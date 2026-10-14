Galerija gradilišta: U srcu Hrvatske na devet hektara nastaje pravi mali grad budućnosti

Što je projektantima važno pri odabiru proizvoda? Cijena više nije jedini kriterij
Trajnost, održavanje, potrošnja energije i dostupnost dokumentacije sve su važniji pri odabiru proizvoda za hotele i poslovne objekte.
10:07 2 d 12.10.2026
14. listopad 2026.
Na devet hektara u Novskoj niče jedinstveni gaming kompleks, a uskoro će ondje studirati mladi stručnjaci.
Na jugoistočnom ulazu u Novsku, na prostoru površine nešto veće od devet hektara, sve se jasnije naziru obrisi jednog od najambicioznijih tehnoloških projekata u Hrvatskoj. Riječ je o Centru gaming industrije, velikom obrazovnom, sportskom i poduzetničkom kompleksu koji bi Novsku trebao pretvoriti u hrvatsko središte razvoja videoigara. Radovi dobro napreduju, a uz nove građevine stižu i konkretne informacije o budućim korisnicima kampusa.
Posebno je zanimljiva vijest da će Tehničko veleučilište u Zagrebu upravo u Novskoj provoditi studijski program razvoja videoigara. Prva generacija od najmanje 50 studenata planirana je za akademsku godinu 2028./2029. Istodobno, lokalna gaming industrija već pokazuje rezultate. U Poduzetničkom inkubatoru PISMO powered by A1 djeluje oko 80 startupova, a jedna od tamošnjih tvrtki, ANIQ, našla se među pet najuspješnijih tvrtki u Novskoj prema prihodima ostvarenima tijekom 2025. godine.
Podsjetimo, ovo veliko gradilište posjetili smo krajem prošle godine u sklopu naše bauštelske reportaže, kada smo iz prve ruke imali priliku vidjeti kako napreduju radovi započeti u proljeće 2025. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi približno 76,4 milijuna eura, a financira se sredstvima Fonda za pravednu tranziciju.
Trenutačno je u realizaciji prva faza vrijedna oko 38,7 milijuna eura. Ona uključuje izgradnju zgrade fakulteta, studentskog doma s 201 ležajem, sportske dvorane, bazena, vanjskih igrališta, energane i pripadajućih prometnica. Radove izvodi tvrtka Tromont, a završetak prve faze predviđen je tijekom 2027. godine. Na gradilištu su već vidljive konstrukcije budućih objekata, čime kompleks postupno dobiva svoj konačni oblik.
Jedna od najvažnijih novosti odnosi se na budući studijski program. Tehničko veleučilište u Zagrebu priprema prijediplomski studij posvećen izradi i razvoju videoigara, a program bi se trebao izvoditi u novoizgrađenom kampusu u Novskoj.
Prema najnovijim informacijama Grada Novske, budući fakultet imat će 13 učionica s po 24 mjesta, dok bi se prve akademske godine trebalo upisati najmanje 50 studenata. Studij je zamišljen kao besplatan, a prijedlog studijskog programa trebao bi biti upućen na akreditaciju krajem 2026. godine.
Studentima će na jednom mjestu biti dostupni prostori za nastavu, smještaj, prehranu i rekreaciju. Time bi Novska dobila novi obrazovni sadržaj, ali i dodatni poticaj za dolazak i ostanak mladih.
Druga faza projekta, vrijedna približno 37,7 milijuna eura, donosi dodatne sadržaje namijenjene razvoju gaming industrije. Predviđena je izgradnja akceleratora s 220 radnih jedinica i VR studijem te inkubatora sa 108 radnih jedinica.
Najatraktivniji dio kompleksa bit će velika e-sport arena kapaciteta 2.500 gledatelja, namijenjena natjecanjima, predstavljanju i testiranju videoigara. Njezin futuristički izgled već je privukao pozornost javnosti, a u srpnju smo pisali o novom natječaju vrijednom više od 22 milijuna eura za objekte druge faze.
Da Novska već razvija prepoznatljivu gaming industriju, najbolje pokazuje primjer Poduzetničkog inkubatora PISMO powered by A1. Ondje danas djeluje oko 80 startupova, a dio njih već ostvaruje zapažene poslovne rezultate.
Među njima se ističe ANIQ, tvrtka koja je, prema objavljenim podacima, u 2025. godini ostvarila približno 933.000 eura prihoda, čak 270 posto više nego prethodne godine. Tvrtka je ujedno uključena u razvoj projekta RAGNA, vrijednog oko 2,54 milijuna eura, u sklopu kojeg se razvijaju rješenja temeljena na umjetnoj inteligenciji za gaming industriju.
