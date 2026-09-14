Manje problema za sve: Ovako se na malom ekranu, od ureda do gradilišta mogu koordinirati i najveći projekti

Nije tajna da se u građevinskom svijetu uvijek traži način za što efikasnijim upravljanjem procesom gradnje. Ne samo kako jednostavnije pratiti gradnju, već cijeli životni ciklus građevine - od planiranja, preko projektiranja i izgradnje, do održavanja. Sve navedeno objedinjuje digitalna platforma VOLUM3 o kojoj smo odlučili saznati više iz prve ruke profesionalaca koji ju koriste.

Ideja za platformom proizašla je iz stvarnih potreba arhitektonskog ureda Studio 3LHD, odnosno iz problema u upravljanju projektima, komunikaciji i dijeljenju dokumentacije koji struci nisu strani. VOLUM3 je osmišljen tako da se može jednostavno uklopiti u postojeće radne procese, a razvijen je da bi pojednostavio komunikaciju, upravljanje i razmjenu materijala. Zato su tvorci odlučili da će platforma biti dostupna arhitektima i projektantima besplatno. Platformu se krenulo razvijati još 2017., uz potporu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te Strukturnih fondova.

Platforma se već naveliko koristi, a dobili smo informacije kako njezino korištenje izgleda na projektu Hotela Marjan te gradilištima u Njemačkoj. Idući korak je prelazak na još jednostavniju, mobilnu aplikaciju.

Umjesto dopisivanja i mailova

Prema projektu arhitektonskog studija 3LHD-a, na proljeće 2024. godine krenuo se graditi novi hotel Marjan. Gradnja je krenula po uzoru na hotel iz 1960-ih koji je propadao godinama prije rušenja. Koordinacija gradilišta od oko 100 milijuna eura na zapadnom kraju splitske rive bila je u najmanju ruku zahtjevna.

Kako na takvom gradilištu brzo doći do traženog nacrta, provjeriti specifikaciju ili trajno dokumentirati određenu situaciju, bez da komunikacija teče mailom, telefonskim pozivima ili preko WhatsApp grupa? Od polaganja kamena temeljca za realizaciju novih faza projekata koristilo se platformu VOLUM3. Kako, doznali smo iz prve ruke od projektantice koja je radila na hotelu.

- Digitalna platforma na projektu kojemu sam se priključila u fazi izvođenja radova bila je središnji alat za koordinaciju, komunikaciju i upravljanje projektnim procesima. Kada je projekt ušao u intenzivnu fazu izvedbe, platformu se svakodnevno koristilo za evidentiranje i praćenje svih gradilišnih pitanja, tehničkih neusklađenosti, zahtjeva za pojašnjenjima te koordinaciju između investitora, projektanata, nadzora, izvođača, nadzora i ostalih sudionika u prometu, pojasnila je Sanja Hokal iz 3LHD-a.

Jednostavniji pristup dokumentima

Hokal je navela da je iskustvo rada s VOLUM3-om bilo vrlo pozitivno u fazi aktivnog gradilišta. Tri su glavna načina na koje je olakšala izvedbu radova, arhitektici, ali i cijelom timu s kojim se trebala uskladiti.

Vrlo važno, platforma je pojednostavila komunikaciju u tome što je omogućila da se sva pitanja, odgovori i odluke nalaze na jednom mjestu. Tako se umanjila mogućnost nesporazuma i gubitka informacija. Uz to, projektantica je stekla dojam da se zahvaljujući digitalnoj platformi ubrzalo rješavanje gradilišnih problema, budući da se moglo jednostavno pratiti 'status otvorenih zadataka'. Jasno definirane odgovornosti rezultirale su učinkovitijom koordinacijom svih sudionika projekta, ističe Hokal.

Uz to, VOLUM3 je doprinio i povećanju razine transparentnosti procesa projektiranja i izvođenja. Naime, njegovim korištenjem cjelokupna komunikacija i dokumentacija ostale su evidentirane, što je pak olakšalo praćenje eventualnih izmjena, donošenje odluka kao i naknadnu provjeru svih aktivnosti tijekom projekta.

- S obzirom na prijašnji način rada, najveća prednost je što je komunikacija organizirana i pregledna te se značajno smanjuje oslanjanje na nepreglednu e-mail korespondenciju i telefonske dogovore, zaključila je Hokal.

