni i Jekko te prisustvom na velikim građevinskim projektima diljem Hrvatske.