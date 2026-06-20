Zagreb ima novu staklenu atrakciju: Zgrada kraj Arene izvana je potpuno završena, uskoro otvorenje

Staklena Pemo Business Arena na Laništu izvana je završena, a za mjesec dana trebala bi biti potpuno spremna.

Na zagrebačkom Laništu niče Pemo Business Arena, poslovni centar koji će se svojim upečatljivim arhitektonskim rješenjem isticati na Jadranskoj aveniji, u blizini Arena Centra. Projekt su osmislili arhitekti Hrvoje Marinović i Ana Tomšić, u suradnji s Anom Marijom Unković i Karlom Radun, dok građevinske radove vodi inženjer Ivica Barbić iz tvrtke Prizida gradnja.

Kako nam je ispričao projektant Hrvoje Marinović, vanjski dio zgrade je završen. Objekt je ostakljen element fasadom koju je proizvela hrvatska tvrtka KFK, a trenutačno se dovršavaju radovi u unutrašnjosti. Prema njegovim riječima, sve bi trebalo biti službeno gotovo za otprilike mjesec dana.

Atraktivan projekt privodi se kraju

Od našeg posljednjeg pisanja o ovom projektu u ožujku, radovi su ušli u završnu fazu. U međuvremenu su dovršeni ključni vanjski elementi zgrade, uključujući elemente koji se protežu kroz cijelu etažu, visoke 360 centimetara od ploče do ploče i široke 160 centimetara.

Paralelno se radilo i na mostu koji rešetkastom čeličnom konstrukcijom povezuje dva kubusa u jedinstvenu cjelinu. Nakon betoniranja poda i stropa mosta uslijedilo je njegovo ostakljenje, čime je vanjština zgrade praktički privedena kraju.

U unutrašnjosti su se istodobno izvodili završni knauferski i keramičarski radovi, pa je zgrada u posljednja tri mjeseca znatno napredovala i približila se dovršetku. Useljenje je ranije bilo najavljeno za početak lipnja ove godine, no završni unutarnji radovi još su u tijeku.

Marinović nam je rekao da je, kao autor ove arhitektonske atrakcije na ulazu u metropolu, jako zadovoljan konačnim rezultatom. Prema njegovim riječima, zgrada u stvarnosti izgleda bolje nego na računalnim vizualizacijama te ostavlja upečatljiv dojam kao velika, ostakljena i reflektirajuća arhitektonska atrakcija. Pemo Business Arena | Foto: Hrvoje Marinović, baustela.hr

Poslovni centar na 13.000 kvadrata

Što se tiče prostornog rasporeda, u podrumu se nalaze garažna mjesta, dok je u prizemlju ulazni hol s recepcijom, fitness i tehnički prostori. Katovi iznad rezervirani su za fleksibilne uredsko-poslovne prostore, prilagođene različitim potrebama zakupaca.

Novi poslovni centar prostire se na ukupno 13.000 četvornih metara i ima šest katova. U zgradi su ponuđeni uredski prostori za zakup površine od 550 do 1.350 četvornih metara. Objekt će imati i 165 unutarnjih garažnih mjesta te 35 vanjskih parkirnih mjesta.

Investitor projekta je Pemo Centar, u vlasništvu dubrovačkog poduzetnika Lovorka Miloševića, bivšeg vlasnika trgovačkog lanca Pemo, koji je prije više od četiri godine prodan Studencu. Ovo nije jedini Miloševićev projekt u Zagrebu. U njegovu je vlasništvu i poslovni centar smješten uz glavnu zagrebačku aveniju koja povezuje zapadni dio grada sa središtem i istokom.

Pemo Business Arena | Foto: Hrvoje Marinović, baustela.hr

Zgrada s otvorom u sredini

Osim poslovne namjene i lokacije uz važne gradske sadržaje, Pemo Business Arena ističe se i neobičnim arhitektonskim rješenjem. Zgrada ima otvor u sredini kroz koji će prolaziti zrak i svjetlost. Na krovu tog otvora predviđeno je zelenilo, odnosno sadnja grmlja, kako bi se dodatno smanjio utjecaj zgrade na okoliš.

Marinović je ranije objasnio da se, s obzirom na uvjete lokacije i zahtjeve projekta, kao logično rješenje nametala dugačka i uska zgrada. Takav volumen mogao je djelovati poput zida prema zgradama smještenima iza nje, u odnosu na Jadransku aveniju. Zbog toga su autori odlučili razbiti zgradu na više volumena i u sredini ostaviti prazninu, kako bi stražnje zgrade dobile više svjetlosti, protoka zraka i barem djelomičan pogled.

Takvo razmišljanje rezultiralo je snažnim i prepoznatljivim dizajnom. Pročelje je oblikovano od stakla u različitim tonovima, čime je postignut efekt kontrasta svjetlijih i tamnijih ploha. Pemo Business Arena | Foto: Hrvoje Marinović, baustela.hr

Jin-jang efekt na pročelju

Prema riječima projektanta, igra svjetlijih i tamnijih tonova stakla trebala bi zgradi dati dodatnu vizualnu dinamiku. Toniranje jednog volumena u zoni zadnjeg kata proteže se do kraja zgrade i prelazi preko drugog, svjetlijeg volumena, dok svjetliji volumen u podnožju otvora nastavlja svoj krak duž prizemlja.

Na taj je način, objasnio je Marinović, postignut likovni efekt jin-janga, odnosno kontrast dvaju principa, koji otvoru u sredini zgrade daje dodatno značenje, a ne samo funkcionalnu ulogu. Pemo Business Arena, render | Foto: Hrvoje Marinović, baustela.hr

Inspiracija u svjetskoj arhitekturi

Marinović je rekao da u svijetu postoje slični primjeri zgrada koji su mu poslužili kao inspiracija. Među njima su projekti studija Zahe Hadid, ali i zgrade u Hong Kongu koje imaju slične otvore, premda ondje često imaju drugačiju funkciju i povezane su s feng-shui pravilima.

Kako je Lanište noviji dio Zagreba, projekt bi se trebao uklopiti u okolinu u kojoj se već nalaze arhitektonski snažni objekti poput Arene Zagreb i trgovačkog centra Arena. Budući poslovni centar tako će dodatno naglasiti suvremeni karakter ovog dijela grada.