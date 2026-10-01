Mostovi, tunel i visoki potporni zidovi: Završna utrka s rokovima na najzahtjevnijem gradilištu Koridora V c

Probijen tunel Kvanj! Izbušili 2,6 kilometra za 125 milijuna eura kroz tvrdi hecegovački krš
Tunel se ne može otvoriti prema Mostaru jer treba još izgraditi oko 9,2 km ceste za koju nije 'udarena' ni prva lopata.
16:40 32 d 31.08.2026
01. listopad 2026.
Na dionici Vranduk – Ponirak privode se kraju složeni građevinski zahvati, a nakon višegodišnjih kašnjenja bliži se otvaranje autoceste.
Na gradilištu poddionice Vranduk – Ponirak Koridora V c, na prometnom pravcu između Zenice i Žepča, radovi su ušli u završnu fazu. Posebno su vidljive aktivnosti na području Poniraka i Koprivne, gdje se asfaltira kolnička konstrukcija i dovršavaju preostali dijelovi buduće autoceste.
Duž trase u punom su pogonu radnici i građevinska mehanizacija, a asfaltiranje pokazuje da pojedini dijelovi autoceste poprimaju konačan izgled. Napredak potvrđuju i snimke koje su sredinom rujna objavile JP Autoceste Federacije BiH, prikazujući intenzivne radove na području Vranduka, Poniraka i Nemile.
Ipak, završetak asfaltiranja ne znači automatski i puštanje cijele dionice u promet. Potrebno je dovršiti sve preostale građevinske radove i ispuniti uvjete za sigurno odvijanje prometa. Radove izvodi konzorcij azerbajdžanske tvrtke Azvirt i bosanskohercegovačke tvrtke Hering iz Širokog Brijega.
Dionica Vranduk – Ponirak dio je šireg projekta izgradnje autoceste na pravcu Poprikuše – Zenica sjever. Iako je duga svega 5,3 kilometra, zbog konfiguracije terena zahtijevala je izgradnju brojnih složenih građevinskih objekata.
Prema službenim podacima JP Autoceste FBiH, projekt obuhvaća dva velika mosta, Vranduk 1 i Vranduk 2, duljine 390 i 340 metara, tunel Vranduk dug približno 400 metara te tri manja vijadukta ukupne duljine oko 300 metara. Uz njih su projektirane brojne potporne konstrukcije.
Posebnost trase su tlocrtno i visinski razdvojeni kolnici, što je posljedica izrazito strmih padina kojima autocesta prolazi. Budući da je velik dio trase smješten u zasjeku, projektirana je i izgradnja visokih potpornih zidova tehnologijom armirane zemlje. Svakako treba reći kako su složeni geološki uvjeti, zahtjevna konfiguracija terena i otežan pristup gradilištu dodatno su zakomplicirali izvođenje radova.
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Ugovor o izgradnji potpisan je 15. svibnja 2019. godine s konzorcijem koji čine azerbajdžanski Azvirt i bosanskohercegovački Hering iz Širokog Brijega. Početna vrijednost ugovora iznosila je približno 76,6 milijuna eura s PDV-om, a sredstva su osigurana putem OPEC-ova Fonda za međunarodni razvoj (OFID).
Prema prvotnom planu, radovi su trebali trajati 24 mjeseca, a završetak je bio predviđen za kolovoz 2021. godine. Međutim, projekt je tijekom narednih godina prolazio kroz zastoje, izmjene projektne dokumentacije i višestruka produljenja rokova.
Iz JP Autoceste FBiH ranije su objasnili da je jedan od ključnih problema bio prvotni glavni projekt, koji je zbog nedovoljnih geoloških istraživanja imao nedostatke u važnim dijelovima. Zbog toga su bila potrebna nova projektna rješenja, što je utjecalo na opseg radova, troškove i dinamiku izgradnje.
Tijekom realizacije projekta sklapani su dodaci ugovoru, a četvrtim dodatkom rok završetka bio je određen za 31. ožujka 2026. godine. Taj rok također nije ostvaren. Prema posljednjim izvještajima s gradilišta, radovi su nastavljeni i tijekom rujna, a preostale aktivnosti usmjerene su na dovršetak trase i njezinu pripremu za promet.
Završetak dionice Vranduk – Ponirak važan je za uspostavljanje kontinuirane autocestovne veze između Zenice i Žepča, odnosno povezivanje postojećih i novih dijelova Koridora 5C. Na sjeveru se ova poddionica pak nastavlja na Nemila – Vranduk, dok se na jugu povezuje s poddionicom Ponirak – Vraca, koja obuhvaća tunel Zenica.
Puštanjem u promet cijelog poteza između Zenice sjever i Golubinje vozačima bi bilo dostupno približno 20 kilometara autoceste u kontinuitetu. Time bi se omogućilo jednostavnije putovanje prema Žepču i Doboju te smanjila potreba za korištenjem postojeće magistralne ceste M-17 na tom području.
Prema posljednjim najavama, završetak radova očekuje se početkom listopada 2026. godine. Snimke gradilišta od 27. rujna pokazuju da je između Poniraka i Koprivne preostalo urediti i asfaltirati još približno 200 metara desnog kolnika. Iako najnoviji prizori pokazuju vidljiv napredak, nakon višegodišnjih kašnjenja ostaje pitanje kada će svi preostali radovi i potrebne procedure biti završeni te kada će nova autocesta doista biti dostupna vozačima.
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