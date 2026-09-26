Ovo su nova pravila za lokacijske dozvole: Tri su promjene koje investitori moraju znati

Novi zakon izmijenio je proceduru za investitore i projektante, od digitalne predaje zahtjeva do strožih uvjeta za priključke i gradnju novih zgrada.

Novi Zakon o prostornom uređenju od početka ove godine donio je i nova pravila za izdavanje lokacijskih dozvola. Proširen je krug zahvata za koje se dozvola izdaje, postupak je snažnije digitaliziran, a uvjeti koje investitor mora zadovoljiti prije izdavanja dozvole sada su detaljnije propisani.

Posebno se izdvajaju tri promjene: obvezno pokretanje postupka kroz eDozvolu, uključivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja u sam postupak izdavanja dozvole te strože definirani infrastrukturni preduvjeti za gradnju novih zgrada. No, to nisu jedine novosti. Donosimo pregled svih najvažnijih pravila koja investitori i projektanti trebaju znati.

Širi krug zahvata

Novi Zakon o prostornom uređenju, objavljen u Narodnim novinama 155/2025, na snazi je od 1. siječnja 2026. godine, a među područjima koja detaljnije uređuje nalazi se i lokacijska dozvola. Članak 154. donosi katalog zahvata za koje se ona izdaje, pri čemu se među njima sada izričito navode složeni investicijski zahvati, složeni zahvati u prostoru i složene građevine te građevine za proizvodnju i/ili skladištenje električne energije.

Na popisu su i eksploatacijska polja čvrstih mineralnih sirovina i pripadajući rudarski objekti, određeni naftno-rudarski objekti, nove vojne lokacije i vojne građevine, etapno ili fazno građenje te određeni zahvati na pomorskom dobru. Lokacijska dozvola može se izdati i za građenje drugih građevina ako to sama stranka zatraži, čime taj instrument ostaje dostupan i izvan slučajeva u kojima ga zakon izričito zahtijeva.

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Zahtjev ide kroz eDozvolu

Jedna od tri ključne promjene odnosi se na način pokretanja postupka, koji je novim zakonom postavljen na potpuno elektroničku osnovu. Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole zainteresirana stranka podnosi elektroničkim putem primjenom programa eDozvola, a u elektroničkom obliku dostavlja se i dokumentacija koja prati zahtjev.

Uz zahtjev se, među ostalim, prilažu idejni projekt i njegov sažetak, odgovarajuća okolišna rješenja kada su potrebna, potvrda o nostrifikaciji ako je projekt izrađen prema stranim propisima te dokaz pravnog interesa u slučajevima propisanim zakonom. Tako nestaje raniji paralelni papirnati tijek dokumentacije, dok se idejni projekt čvršće povezuje s digitalnim upravnim postupkom.

Zakon ide i korak dalje te od 1. siječnja 2027. omogućuje predaju idejnog projekta putem sustava hrBIM za zahvate za koje će pravilnikom biti propisana izrada BIM modela.

Posebni uvjeti dio postupka

Druga velika promjena odnosi se na pribavljanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, koji se prema novom sustavu utvrđuju u postupku izdavanja lokacijske dozvole. Komunikacija upravnog tijela, Ministarstva, javnopravnih tijela i projektanta odvija se elektroničkim putem kroz eDozvolu, a posebni uvjeti i uvjeti priključenja izdaju se kao elektroničke isprave.

Prije obraćanja javnopravnim tijelima nadležno tijelo provjerava idejni projekt, odnosno njegovu usklađenost sa zakonom, pravilnikom i prostornim planovima. Javnopravna tijela potom imaju propisani rok za očitovanje i dostavljanje uvjeta iz svojeg djelokruga, a tako utvrđeni posebni uvjeti i uvjeti priključenja postaju sastavni dio lokacijske dozvole. Za investitora je bitno i da njihovo važenje više nije odvojeno od sudbine dozvole – prestaju važiti kada prestane važiti lokacijska dozvola.

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Pet uvjeta prije izdavanja

Novi zakon preciznije propisuje i što nadležno tijelo mora utvrditi prije nego što investitor može dobiti lokacijsku dozvolu. Prvi je uvjet da je zahtjevu priložena sva propisana dokumentacija, a drugi da je idejni projekt izrađen u skladu s dokumentima prostornog uređenja i Zakonom. Moraju biti utvrđeni i posebni uvjeti te uvjeti priključenja, dok za područja za koja zakon propisuje obvezu donošenja urbanističkog plana uređenja taj plan u pravilu mora biti donesen prije izdavanja dozvole.

