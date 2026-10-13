Bageri stigli na prostor legendarne hrvatske tvornice: Niče 'mini stadion', u planu i velika dvorana

Na prostoru nekadašnje zadarske tvornice Bagat, jednog od simbola industrijske prošlosti grada, ponovno se čuje zvuk strojeva. No, umjesto proizvodnje šivaćih strojeva, ovoga puta riječ je o bagerima koji su stigli na gradilište. Nakon dugog razdoblja planiranja napokon je započela realizacija projekta novog nogometnog igrališta, odnosno svojevrsnog mini stadiona, koji bi u budućnosti trebao postati dio većeg sportskog kompleksa.

Riječ je o investiciji vrijednoj 1,33 milijuna eura, kojom će postojeće igralište dobiti potpuno novo lice, od umjetnog travnjaka i rasvjete do prateće infrastrukture. No, planovi Grada Zadra tu ne staju. U budućnosti su predviđeni izgradnja tribina sa svlačionicama te nova sportska dvorana, čime bi prostor nekadašnjeg industrijskog kompleksa postao jedno od važnijih sportskih središta grada.

Stigli bageri, gradi se teren prema FIFA standardima

Radovi se odvijaju na području nekadašnjeg industrijskog kompleksa Bagat, unutar obuhvata Detaljnog plana uređenja Tehničkog školskog centra. Ondje već postoji nogometno igralište, no novi projekt donosi njegovo potpuno preuređenje i drukčiju organizaciju prostora. Teren će biti postavljen u smjeru sjever - jug, čime će se omogućiti kvalitetnije korištenje okolnog zemljišta i osloboditi prostor za buduće sportske sadržaje.

Novo nogometno igralište imat će dimenzije 100 puta 64 metra, a bit će opremljeno umjetnim travnjakom koji treba zadovoljiti standard FIFA Quality Pro. Riječ je o visokom standardu kvalitete podloge, koji omogućuje intenzivno korištenje terena i održavanje službenih utakmica. Takva podloga trebala bi osigurati znatno bolje uvjete za treninge i natjecanja tijekom cijele godine.

Osim postavljanja travnjaka, projekt uključuje izvedbu sustava navodnjavanja i odvodnje, spremnik vode kapaciteta najmanje 20 kubičnih metara sa strojarnicom te novu zaštitnu ogradu. Uredit će se i prostor za igrače i službene osobe, dok će okolne površine biti hortikulturno uređene i ozelenjene.

Velika pozornost posvećena je rasvjeti. Planirano je postavljanje šest pocinčanih stupova visine 18 metara, na kojima će biti raspoređeno ukupno 48 LED reflektora. Zahvaljujući tome, igralište će se moći koristiti i tijekom večernjih sati, što je posebno važno za organizaciju treninga mlađih uzrasta.

Bagat, počeli radovi | Foto: Grad Zadar

Investicija od 1,33 milijuna eura, tribine dolaze kasnije

Iako su radovi napokon započeli, aktualna investicija ne obuhvaća izgradnju cijelog planiranog sportskog kompleksa. Prva faza, vrijedna 1,33 milijuna eura, odnosi se prvenstveno na uređenje nogometnog terena i njegove neposredne okolice, dok su tribine i svlačionice ostavljene za sljedeću fazu.

Za njihov početak potrebno je dovršiti postupak izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Tehničkog školskog centra. Drugim riječima, iako će novo igralište biti uređeno u aktualnoj fazi, konačni izgled stadiona bit će realiziran naknadno.

Podsjetimo, prije godinu dana smo pisali o planovima za izgradnju nogometnog stadiona na prostoru Bagata. Prema tada predstavljenoj projektnoj dokumentaciji, predviđene su tribine kapaciteta 1.462 gledatelja, uključujući deset novinarskih loža. Prostor ispod tribina trebao bi biti iskorišten za prateće sadržaje, poput svlačionica i sanitarnih prostorija. Bagat, počeli radovi | Foto: Grad Zadar

Osim stadiona planira se i velika sportska dvorana

Uređenje nogometnog igrališta samo je jedan dio šireg plana transformacije nekadašnjeg Bagata. Grad Zadar na tom prostoru dugoročno planira razvoj sportsko-školskog kompleksa koji bi, osim nogometnog stadiona, obuhvaćao višenamjensku sportsku dvoranu, manje otvoreno sportsko igralište, dodatne sportske sadržaje i nove parkirališne kapacitete.

Vrlo je zanimljiva i buduća sportska dvorana, koja bi trebala služiti učenicima Tehničke škole i Strukovne škole Vice Vlatkovića, ali i široj sportskoj zajednici. Prema ranije predstavljenim planovima, njezin kapacitet iznosio bi oko 500 sjedećih mjesta, a u sklopu kompleksa predviđeni su i sadržaji za druge sportove, uključujući stolni tenis.

Takvo rješenje omogućilo bi kvalitetnije održavanje nastave tjelesne i zdravstvene kulture, ali i dodatne termine za treninge i natjecanja zadarskih sportskih klubova. Novi kompleks tako ne bi bio namijenjen isključivo nogometu, već bi postao višenamjensko sportsko središte ovog dijela grada. Bagat, počeli radovi | Foto: Grad Zadar

Od legendarne tvornice do novog sportskog središta

Prostor Bagata ima posebno mjesto u povijesti Zadra. Nekadašnja tvornica desetljećima je bila jedan od najvažnijih industrijskih pogona u gradu i jedan od najpoznatijih proizvođača šivaćih strojeva na prostoru bivše Jugoslavije. Na vrhuncu proizvodnje godišnje je isporučivala i do 160 tisuća šivaćih strojeva, a zapošljavala je tisuće radnika.

Nakon prestanka industrijske proizvodnje prostor nekadašnjeg kompleksa postupno je mijenjao namjenu, a dio zemljišta već se godinama koristi za sportske aktivnosti. Unatoč skromnim infrastrukturnim uvjetima, na postojećem igralištu trenirali su brojni mladi nogometaši. Prema ranijim podacima Grada Zadra, njime su se koristili mlađi uzrasti zadarskih klubova, među kojima su NK Zadar i NK Arbanasi.