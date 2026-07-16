Kočnica na domaćoj baušteli: Broj građevinskih dozvola potonuo, ostaje utjeha samo za jedan tip gradnje

Hrvatska trenutno bilježi dvoznamenkasti pad izdanih građevinskih dozvola što je europski trend na koji smo do sada bili otporni.

Broj izdanih građevinskih dozvola u Hrvatskoj nastavio je padati i u svibnju 2026., potvrđujući usporavanje investicijske aktivnosti u građevinskom sektoru. Tijekom mjeseca izdano je 885 građevinskih dozvola, što je 11,6 posto manje nego u svibnju prošle godine, izvještava Državni zavod za statistiku (DZS).

Negativan trend vidljiv je i na razini prvih pet mjeseci ove godine, u kojima je izdano 16,3 posto manje dozvola nego u istom razdoblju 2025. godine. Dodatno, u okviru planirane izgradnje dominiraju projekti novogradnje te stambena izgradnja, dok vrijednost planiranih radova pokazuje da se nastavlja realizacija većih investicijskih zahvata.

Manje dozvola, novogradnja nosi sektor

Od ukupno 885 dozvola izdanih u svibnju, čak 793 ili 89,6 posto odnosilo se na zgrade, dok je preostalih 92 dozvole izdano za ostale građevine. Novogradnja je i dalje uvjerljivo zastupljenija od rekonstrukcija te čini 80,2 posto svih izdanih dozvola, odnosno njih 710, dok je za rekonstrukcije izdano 175 dozvola.

Predviđena vrijednost svih radova iznosi gotovo 445 milijuna eura, pri čemu se više od 369 milijuna eura odnosi na zgrade, a oko 75 milijuna eura na ostale građevine. Ipak, usporedba s prethodnim mjesecom i prošlom godinom pokazuje osjetno smanjenje gotovo svih ključnih pokazatelja.

Treba reći i da je broj dozvola za zgrade u odnosu na travanj pao je gotovo 20 posto, dok su površina i volumen planiranih građevina smanjeni za više od trećine. Pad je vidljiv i u odnosu na svibanj prošle godine, što potvrđuje nastavak opreznijeg investicijskog ciklusa u građevinarstvu.

DZS statistika | foto: screen shot DZS

Stambena izgradnja glavni pokretač

Građevinske dozvole izdane u svibnju predviđaju izgradnju ukupno 1.520 stanova ukupne korisne površine 142.590 četvornih metara, uz prosječnu površinu stana od 93,8 četvornih metara. Gotovo svi novi stanovi, njih 1.442, planirani su u novogradnji, dok će dodatnih 78 stanova nastati dogradnjom, nadogradnjom ili prenamjenom postojećih prostora.

Najveći dio stanova, njih 958, gradit će se u višestambenim zgradama s tri ili više stanova, dok je za obiteljske kuće izdano 363 dozvole. Među novim stanovima najzastupljeniji su dvosobni i trosobni stanovi, kojih je zajedno više od polovice ukupnog broja, što upućuje na prilagodbu ponude potrebama najvećeg dijela tržišta.