Kao peti uvjet zakon navodi ispunjenje propisane dužnosti vlasnika građevinskog zemljišta, kada ona u konkretnom slučaju postoji. Postoje, međutim, određene iznimke od uvjeta prethodno donesenog UPU-a, primjerice kod rekonstrukcije postojeće građevine te u pojedinim slučajevima gradnje na mjestu uklonjene građevine ili nove zgrade koja već ima odgovarajući pristup i mogućnost rješavanja odvodnje.

Stroži uvjeti za nove zgrade

Treća promjena koja bi u praksi mogla biti posebno važna investitorima odnosi se na infrastrukturne uvjete za izdavanje lokacijske dozvole za novu zgradu. Zakon više ne ostaje samo na općem pitanju postoji li infrastruktura u blizini lokacije, već zahtijeva konkretnije pretpostavke za priključenje.

Za prometnu površinu mora postojati mogućnost priključenja građevne čestice odnosno zgrade ili mora biti izdana građevinska dozvola za gradnju te prometne površine. Kada je riječ o odvodnji, mora biti osigurano priključenje na javni sustav odvodnje otpadnih voda, osim kada prostorni plan dopušta vlastiti sustav. Jednako tako, mora biti osigurano priključenje na električnu mrežu ili zgrada mora imati autonomni sustav opskrbe električnom energijom kada je u njoj projektirano njezino korištenje. Projekt austrijanca tek je dobio krov | foto: Nina Šantek, Bauštela.hr

Idejni projekt ima veću težinu

Promjene se ne zaustavljaju na samom upravnom postupku jer novi zakon detaljnije uređuje i idejni projekt na kojem se lokacijska dozvola temelji. Uz rješenje zahvata i njegov smještaj u prostoru, projekt obuhvaća podatke potrebne za određivanje lokacijskih uvjeta, a kod odgovarajućih zahvata mora sadržavati i situaciju na propisanoj geodetskoj podlozi.

Uz takav idejni projekt prilaže se elektronički zapis koordinata lomnih točaka građevne čestice odnosno obuhvata zahvata u GML formatu. Zakon uvodi i sažetak idejnog projekta, dok sam idejni projekt nakon izdavanja postaje sastavni dio lokacijske dozvole. U praksi to znači da kvaliteta i potpunost projekta postaju još važnije već na početku postupka jer se na njegovoj osnovi provjerava usklađenost zahvata s prostornim planom i pribavljaju uvjeti nadležnih tijela.

Dozvola vrijedi četiri ili šest godina

Novim zakonom jasno je uređeno i koliko investitor nakon pravomoćnosti lokacijske dozvole ima vremena za nastavak projekta. Dozvola koju izdaje upravno tijelo prestaje važiti ako se u roku od četiri godine ne podnese zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za najmanje jednu fazu ili etapu, odnosno ako se u tom roku ne pristupi zahvatu za koji se građevinska dozvola ne izdaje.

Za zahvate kod kojih lokacijsku dozvolu izdaje Ministarstvo rok je dulji i iznosi šest godina. Kada je na temelju lokacijske dozvole izdana građevinska dozvola, lokacijska dozvola prestaje važiti s prestankom važenja građevinske dozvole, odnosno dozvola za sve faze ili etape. Za određene zahvate povezane s koncesijama zakon predviđa poseban režim prema kojem lokacijska dozvola može vrijediti do isteka trajanja koncesije. projektiranje | foto: Magnific

Digitalizacija od zahtjeva do dostave

Digitalizacija se proteže i na završni dio postupka, pa se lokacijska dozvola podnositelju zahtjeva dostavlja u korisnički pretinac informacijskog sustava povezanog s državnom informacijskom infrastrukturom, a poštom ako takav pretinac nema. Za stranke koje su sudjelovale u uvidu u spis primjenjuju se pravila elektroničke dostave, dok se za one koje nisu izvršile uvid niti su se javile nadležnom tijelu dostava obavlja objavom na elektroničkoj oglasnoj ploči u trajanju od osam dana.

Elektronička oglasna ploča dobiva važniju ulogu i ranije u postupku kada sudjeluje veći broj stranaka ili je zahvat povezan s većim brojem nekretnina. Novi sustav tako lokacijsku dozvolu od podnošenja zahtjeva, preko komunikacije s javnopravnim tijelima, pa sve do dostave konačnog akta nastoji objediniti u digitalnom okruženju.Za investitore i projektante to znači manje paralelne papirnate administracije, ali istodobno i veću važnost potpune digitalne dokumentacije te pravodobnog rješavanja svih uvjeta koji prethode izdavanju dozvole.