Korištenje od početka do kraja projekta - a i naknadno

Arhitektica je otkrila da u uredu svi koriste platformu u različitim fazama projekta - od samih početaka, to jest od projektiranja pa do završetka izvedbe. Korištenje platforme, dodaje, intuitivno je i jednostavno, a zbog toga se rad s VOLUM3-om brzo i usvaja u svakodnevnom radu. Ipak, završetak gradnje ne znači i prekid praćenja stanja građevine.

- Nakon završetka gradnje platforma može služiti kao centralna baza cjelokupne projektne dokumentacije, zapisnika, odluka i izvedbenih podataka. Time se olakšava upravljanje objektom te planiranje održavanja, poručuje.

Kao posebno korisnu za pristup informacijama i kad nema signala, a hitno treba doći do podatka smatra mobilnu aplikaciju. Korištenjem VOLUM3-a, izbjegavaju se uobičajene pogreške koje proizlaze iz nedostatka novih informacija o gradilištu, jer pruža ispravke i revizije sa svim novim podacima koji se odmah 'dijele', napominje projektantica. Mobilna aplikacija | foto: VOLUM3

Na gradilištima i van Hrvatske

U odnosu na prethodne platforme i način razmjene informacija vezanih za projekte, Hokal VOLUM3 ocjenjuje znatno preglednijim i jednostavnijim, a kao pozitivnu stranu posebno izdvaja komunikaciju, dokumentaciju i praćenje zadataka na jednom mjestu.

A platformu se nije koristilo samo na gradilištu Marjana, jednom od većih hotelskih projekata u Hrvatskoj, koji vodi Adris grupa, a građevinske radove provodi tvrtka Kamgrad - već je dobro poznata na drugim gradilištima u Hrvatskoj. Platformu se već neko vrijeme koristi i na projektima u inozemstvu. Svoju perspektivu tu su s nama podijelili iz njemačke građevinske tvrtke Rabe Ero, specijalizirane za gradnju po principu 'ključ u ruke', sa sjedištem u Berlinu.

'Izbjegli smo pogreške na gradilištu'

Inženjer Mate Džaja potvrđuje jednostavnost, intuitivnost i učinkovitost VOLUM3-a, za koji ističe kako pruža 'bolji pregled napretka' te da omogućuje pravovremeno reagiranje ako se pojave odstupanja u projektu. Platforma olakšava praćenje dogovora, zadataka i svih važnih informacija na jednom mjestu, dodaje, otkrivajući i da ju u tvrtki trenutno koriste na više projekata.

- Koristimo ju trenutno na projektima koji su u fazi gradnje u Berlinu (Tabbertstraße, Markgrafendamm, Eldenaerstraße, Staakenerstraße) te projektima u Kölnu (Bonner Wall, Mainzer Straße), pojašnjava.

Govori da se, zbog pozitivnih značajki, tim vrlo lako prilagodio na korištenje platforme, a ističe da je konkretno u Rabe Eru, VOLUM3 ubrzao proces gradnje i unaprijedio organizaciju svih radova.

- Korištenjem VOLUM3-a izbjegli smo brojne pogreške koje se mogu pojaviti na gradilištu, prvenstveno zahvaljujući jednostavnom i transparentnom načinu upravljanja projektnom dokumentacijom. VOLUM3 omogućava voditeljima projekata da na jednostavan i brz način unose nove indekse, odnosno ažurirane planove kada dođe do izmjena u projektu. Novi planovi mogu se preklopiti preko prethodnih verzija, a sve izmjene su odmah vidljive svim sudionicima uključenima u projekt putem platforme VOLUM3, ističe inženjer.

Još jedan način korištenja

I Džaja napominje da se i nakon gradnje u platformi može pronaći svu relevantnu dokumentaciju. U njoj će se naći svi planovi, ali i obavljeni sastanci i izvješća, a dostupni su u svakom trenutku.

- Mislim da je VOLUM3 platforma koja će imati veliki odjek na cijelu građevinsku struku. Velike i kompleksne projekte danas je teško realizirati brzo, efikasno i u skladu s pravilima struke bez kvalitetnih digitalnih alata koji omogućuju bolju organizaciju i kontrolu procesa, zaključuje sugovornik koji platformu koristi van Hrvatske.

Idući korak je i usvajanje mobilne aplikacije koja će dodatno pojednostaviti korištenje, a koju je već isprobala ekipa na gradilištu Hotela Marjan. O svim značajkama, važnosti platforme, ali i o novoj mobilnoj aplikaciji moći će se čuti na eventu u Uraniji, na Trgu Eugena Kvaternika u Zagrebu, u srijedu, 16. rujna. Ulaz je besplatan i prijaviti se možete na poveznici, a više o svemu pronađite ovdje.