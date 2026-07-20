Galerija gradilišta: Domaći građevinski div gradi novo poslovno sjedište na Vukovarskoj, nova vizura je već tu

Završen Park Pile u Dubrovniku: Nova urbana oaza pod zidinama oživjela
Materijali korišteni u projektu birani su s naglaskom na trajnost, otpornost na mediteranske uvjete i uklapanje u ambijent.
16:23 119 d 23.03.2026
20. srpanj 2026.
U prizemlju zgrade dio prostora bit će namijenjen uredskim sadržajima, dok su istočni i južni dijelovi predviđeni za ugostiteljsku djelatnost.
Domaća građevinska tvrtka Texo Molior iz Cavtata u Vukovarskoj ulici 49 u Zagrebu realizira projekt svog novog poslovnog sjedišta. Gradi se zgrada koja će, kako kažu iz tvrtke, odgovoriti na rastuće operativne i upravljačke potrebe poslovanja, te predstavljati važan iskorak u daljnjem razvoju poslovanja.
Projekt V49 je osmišljen kao suvremena poslovna zgrada ukupne građevinske bruto površine 9.700 četvornih metara, od čega se 8.400 četvornih metara odnosi na nadzemni, a 1.300 četvornih metara na podzemni dio objekta. Zgrada se sastoji od devet nadzemnih etaža, odnosno prizemlja, sedam katova i uvučenog kata, te dvije podzemne etaže u sklopu kojih jsu parking te tehničke i pomoćne prostorije.
U prizemlju zgrade dio prostora bit će namijenjen uredskim sadržajima, dok su istočni i južni dijelovi, orijentirani prema Vukovarskoj ulici, predviđeni za ugostiteljsku djelatnost, čime će objekt dodatno pridonijeti urbanom karakteru lokacije. Od prvog do osmog kata planirani su isključivo poslovni prostori uredske namjene, uz naglasak na funkcionalnost, fleksibilnost i kvalitetu radnog okruženja.
Posebna pozornost posvećena je energetskim i tehnološkim standardima. Projektirani poslovni prostor V49 u potpunosti zadovoljava zahtjeve regulative nZEB, odnosno zgrade gotovo nulte energije, a planirana je i certifikacija prema DGNB sustavu održive gradnje. Staklena fasada visine 320 centimetara omogućit će visoku razinu prirodnog svjetla, fleksibilniju organizaciju prostora te mogućnost prirodne ventilacije.
Zgrada će biti opremljena s četiri dizala, 24-satnim videonadzorom i sustavom kontrole pristupa, spremištem za bicikle te brzim punjačem za električna vozila, uz mogućnost ugradnje dodatnih punjača. Pristup zgradi organiziran je s južne strane, novoformiranom rampom iz Ulice grada Vukovara, dok je garažni prostor podijeljen u dvije funkcionalne cjeline sa sustavom kontrole pristupa.
Ukupno je osigurano 158 parkirnih mjesta, od čega 143 u podzemnim etažama, dok je dodatnih 15 parkirnih mjesta, uz prostor za dostavu, organizirano na vanjskim površinama. Predviđeno je i osam parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom.
Iz tvrtke kažu kako gradilište na kojemu se radi u punom pogonu polako, ali sigurno postaje zgrada koja će promijeniti vizuru Vukovarske.
- Suvremenim arhitektonskim izrazom, visokim standardom izvedbe i dizajna te poslovnim sadržajima prilagođenima potrebama današnjeg tržišta. V49 će dati novi pečat ovom dijelu Vukovarske ulice i potvrditi smjer u kojem se razvija Texo Molior - kao građevinska tvrtka koja, uz izvođenje zahtjevnih projekata, sve snažnije razvija i vlastite korporativne segmente, poručuju iz Texo Moliora.
Završen Park Pile u Dubrovniku: Nova urbana oaza pod zidinama oživjela
Materijali korišteni u projektu birani su s naglaskom na trajnost, otpornost na mediteranske uvjete i uklapanje u ambijent.
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