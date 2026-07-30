Galerija gradilišta: Novi krov za kultni olimpijski stadion iz 1976., stari je imao 20.000 rupa!

Stadion je imao projektiran pokretni krov koji nikada nije završen što je na otvorenju igara bio pravi skandal. No sada dobiva nešto još bolje.

Njemački arhitektonski ured GMP Architekten dio je tima koji obnavlja Olimpijski stadion u Montrealu. Radovi uključuju zamjenu membranskog krova, koji je desetljećima stvarao probleme, čeličnom krovnom konstrukcijom kako bi se građevina zaštitila od pada ledenica.

GMP Architekten uključen je u projekt 2018. godine, nakon što je nekoliko izvedbi krova doživjelo neuspjeh još od dovršetka stadiona sredinom 1970-ih. Stadion je izvorno projektiran za potrebe Olimpijskih igara prema nacrtu francuskog arhitekta Rogera Tailliberta.

Bio je središnji element šireg kompleksa Olimpijskog parka izgrađenog za igre 1976. u Montrealu. Kompleks je uključivao i velodrom lepezastog tlocrta koji je kasnije prenamijenjen u Montrealski biodom. Olimpijski stadion u Montrealu | foto: screen shot You Tube

Složeni mehanizam

GMP Architekten, Schlaich Bergermann & Partner, WSP Global i Transsolar djeluju kao konzorcij zadužen za obnovu krova stadiona, dok su se projektu pridružili i drugi arhitektonski uredi, među kojima je i Lemay. Izvorni krov stadiona bio je zamišljen kao uvlačiva konstrukcija od Kevlar membrane, koja se pomoću 26 kabela ovješenih o golemi betonski toranj mogla otvarati i zatvarati.

Međutim, složenost mehanizma za uvlačenje krova značila je da stadion nije bio potpuno dovršen na vrijeme za Olimpijske igre 1976. godine. Zbog te složenosti, visokih troškova, sindikalnih štrajkova i drugih poteškoća projekt nikada nije u potpunosti realiziran, a grad se desetljećima borio pronaći funkcionalno i trajno rješenje za krov, na veliko nezadovoljstvo stanovnika i šire arhitektonske zajednice. Lokalni političari čak su razmatrali i rušenje stadiona. Olimpijski stadion u Montrealu | foto: screen shot You Tube

Rekonstrukcija krova u tijeku

Tim sada obnavlja krov, zamjenjujući trajnu Kevlar membranu, pritom zadržavajući prepoznatljivi toranj. To podrazumijeva zamjenu nekadašnjeg pomičnog krova čeličnom konstrukcijom s prstenom krovnih svjetlarnika te novim vanjskim čeličnim nosivim prstenom. Istih 26 kabela koristit će se za ovješenje nove unutarnje konstrukcije.

Trenutačno je dovršeno oko 35 posto unutarnjeg dijela krova, koji se sklapa na podu stadiona. Kabeli će nositi do 90 posto ukupnog opterećenja krova.

- Kada je toranj izgrađen prije gotovo 50 godina, projektiran je da podnese vrlo velika opterećenja. Tijekom posljednjih deset godina provedena su brojna ispitivanja i analize, pa znamo da je konstrukcijski potpuno siguran. Zbog toga najveći dio opterećenja krova možemo prenijeti upravo na toranj, rekao je direktor GMP Architektena, Martin Glass novinarki Ellen Eberhardt za dezeen.com.

Olimpijski stadion u Montrealu | foto: screen shot You Tube

Ništa bez moćne dizalice

Glass je objasnio i kako je zamjena teškog vanjskog betonskog prstena lakšom čelično-aluminijskom konstrukcijom omogućila ovakav sustav ovješenja. Naime, uklanjanje starog tehničkog prstena oslobodilo značajnu rezervu nosivosti.

Nakon završetka montaže goleme dizalice podignut će cijelu konstrukciju na predviđenu visinu. Zatim će se spojiti kabeli, a prostor između vanjskog prstena i unutarnjeg krova zatvorit će se prstenom svjetlarnika.

- Kada cijeli krov bude dovršen na tlu, velike dizalice podignut će ga na konačnu visinu od približno 50 do 60 metara. Posljednji korak bit će ugradnja velikog šupljeg staklenog prstena između unutarnjeg i vanjskog dijela krova. Završni krov bit će obložen bijelim čeličnim panelima, za razliku od sada već zloglasnog membranskog krova koji je dosad prekrivao stadion, najavio je Glass. Olimpijski stadion u Montrealu | foto: screen shot You Tube

Trajna membrana s 20.000 rupa

Izvođači ističu kako je trajna membrana postavljena tijekom 1980-ih neprestano bila oštećivana ledenicama koje su se tijekom oštrih montrealskih zima stvarale na kabelima te padale i probijale meku tekstilnu površinu. Zbog toga, ali i drugih nepovoljnih vremenskih uvjeta, stadion je zimi često morao biti zatvoren.

- Sadašnji krov već ima oko 20.000 probijanja, u jednom trenutku to jednostavno postaje opasno. Upravo zato ne gradimo novi membranski krov, nego čeličnu konstrukciju s posebnim sustavom završnih slojeva koji apsorbiraju udarce. Tako želimo osigurati da više ništa ne može probiti krov. To će omogućiti investitoru korištenje stadiona tijekom cijele godine jer, kao upravitelj objekta, teško je zamisliti veći financijski gubitak od stadiona koji se ne može normalno koristiti tijekom zime, objašnjava Glas, te dodaje kako će dio krova biti dovršen do kraja ove godine.

Ostali radovi, uključujući modernizaciju interijera, najavljeni su 17. srpnja od strane Ministarstva turizma pokrajine Québec. Ovdje svakako treba spomenuti kako su još 2020. godine najavljene i druge obnove stadiona, uključujući modernizaciju turističkih sadržaja poput obnove izvorne uspinjače koja prometuje uz betonski toranj te rekonstrukciju staklene vidikovne platforme. Olimpijski stadion u Montrealu | foto: screen shot You Tube

Svjetlarnici

Novi krov imat će osvijetljenu donju stranu, a Glass ističe da će svjetlarnici po prvi put omogućiti prirodno osvjetljenje unutrašnjosti stadiona.