Četiri gradilišta u jednoj ulici od 500 metara: Ulog od ukupno 14,5 milijuna eura promijenit će slavonski grad

Projekti koji su u realizaciji plijene pažnju. To su nestvaran Arboretum, veliki Centar za starije osobe, Športsko-rekreacijski centar i vrtić.

Na svega 500 metara Borovske ulice u Slavonskom Brodu istodobno su aktivna četiri velika gradilišta vrijedna više od 14,5 milijuna eura. Od najvećeg gradskog centra za starije osobe, preko proširenja vrtićkih kapaciteta i novih sportskih sadržaja, do uređenja gotovo dva hektara zelenih površina oko Tvrđave Brod.

U praksi riječ je o realizaciji četiri značajna i međusobno odvojena infrastrukturna i društvena projekta koja će dugoročno unaprijediti kvalitetu života građana te dodatno razviti sportske, obrazovne, socijalne i rekreacijske sadržaje grada. Iz Grada Slavonskog Broda ističu kako činjenica da su u Borovskoj ulici istodobno aktivna čak četiri velika gradilišta pokazuje intenzitet ulaganja u razvoj grada i njegovih javnih sadržaja.

– Riječ je o projektima koji obuhvaćaju različite generacije građana: od najmlađih kroz proširenje vrtićkih kapaciteta, preko sportskih i rekreacijskih sadržaja za sve dobne skupine, do sustavne skrbi za starije osobe. Završetkom svih radova stanovnici će dobiti kvalitetnije uvjete za odgoj i obrazovanje djece, nove mogućnosti za sport i rekreaciju, dodatne zelene i uređene javne površine te suvremeni centar za skrb o starijim osobama. Upravo zato ovi projekti predstavljaju važan doprinos daljnjem urbanom, društvenom i demografskom razvoju Slavonskog Broda, poručuju gradski čelnici.

Arboretum zona

Jedan od projekata je izgradnja i opremanje dijela Arboretum zone, kojom se uređuje sjeverni i sjeverozapadni zeleni pojas oko Tvrđave Brod na površini od 1,95 hektara. Projekt obuhvaća krajobrazno uređenje prostora, izgradnju šetnica te sadnju velikog broja stabala i grmlja.

Za realizaciju projekta osigurana su bespovratna sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 323.326 eura, što čini 80 posto prihvatljivih troškova projekta procijenjene vrijednosti 404.157 eura. Nakon provedenog postupka javne nabave, Grad Slavonski Brod sklopio je ugovor sa zajednicom ponuditelja HortusDes d.o.o. i Spektar-Agrar iz Garčina u vrijednosti od 477.051 euro s PDV-om.

Radovi su trenutačno u završnoj fazi te je realizirano gotovo 82 posto ugovorene vrijednosti. Izgrađeno je 927 metara novih pješačkih staza ukupne površine veće od 2.000 četvornih metara, a posađeno je ukupno 214 stabala i 155 grmova. novi projekti Slavonski Brod | foto: Grad Slavonski Brod novi projekti Slavonski Brod | foto: Grad Slavonski Brod

Centar za starije osobe

Najveći i financijski najznačajniji projekt u Borovskoj ulici je izgradnja Centra za starije osobe Plavo polje. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 10.682.193,26 eura s PDV-om. Trenutačno su u tijeku završni građevinski radovi nakon kojih slijedi opremanje objekta.

Centar će pružati usluge stalnog smještaja za 108 korisnika, kao i usluge cjelodnevnog i poludnevnog boravka te pomoći u kući. Objekt bruto površine veće od 4.000 četvornih metara sadržavat će prostore za zdravstvenu skrb, radnu i fizikalnu terapiju, psihosocijalnu podršku, fitness dvoranu, blagovaonicu s vanjskom terasom, dnevni boravak s čitaonicom i informatičkom opremom, ali i trgovinu, frizerski i pedikerski salon te caffe bar. novi projekti Slavonski Brod | foto: Grad Slavonski Brod novi projekti Slavonski Brod | foto: Grad Slavonski Brod

Športsko-rekreacijski centar Klasje

U neposrednoj blizini izvodi se i II. faza uređenja Športsko-rekreacijskog centra Klasje, koja uključuje izgradnju novih sportskih i pratećih sadržaja. Projekt obuhvaća izgradnju dviju građevina sportsko-rekreacijske namjene – objekta sa svlačionicama i ugostiteljskim sadržajem te objekta sa sanitarnim čvorovima, spremištem i dodatnim svlačionicama uz malonogometno igralište.

U sklopu projekta izgrađena je i nova pristupna cesta koja će omogućiti kvalitetniji pristup centru. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 2.250.000 eura s PDV-om a radovi su pri samom završetku te se uskoro očekuje pokretanje postupka za izdavanje uporabne dozvole. novi projekti Slavonski Brod | foto: Grad Slavonski Brod novi projekti Slavonski Brod | foto: Grad Slavonski Brod

Dječji vrtić Pčelica

Treći projekt odnosi se na dogradnju i opremanje Dječjeg vrtića Pčelica, kojom Grad Slavonski Brod odgovara na rastuće potrebe za smještajnim kapacitetima u sustavu ranog i predškolskog odgoja. Dogradnjom će se osigurati tri nova dnevna boravka za vrtićke skupine te ukupno 60 dodatnih mjesta za djecu.