Mostovi, tunel i visoki potporni zidovi: Završna utrka s rokovima na najzahtjevnijem gradilištu Koridora V c

Na dionici Vranduk – Ponirak privode se kraju složeni građevinski zahvati, a nakon višegodišnjih kašnjenja bliži se otvaranje autoceste.

Na gradilištu poddionice Vranduk – Ponirak Koridora V c, na prometnom pravcu između Zenice i Žepča, radovi su ušli u završnu fazu. Posebno su vidljive aktivnosti na području Poniraka i Koprivne, gdje se asfaltira kolnička konstrukcija i dovršavaju preostali dijelovi buduće autoceste.

Duž trase u punom su pogonu radnici i građevinska mehanizacija, a asfaltiranje pokazuje da pojedini dijelovi autoceste poprimaju konačan izgled. Napredak potvrđuju i snimke koje su sredinom rujna objavile JP Autoceste Federacije BiH, prikazujući intenzivne radove na području Vranduka, Poniraka i Nemile.

Ipak, završetak asfaltiranja ne znači automatski i puštanje cijele dionice u promet. Potrebno je dovršiti sve preostale građevinske radove i ispuniti uvjete za sigurno odvijanje prometa. Radove izvodi konzorcij azerbajdžanske tvrtke Azvirt i bosanskohercegovačke tvrtke Hering iz Širokog Brijega.

Zahtjevna trasa duga 5,3 kilometra

Dionica Vranduk – Ponirak dio je šireg projekta izgradnje autoceste na pravcu Poprikuše – Zenica sjever. Iako je duga svega 5,3 kilometra, zbog konfiguracije terena zahtijevala je izgradnju brojnih složenih građevinskih objekata.

Prema službenim podacima JP Autoceste FBiH, projekt obuhvaća dva velika mosta, Vranduk 1 i Vranduk 2, duljine 390 i 340 metara, tunel Vranduk dug približno 400 metara te tri manja vijadukta ukupne duljine oko 300 metara. Uz njih su projektirane brojne potporne konstrukcije.

Posebnost trase su tlocrtno i visinski razdvojeni kolnici, što je posljedica izrazito strmih padina kojima autocesta prolazi. Budući da je velik dio trase smješten u zasjeku, projektirana je i izgradnja visokih potpornih zidova tehnologijom armirane zemlje. Svakako treba reći kako su složeni geološki uvjeti, zahtjevna konfiguracija terena i otežan pristup gradilištu dodatno su zakomplicirali izvođenje radova.

Projekt je trebao biti završen prije pet godina

Ugovor o izgradnji potpisan je 15. svibnja 2019. godine s konzorcijem koji čine azerbajdžanski Azvirt i bosanskohercegovački Hering iz Širokog Brijega. Početna vrijednost ugovora iznosila je približno 76,6 milijuna eura s PDV-om, a sredstva su osigurana putem OPEC-ova Fonda za međunarodni razvoj (OFID).

Prema prvotnom planu, radovi su trebali trajati 24 mjeseca, a završetak je bio predviđen za kolovoz 2021. godine. Međutim, projekt je tijekom narednih godina prolazio kroz zastoje, izmjene projektne dokumentacije i višestruka produljenja rokova.

Iz JP Autoceste FBiH ranije su objasnili da je jedan od ključnih problema bio prvotni glavni projekt, koji je zbog nedovoljnih geoloških istraživanja imao nedostatke u važnim dijelovima. Zbog toga su bila potrebna nova projektna rješenja, što je utjecalo na opseg radova, troškove i dinamiku izgradnje.

Tijekom realizacije projekta sklapani su dodaci ugovoru, a četvrtim dodatkom rok završetka bio je određen za 31. ožujka 2026. godine. Taj rok također nije ostvaren. Prema posljednjim izvještajima s gradilišta, radovi su nastavljeni i tijekom rujna, a preostale aktivnosti usmjerene su na dovršetak trase i njezinu pripremu za promet. koridor V c, Vranduk – Ponirak | foto: screen shot you tube

Važna karika u povezivanju Zenice i Žepča

Završetak dionice Vranduk – Ponirak važan je za uspostavljanje kontinuirane autocestovne veze između Zenice i Žepča, odnosno povezivanje postojećih i novih dijelova Koridora 5C. Na sjeveru se ova poddionica pak nastavlja na Nemila – Vranduk, dok se na jugu povezuje s poddionicom Ponirak – Vraca, koja obuhvaća tunel Zenica.

Puštanjem u promet cijelog poteza između Zenice sjever i Golubinje vozačima bi bilo dostupno približno 20 kilometara autoceste u kontinuitetu. Time bi se omogućilo jednostavnije putovanje prema Žepču i Doboju te smanjila potreba za korištenjem postojeće magistralne ceste M-17 na tom području.

Prema posljednjim najavama, završetak radova očekuje se početkom listopada 2026. godine. Snimke gradilišta od 27. rujna pokazuju da je između Poniraka i Koprivne preostalo urediti i asfaltirati još približno 200 metara desnog kolnika. Iako najnoviji prizori pokazuju vidljiv napredak, nakon višegodišnjih kašnjenja ostaje pitanje kada će svi preostali radovi i potrebne procedure biti završeni te kada će nova autocesta doista biti dostupna vozačima.