Što je projektantima važno pri odabiru proizvoda? Cijena više nije jedini kriterij
Trajnost, održavanje, potrošnja energije i dostupnost dokumentacije sve su važniji pri odabiru proizvoda za hotele i poslovne objekte.
10:07 2 d 12.10.2026
Prije prvih gostiju: Koliko različitih dobavljača stoji iza jednog hotelskog projekta?
Od madraca i rasvjete do bazena i klime, gradnja i uređenje hotela ovisi o brojnim odlukama. Mnoge od njih događaju se upravo na ovom sajmu.
11:07 3 d 11.10.2026
Gdje se biraju proizvodi za nove hotele, vile i restorane? Sve je na jednom mjestu u Rovinju
Design District Rovinj od 27. do 29. studenoga okuplja arhitekte, dizajnere, investitore i izlagače iz svijeta gradnje i opremanja.
12:23 5 d 09.10.2026
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 13 d 01.10.2026
Arhitekti i investitori ne biraju iz kataloga: Evo gdje se dogovaraju poslovi za 2027.
Izlagači, arhitekti te investitori i ove se godine susreću na Design Districtu. Sajam se održava od 27. do 29. studenog u Tvornici duhana Rovinj.
15:26 15 d 29.09.2026
Pet godina poskupljenja i nema kraja: Građevinski materijal dosegnuo novu rekordnu razinu
Nakon kratkog ljetnog zatišja, cijene su ponovno krenule uzlazno. Podaci DZS-a otkrivaju i koliko se tržište promijenilo od 2021. godine do danas.
16:43 1 d 13.10.2026
Bageri stigli na prostor legendarne hrvatske tvornice: Niče 'mini stadion', u planu i velika dvorana
Na prostoru nekadašnje tvornice niče moderno igralište, a u budućnosti su planirani tribine i sportska dvorana.
15:00 1 d 13.10.2026
Galerija: U slavonskoj općini raste milijunski projekt: Imat će sportsku dvoranu i tribine za 300 gledatelja
U slavonskom Kaptolu gradi se novi sportski objekt s dvoranom, tribinama i prostorima za lokalne udruge.
11:06 3 d 11.10.2026
Bauštelska reportaža: Vlaška dobiva novo lice, ugostitelji privremeno 'pod ključem', ali za dobru svrhu
Dok dio Vlaške prolazi transformaciju, brojni ugostitelji stavili su ključ u bravu. Bez terase im se ne 'isplati', ali žrtva bi trebala biti kratka.
11:06 3 d 11.10.2026
Galerija: Veliki radovi na mostu preko Save, ugrađeno 300 tona asfalta, a niče i novi kružni tok
Most je ponovno otvoren za promet, no radovi još traju, a vozače očekuje privremena prometna regulacija.
15:35 5 d 09.10.2026
Radovi na hotelu poskupjeli 8 milijuna u par mjeseci: Doznajemo zašto nije došlo do raskida
Što kažu naručitelj i izvođač, a što odvjetnik za javnu nabavu o osam izmjena ugovora i porastu cijene radova u iznosu od 8 milijuna u par mjeseci.
10:32 5 d 09.10.2026
Uz Radničku raste poslovni div: Već se testira posebna fasada s elementima od 150 kilograma
Park Avenue Zagreb brzo raste, a uskoro počinje i montaža njegove posebne terakotne fasade.
16:56 8 d 06.10.2026
Lav, Leon ili Leo XIV.? Jezikoslovci objasnili kako se pravilno piše papino ime
Kada se prvi put pojavio pred vjernicima okupljenima u Vatikanu, obznanio je da će njegovo ime biti Leone XIV.
17:01 13 h 14.10.2026
Održana inauguracija rektora Lakušića: Kaže da je vrijeme za nove domove, progovorio i o kampusu Borongaj
Rektor Lakušić u svom je govoru napomenuo da je nakon 30 godina vrijeme za nove studentske domove na Sveučilištu u Zagrebu.
16:39 13 h 14.10.2026
Koliko HZMO daje za promotivne materijale: Na popisu torbe, termosice, kišobrani...
Zavod za mirovinsko osiguranje sredstva troši i na promotivne materijale. Kupuju tako 500 fascikala, ali i šalice, notese, olovke...
16:41 13 h 14.10.2026
Hanfa opomenula jednu od najstarijih tekstilnih tvornica: Tajili važne poslovne podatke
Iz Hanfe su izdali opomenu Čateksu zbog nedostavljanja povlaštenih informacija vezanih uz pregovore o preuzimanju od investitora SQ Capitala.
16:38 13 h 14.10.2026