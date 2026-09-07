Galerija gradilišta: Najmodernije terme nikad bliže otvorenju, ovako izgleda kompleks od 41,5 milijuna eura

Wellovar ulazi u samu završnicu, a ako sve prođe prema planu, Bjelovar bi svoje velike terme mogao otvoriti već krajem rujna.

Jedan od najvećih projekata u Bjelovaru, ali i jedan od zanimljivijih termalnih projekata u Hrvatskoj, ulazi u samu završnicu. Wellovar, odnosno bjelovarske terme, nakon gotovo dvije godine intenzivne gradnje polako dobiva konačan izgled, a na gradilištu se sada uglavnom odrađuju završni zahvati.

Kako nam je otkrio bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak, svi glavni građevinski radovi praktički su pri kraju. Trenutačno se uređuje okoliš bazena, popravljaju sitni nedostaci, boje završne površine, postavljaju dekorativni elementi te uređuju podovi i posljednji detalji potrebni kako bi kompleks mogao krenuti s radom. Na gradilištu je, kaže, i dalje svakodnevno oko 300 radnika.

Ako sve prođe prema planu, veliki kompleks vrijedan 41,5 milijuna eura prve bi posjetitelje mogao primiti krajem rujna. Wellovar obuhvaća oko 13.500 četvornih metara, šest bazena, wellness, četiri vrste sauna i olimpijski bazen dimenzija 50 x 25 metara, uz tribine za oko 800 gledatelja.

Na gradilištu ostalo još 'šminkanje'

Dok su prije godinu dana gradilištem dominirali kranovi, gole armiranobetonske konstrukcije i bazeni koje je tek trebalo oblikovati, danas je slika potpuno drukčija.

- Wellovar je u završnim fazama izgradnje. Svi građevinski radovi su pri kraju, ostale su sitnice i praktički šminkanje. Trenutačno se intenzivno rade završni radovi na okolišu bazena, bojaju se nedostaci, stavljaju završni ukrasni elementi, uređuju se podovi i površine te se postavljaju posljednji elementi potrebni kako bi cijeli kompleks bio spreman za početak rada, rekao nam je Hrebak.

Naglasio je i da je riječ o velikom i tehnički zahtjevnom projektu te da se ne želi žuriti samo kako bi se zadovoljio određeni datum.

- Cilj nam je da sve bude završeno na razini kvalitete koju ovakav objekt zaslužuje. Na gradilištu je i dalje velik broj radnika, svaki dan njih oko 300, i radovi se odvijaju punim intenzitetom, dodao je gradonačelnik.

Wellovar | Foto: Dario Hrebak, FB

Otvorenje za Dan grada?

Plan Grada je da Wellovar bude otvoren 29. rujna, u povodu Dana Grada Bjelovara i Dana bjelovarskih branitelja. Ipak, Hrebak upozorava da se prije prvih kupača mora odraditi još nekoliko važnih koraka.

- Prije otvaranja potrebno je završiti sve radove, provesti potrebna testiranja, osigurati da svi sustavi funkcioniraju kako treba te ishoditi uporabnu dozvolu. Nije to jednostavno, tako da ne možemo sa sigurnošću tvrditi kada će biti konačan rok, rekao nam je.

Prema trenutačnoj dinamici, ipak vjeruje da je kraj rujna ostvariv.

- Ne želimo ništa požurivati nauštrb kvalitete i sigurnosti, ali prema trenutačnoj dinamici radova vjerujemo da ćemo ostvariti taj cilj. Otvorenje Wellovara bit će važan trenutak za Bjelovar i želimo da sve bude spremno kako treba, dodao je. Wellovar | Foto: Dario Hrebak, FB

Zašto su se radovi ipak malo rastegnuli?

Projekt je tijekom gradnje imao određene pomake u odnosu na prvotnu dinamiku, što Hrebak objašnjava prije svega opsegom zahvata i vremenskim uvjetima.

- Kod ovako velikog građevinskog projekta određeni pomaci u dinamici su mogući i oni su se tijekom izgradnje i dogodili. Na dinamiku su, među ostalim, utjecali vremenski uvjeti. Dosta je bila teška zadnja zima, a gradnja je zahvatila i dvije zimske sezone, kaže Hrebak.

U pojedinim fazama, dodaje, tempo se namjerno prilagođavao kako se ne bi ugrozila kvaliteta izvedbe.

- Najvažnije je da projekt cijelo vrijeme napreduje i da smo danas u završnoj fazi. Nismo željeli ubrzavati radove pod svaku cijenu, nego izgraditi kvalitetan i dugoročno održiv objekt koji će građanima Bjelovara i posjetiteljima služiti desetljećima, pojasnio je. Wellovar | Foto: Dario Hrebak, FB

Sve je krenulo od livade i tople vode ispod Bilogore

Kada smo prošlog ljeta posjetili gradilište Wellovara, cijeli kompleks još je izgledao kao prava velika bauštela. Tri krana dominirala su lokacijom, konstrukcija se podizala iz tada gotovo praznog prostora Velikog Korenova, a radnici su tek formirali pojedine bazene i velike strojarnice.

Posebnost projekta je što se gradi praktički od nule, na greenfield lokaciji, a cijela priča snažno je vezana uz geotermalnu energiju. Ideja je dobrim dijelom krenula upravo od tople vode pronađene na području Bjelovara, nakon čega su uslijedila ozbiljnija istraživanja i bušenja.

U blizini kompleksa nalazi se plića bušotina duboka oko 500 metara s vodom temperature oko 33 stupnja, dok je duboka bušotina u Velikom Korenovu dala još bolje rezultate. Temperatura vode u ležištu izmjerena je na oko 83 stupnja, uz protok od približno 30 litara u sekundi.

Također, projekt se posljednjih godina uklopio i u širu bjelovarsku priču s geotermalnom energijom. Grad istražuje mogućnost korištenja još toplije vode za buduću mrežu grijanja javnih zgrada i gospodarske zone, a na pojedinim lokacijama očekuju se temperature vode i do oko 100 stupnjeva.

Olimpijski bazen već dobio veliko natjecanje

Wellovar pritom nije zamišljen samo kao klasično termalno kupalište. Jedan od njegovih glavnih aduta je olimpijski bazen dimenzija 50 x 25 metara, uz koji se nalaze tribine za oko 800 gledatelja.

Objekt bi trebao omogućavati održavanje većih plivačkih natjecanja, a taj potencijal već je potvrđen. Bjelovar je službeno izabran za domaćina velikog Europskog juniorskog prvenstva u plivanju 2027. godine.

Valja još dodati da uz olimpijski bazen dolaze dodatni unutarnji i vanjski bazeni, wellness zona te četiri vrste sauna, finska, parna, bio i turska. Sama zona relaksacije prostire se na oko 3.000 četvornih metara.