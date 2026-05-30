Gradilišta su za neke hoteli s punim pansionom: Lisice sve češće pronalaze utočište među strojevima

Lisica koja posjećuje gradilište nije neuobičajena pojava. No, kako prepoznati da se jedna od tih snalažljivih životinja ondje već udomaćila i što se može učiniti kako bi se to spriječilo? Odgovore na ta pitanja ima Tommy Well, voditelj logistike u BCL-u (Building Construction Logistics), koji ima i lovačku obuku.

Kao voditelj logistike s lovačkom obukom, Well dobro zna što je važno kada se na gradilištu pojave divlje životinje. Lisice se, naime, često mogu susresti na takvim lokacijama. Riječ je o vrlo prilagodljivim životinjama koje, poput golubova, sve češće žive u blizini ljudi pa ih se na gradilištima može vidjeti čak i tijekom dana.

Ta mu je tema važna i osobno i profesionalno.

- Staništa divljih životinja sve su manja. Na našim održivim i vrijednosno usmjerenim gradilištima odgovorni smo i za dobrobit životinja, izjavio je za službenu stranicu tvrtke Implenia, koja surađuje s BCL-om.

Tragovi koji otkrivaju nepozvanog gosta

Postoji nekoliko jasnih znakova da se lisica zadržava na gradilištu. To mogu biti poderana pakiranja izolacije ili vreće za smeće, tragovi šapa, izmet, ali ponekad i zvukovi koje lisice ispuštaju.

- Ponekad možete i čuti te crvenodlake divlje životinje. Komuniciraju na simpatičan, ponekad i vrlo glasan način. One su vrlo društvena i fascinantna bića, objašnjava Well.

Gradilišta su lisicama često privlačna jer im mogu poslužiti kao skrovište. Budući da ih nije uvijek moguće potpuno ili dovoljno dobro ograditi, životinje do njih lako dolaze. Ondje nerijetko pronalaze i obilje hrane, od ostataka koje ostavljaju ljudi do štakora i miševa, koji su im među omiljenim plijenom.

Lisica na gradilištu, ilustracija | Foto: Canva

Zašto lisica na gradilištu može postati problem

Iako su lisice zanimljive i inteligentne životinje, njihova prisutnost na gradilištu nosi određene rizike. Može doći do ugriza, prijenosa bolesti poput šuge ili lisičje trakavice, ali i do oštećenja materijala.

Postoji i jedan često podcijenjen aspekt. Lisice su divlje životinje i podliježu lovnim propisima. Posebno osjetljivo razdoblje traje od ožujka do lipnja, kada je vrijeme mladunaca. Ako se mlade životinje već nalaze na gradilištu, situacija se može ozbiljno zakomplicirati, a u najgorem slučaju radovi bi morali biti zaustavljeni.

Posebno kritično postaje ako ženka pronađe zaklon u nekoj niši, podignutom podu ili sličnom prostoru te ondje napravi brlog i omaci mlade. Od tog trenutka postupanje postaje puno složenije jer premještanje često nije dopušteno. U nepovoljnim okolnostima životinje se mogu i usmrtiti, što je scenarij koji se pravodobnim djelovanjem često može izbjeći.

Prevencija je najbolja zaštita

Najbolji recept je prevencija. Well kaže da dosljedno zbrinjavanje otpada i održavanje čistoće, u suradnji s investitorima, imaju ključnu ulogu u tome da divlje životinje gradilišta ne počnu doživljavati kao svojevrsne restorane brze hrane.

Ako se ostaci hrane, otpad i otvoreni materijali pravilno uklanjaju, privlačnost gradilišta za životinje znatno se smanjuje. Često se, naime, stvara cijeli lanac, najprije dolaze manje životinje poput miševa ili ptica, a zatim i veće divlje životinje poput lisica.

Ako se životinja ipak pojavi na gradilištu, važno je postupati mirno i profesionalno. Divlje životinje nikada ne treba uznemiravati, tjerati u kut ili im zatvarati put za bijeg. Otvoren izlaz uvijek mora ostati prioritet.

Uz to, potrebno je na vrijeme uključiti nadležne službe ili specijalizirane službe za spašavanje divljih životinja. Ako imaju potrebne dozvole, mogu stručno procijeniti situaciju i po potrebi ukloniti lisicu s gradilišta.

Ako su mladunci već prisutni, zaštita životinja mora biti na prvom mjestu. Kamere za divlje životinje ili termovizijska tehnologija mogu pomoći u pronalasku mogućih brloga bez dodatnog uznemiravanja životinja.

- Prije svega, važno je uključiti samo kvalificirane stručnjake i uvijek na prvo mjesto staviti dobrobit životinja, naglašava Well. Na taj se način situacija može riješiti što sigurnije i odgovornije, kako za ljude tako i za životinje.