Galerija gradilišta: Milijunska rekonstrukcija Gradskih bazena, od pločica i strojarnice do krova i fasade

Do kraja lipnja planiran je završetak krovišta, nakon čega slijede završni građevinski i instalaterski radovi te puštanje sustava u pogon.

Gradski bazeni koji djeluju u sklopu Športskih objekata, tvrtke Grada Osijeka izgrađeni su prije 28 godina, a u svibnju 2025. započela je njihova generalna rekonstrukcija koja još uvijek traje. Vrijednost aktualne energetske obnove i rekonstrukcije Gradskih bazena iznosi šest milijuna eura, a radovi bi trebali biti završeni do 1. rujna ove godine.

Gradonačelnik, Ivan Radić, u obilasku radova rekao je kako su bazeni, zbog dugogodišnjeg nedostatka ulaganja, došli u stanje u kojem više nisu zadovoljavali minimalne tehničke uvjete za rad te im je prijetilo zatvaranje.

- Da nismo krenuli u ovu energetsku i kompletnu obnovu, vrlo vjerojatno bismo morali zatvoriti Gradske bazene. U njih je tijekom proteklih 28 godina minimalno ulagano, zbog čega su se i našli u situaciji da im prijeti zatvaranje, rekao je Radić.

Ozbiljan konstrukcijski problem

Naime, tijekom radova, uz obnovu vanjske ovojnice, bazenske tehnike, sustava grijanja i hlađenja, strojarnice, fotonaponske elektrane i drugih sadržaja, otkriven je ozbiljan konstrukcijski problem na krovu rekreacijskog bazena.

- Utvrđeno je da su glavni drveni nosači bili oštećeni i da je sigurnost posjetitelja mogla biti ugrožena. U suradnji s Građevinskim fakultetom zamijenjena su tri glavna i 18 sekundarnih nosača, zbog čega je rok završetka radova pomaknut na 1. rujna, kazao je.

Dodao je kako je trenutačno završeno oko 80 posto radova te da će obnovljeni kompleks donijeti značajne uštede energije i troškova održavanja. Grdaski bazeni, Osijek | foto: Grad Osijek

Dinamika radova

Predstavnik izvođača radova, osječke tvrtke Cras, Jožef Viszmeg, rekao je kako se energetska obnova najvećim dijelom odnosi na obnovu ovojnice objekta, krovišta, fasade te sustava grijanja, ventilacije i pripreme potrošne tople vode. Naglasio je kako će se većina energije potrebne za funkcioniranje objekta ubuduće osiguravati putem dizalica topline i fotonaponske elektrane, što će rezultirati znatnim energetskim uštedama. Izvijestio je i o napretku radova.

- Do kraja lipnja planiramo završiti sve radove na krovištu, nakon čega slijede završni građevinski i instalaterski radovi te puštanje sustava u pogon. Cjelokupan projekt bit će završen do kraja kolovoza, rekao je Viszmeg. Grdaski bazeni, Osijek | foto: Grad Osijek

Energetska obnova

Pročelnik gradskog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Livio Međurečan, pojasnio je kako energetska obnova obuhvaća toplinsku ovojnicu zgrade, obnovu krovišta, klimatizacijskih sustava, kotlovnice, ventilacije, ugradnju dizalica topline i fotonaponske elektrane.

Rekao je kako su nakon detaljnih ispitivanja, provedenih u suradnji s Građevinskim fakultetom, osim tri zamijenjena nosača, preostali drveni elementi konstrukcije potvrđeni kao sigurni za daljnju uporabu te su dodatno sanirani kako bi se produljio njihov vijek trajanja. Grdaski bazeni, Osijek | foto: Grad Osijek

Veliko ulaganje za budućnost

Direktor Športskih objekata, Robert Seligman, ovo je prilikom istaknuo je kako je riječ o najvećem pojedinačnom ulaganju u sportsku infrastrukturu u povijesti te gradske tvrtke. Podsjetio je kako će, osim energetske obnove, biti potpuno uređeni prostori svlačionica, garderoba, sauna i prostora za oporavak sportaša, ugrađen novi tobogan te izgrađene dodatne sportske svlačionice.

- Ovom obnovom ostvarit ćemo uštede energenata i troškova održavanja od oko 60 posto, odnosno približno 200 tisuća eura godišnje. Istodobno podižemo sigurnost i kvalitetu usluge za sve korisnike Gradskih bazena, rekao je Seligman.