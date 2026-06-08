Galerija gradilišta: Ovako Končar gradi punionicu za električne autobuse od 2 milijuna eura

Opći trend rasta broja električnih vozila sve je izraženiji, iako se ne odvija velikom brzinom. Ipak, za sve vozače takvih vozila važno je da u blizini imaju dostupne punjače koje mogu koristiti bez prevelikog gubitka vremena i novca.

To su prepoznali Istarska županija i Grad Pula, koji su pokrenuli važan projekt izgradnje punionice za električne autobuse na području grada. Promjene su već vidljive na gradskom autobusnom kolodvoru u Šijani, gdje je započela izgradnja moderne energetske infrastrukture za punjenje električnih autobusa. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1,76 milijuna eura, a radove izvodi poznata hrvatska tvrtka Končar.

Da se projekt približava završetku, objavio je i glavni direktor Pulaprometa Tomislav Josipović na svom LinkedIn profilu.

- Radovi na punionici električnih autobusa bliže se kraju. Odbrojavanje dana do puštanja u rad uskoro prelazi na jednoznamenkaste brojke. Istim tempom brojimo dane i do isporuke šest Iveco električnih autobusa, napisao je.

Punionica za 14 električnih autobusa

Središnji dio projekta je izgradnja punionice za električne autobuse s ukupno 14 punjačkih mjesta. Svako će imati minimalnu nazivnu snagu od 150 kW, što omogućuje istodobno punjenje svih autobusa bez smanjenja performansi sustava. Takva snaga osigurava brzo i učinkovito punjenje, što je posebno važno za vozila koja se tijekom dana vraćaju u garažu između vožnji.

Punionica će biti projektirana tako da omogući noćno punjenje većeg broja autobusa, ali i dnevno punjenje tijekom kraćih stanki u prometu. Planirana je ugradnja 14 jednostrukih punjača ili, alternativno, sedam dvostrukih. Pritom svaki priključak služi isključivo jednom autobusu. Sustavi s tri ili više priključaka po jedinici nisu predviđeni kako bi se osigurala stabilnost i pouzdanost rada.

Svi punjači koristit će CCS2 standard priključka, najčešći za električna vozila ove kategorije. Cjelokupna elektroenergetska i komunikacijska infrastruktura bit će izvedena u podzemnoj kabelskoj kanalizaciji, s dovoljnim brojem revizijskih i prolaznih šahtova, od transformatorske stanice do svake punjačke pozicije.

Pula će dobiti punionicu za električne autobuse | Foto: LinkedIn, Tomislav Josipović

Pametno upravljanje punjenjem

Važan dio projekta je uspostava centralnog upravljačkog sustava, koji uključuje CPMS, odnosno sustav za upravljanje punjenjem električnih autobusa. Taj će sustav omogućiti stalni nadzor rada punjača, praćenje napunjenosti baterija svakog autobusa te upravljanje snagom punjenja ovisno o broju istodobno priključenih vozila i raspoloživoj električnoj snazi.

Putem lokalne komunikacijske mreže operateri će u stvarnom vremenu imati uvid u stanje sustava, moći će optimizirati raspored punjenja i spriječiti preopterećenja mreže. Time se osigurava bolja iskoristivost infrastrukture, ali i dulji vijek trajanja baterija na vozilima.

Pula će dobiti punionicu za električne autobuse | Foto: LinkedIn, Tomislav Josipović

Nova transformatorska stanica

Kako bi se osiguralo stabilno i dostatno napajanje punionice, u sklopu projekta gradi se i nova transformatorska stanica TS 10(20)/0,4 kV Autobusni terminal 2, instalirane snage 800 kW. Stanica će biti izvedena kao montažno armiranobetonsko kućište trajne namjene, projektirano za srednje agresivne okolišne uvjete.

Objekt će se sastojati od armiranobetonskog temelja i montažnog kućišta tlocrtnih dimenzija približno 9,5 puta 5 metara, što omogućuje smještaj do četiri transformatora maksimalne snage 1.000 kVA, svaki u zasebnoj prostoriji. Osim transformatora, predviđeni su prostori za srednjonaponske i niskonaponske blokove, uz odvojene ulaze radi sigurnosti i lakšeg održavanja.

Lokacija će biti pripremljena tako da omogući nesmetan pristup transportnim vozilima i autodizalicama, bilo za montažu gotovih elemenata ili za sklapanje objekta na licu mjesta. Posebna pažnja posvećena je sustavima uzemljenja, pri čemu će svi armiranobetonski elementi i metalni dijelovi biti međusobno povezani i spojeni na vanjsko uzemljenje objekta.