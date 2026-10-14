Galerija gradilišta: U srcu Hrvatske na devet hektara nastaje pravi mali grad budućnosti

Na jugoistočnom ulazu u Novsku, na prostoru površine nešto veće od devet hektara, sve se jasnije naziru obrisi jednog od najambicioznijih tehnoloških projekata u Hrvatskoj. Riječ je o Centru gaming industrije, velikom obrazovnom, sportskom i poduzetničkom kompleksu koji bi Novsku trebao pretvoriti u hrvatsko središte razvoja videoigara. Radovi dobro napreduju, a uz nove građevine stižu i konkretne informacije o budućim korisnicima kampusa.

Posebno je zanimljiva vijest da će Tehničko veleučilište u Zagrebu upravo u Novskoj provoditi studijski program razvoja videoigara. Prva generacija od najmanje 50 studenata planirana je za akademsku godinu 2028./2029. Istodobno, lokalna gaming industrija već pokazuje rezultate. U Poduzetničkom inkubatoru PISMO powered by A1 djeluje oko 80 startupova, a jedna od tamošnjih tvrtki, ANIQ, našla se među pet najuspješnijih tvrtki u Novskoj prema prihodima ostvarenima tijekom 2025. godine.

Na devet hektara niče pravi mali grad

Podsjetimo, ovo veliko gradilište posjetili smo krajem prošle godine u sklopu naše bauštelske reportaže, kada smo iz prve ruke imali priliku vidjeti kako napreduju radovi započeti u proljeće 2025. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi približno 76,4 milijuna eura, a financira se sredstvima Fonda za pravednu tranziciju.

Trenutačno je u realizaciji prva faza vrijedna oko 38,7 milijuna eura. Ona uključuje izgradnju zgrade fakulteta, studentskog doma s 201 ležajem, sportske dvorane, bazena, vanjskih igrališta, energane i pripadajućih prometnica. Radove izvodi tvrtka Tromont, a završetak prve faze predviđen je tijekom 2027. godine. Na gradilištu su već vidljive konstrukcije budućih objekata, čime kompleks postupno dobiva svoj konačni oblik. Gradilište Centra gaming industrije, Novska | Foto: FB, Marija Kušmiš, gradonačelnica Novske

Fakultet za razvoj videoigara, prvi studenti 2028. godine

Jedna od najvažnijih novosti odnosi se na budući studijski program. Tehničko veleučilište u Zagrebu priprema prijediplomski studij posvećen izradi i razvoju videoigara, a program bi se trebao izvoditi u novoizgrađenom kampusu u Novskoj.

Prema najnovijim informacijama Grada Novske, budući fakultet imat će 13 učionica s po 24 mjesta, dok bi se prve akademske godine trebalo upisati najmanje 50 studenata. Studij je zamišljen kao besplatan, a prijedlog studijskog programa trebao bi biti upućen na akreditaciju krajem 2026. godine.

Studentima će na jednom mjestu biti dostupni prostori za nastavu, smještaj, prehranu i rekreaciju. Time bi Novska dobila novi obrazovni sadržaj, ali i dodatni poticaj za dolazak i ostanak mladih.

Gradilište Centra gaming industrije, Novska | Foto: FB, Marija Kušmiš, gradonačelnica Novske

Stiže i futuristička arena s 2.500 mjesta

Druga faza projekta, vrijedna približno 37,7 milijuna eura, donosi dodatne sadržaje namijenjene razvoju gaming industrije. Predviđena je izgradnja akceleratora s 220 radnih jedinica i VR studijem te inkubatora sa 108 radnih jedinica.

Najatraktivniji dio kompleksa bit će velika e-sport arena kapaciteta 2.500 gledatelja, namijenjena natjecanjima, predstavljanju i testiranju videoigara. Njezin futuristički izgled već je privukao pozornost javnosti, a u srpnju smo pisali o novom natječaju vrijednom više od 22 milijuna eura za objekte druge faze.

Gradilište Centra gaming industrije, Novska | Foto: FB, Marija Kušmiš, gradonačelnica Novske

Od malih startupova do ozbiljnih prihoda

Da Novska već razvija prepoznatljivu gaming industriju, najbolje pokazuje primjer Poduzetničkog inkubatora PISMO powered by A1. Ondje danas djeluje oko 80 startupova, a dio njih već ostvaruje zapažene poslovne rezultate.

Među njima se ističe ANIQ, tvrtka koja je, prema objavljenim podacima, u 2025. godini ostvarila približno 933.000 eura prihoda, čak 270 posto više nego prethodne godine. Tvrtka je ujedno uključena u razvoj projekta RAGNA, vrijednog oko 2,54 milijuna eura, u sklopu kojeg se razvijaju rješenja temeljena na umjetnoj inteligenciji za gaming industriju.