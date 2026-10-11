Galerija: U slavonskoj općini raste milijunski projekt: Imat će sportsku dvoranu i tribine za 300 gledatelja

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11. listopad 2026.
U slavonskom Kaptolu gradi se novi sportski objekt s dvoranom, tribinama i prostorima za lokalne udruge.
U slavonskom Kaptolu, nedaleko od Požege, u tijeku je izgradnja novog višenamjenskog sportskog objekta koji će poboljšati sportsku infrastrukturu ovog mjesta. Riječ je o investiciji vrijednoj više od 1,7 milijuna eura, a novi kompleks imat će sportsku dvoranu, svlačionice, tribine i dodatne prostore za sportaše, djecu i lokalne udruge. Radovi su u punom jeku, a iz Općine ističu kako je riječ o jednom od njihovih značajnijih projekata.
- Radovi na izgradnji višenamjenskog sportskog objekta u punom su jeku! Jedan od značajnijih projekata Općine Kaptol donijet će našim sportašima, djeci i mladima kvalitetnije uvjete za trening, rekreaciju i sportska druženja. Nastavljamo graditi Kaptol u kojem sport i mladi imaju svoje mjesto, napisali su iz Općine na društvenim mrežama.
Prema predstavljenom projektu, novi sportski objekt imat će nekoliko različitih sadržaja. Njegov središnji dio bit će višenamjenska dvorana sa 100 sjedećih mjesta, namijenjena sportskim i drugim aktivnostima. Uz nju će se nalaziti svlačionice za igrače i suce, prostor za delegate, spremišta i ostale pomoćne prostorije.
Posebno zanimljiv dio projekta su vanjske tribine koje će biti izgrađene uz postojeći nogometni teren. Imat će ukupno 288 sjedećih mjesta, čime će se poboljšati uvjeti za gledatelje i održavanje sportskih događanja.
Na galeriji objekta planiran je i višenamjenski prostor koji će se moći koristiti za potrebe lokalnih udruga te organizaciju društvenih i kulturnih događanja. Tako novi kompleks neće biti namijenjen samo sportašima, već i ostalim stanovnicima Kaptola.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.705.054,01 eura, od čega je 820.000 eura osigurano iz fondova Europske unije, u sklopu Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027., putem ITU mehanizma.
Nositelj projekta je Općina Kaptol, a partner u provedbi PANORA, Razvojna agencija Požeško-slavonske županije. Preostali dio financiranja osigurava se iz drugih izvora, uključujući općinski proračun.
Podsjetimo, načelnik Općine Kaptol Dario Lončarević krajem svibnja ove godine potpisao je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Tada je najavljen početak radova, uz planirani rok izgradnje od devet mjeseci. U međuvremenu su radovi započeli, a iz Općine su objavili i fotografije s gradilišta.
Iako će glavna namjena objekta biti sportska, novi prostori moći će se koristiti i za druge aktivnosti. Uz lokalne klubove, koristit će ih udruge i druge organizacije, a bit će moguće održavati i različita javna događanja.
Poseban naglasak stavljen je na djecu i mlade, kojima bi novi kompleks trebao omogućiti bolje uvjete za treninge, natjecanja i rekreaciju. Ujedno će se dobiti prostor za druženje i okupljanje stanovnika tijekom cijele godine.
Izgradnja sportskog objekta dio je većeg investicijskog ciklusa Općine Kaptol. Među važnijim projektima planiranima za 2026. godinu nalaze se i obnova Starog grada Kaptola te izgradnja vatrogasnog spremišta.
Riječ je o ulaganjima u sportsku i komunalnu infrastrukturu, ali i očuvanje kulturne baštine. Novi sportski kompleks tako će nadopuniti postojeće nogometno igralište i omogućiti kvalitetnije korištenje prostora.
Po završetku radova Kaptol će dobiti novu sportsku dvoranu, uređene tribine i dodatne sadržaje koji će služiti sportašima, rekreativcima i lokalnoj zajednici.
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