Oni su oči i uši svakog gradilišta: Mogu zaustaviti radove, a njihov potpis nosi ogromnu odgovornost

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13:58 3 d 15.10.2026
18. listopad 2026.
Razgovarali smo s nadzornim inženjerom koji nam je otkrio što se zapravo događa iza kulisa gradilišta.
Kada se govori o velikim gradilištima, najčešće se spominju arhitekti, građevinske tvrtke, izvođači i projektanti. Ipak, nešto se manje govori o onima koji cijeli proces prate budnim okom, gotovo poput svojevrsnog građevinskog Big Brothera. Riječ je o nadzornim inženjerima, stručnjacima čiji je zadatak kontrolirati izvode li se radovi u skladu s projektom, propisima i pravilima struke. Njihov posao nije samo pregledavanje dokumentacije, već i svakodnevno donošenje odluka koje mogu spriječiti ozbiljne pogreške, dodatne troškove, pa čak i opasne situacije na gradilištu.
Kako zapravo izgleda radni dan nadzornog inženjera, koje su najčešće pogreške koje pronalaze i što se događa kada izvođač ne želi postupiti prema njihovim uputama? O tome smo razgovarali s Filipom Kožićem, nadzornim inženjerom iz tvrtke Outline, s kojim smo nedavno obišli i gradilište Avenue V u zagrebačkoj Vukovarskoj ulici. Ondje nam je pokazao neke od najzahtjevnijih građevinskih zahvata, a sada nam je detaljnije objasnio kako izgleda posao koji javnost često ne primjećuje.
Za razliku od većine uredskih poslova, radni dan nadzornog inženjera teško je unaprijed isplanirati. Kožić trenutačno sudjeluje na nekoliko projekata stambeno-poslovnih zgrada, a najveći dio vremena provodi na samim gradilištima. Dan najčešće započinje obilaskom, pregledom radova koji su u tijeku i provjerom aktivnosti koje su izvođači planirali.
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Naša pretplata je jedan od najboljih digitalnih projekata u Hrvatskoj
Projekt pretplate na portalima Pametne kuće ušao je u uži izbor natjecanja SoMo Borac, regionalnog natjecanja najboljih digitalnih projekata.
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