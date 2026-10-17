Galerija gradilišta: Izranja vizura građevine koja će spasiti Split od mutne vode iz slavina

Izgradnja pročistača pitke vode Jadro na Majdanu kod Solina prešli su polovinu građevinske faze, a prema najnovijim podacima Vodovoda i kanalizacije Split izvedeno je više od 51 posto građevinskih radova. Riječ je o infrastrukturnom projektu vrijednom 41,07 milijuna eura, kojim bi se trebao riješiti dugogodišnji problem zamućenja vode nakon obilnijih oborina.

Pročistač će biti namijenjen vodoopskrbi oko 250.000 stanovnika Splita, Solina i šireg područja koji se opskrbljuju s izvorišta Jadro. Završetak izgradnje i početak probnog rada planirani su za ljeto 2027. godine, najavio je gradonačelnik, Tomislav Šuta prilikom obilaska gradilišta.

pročistač Jadro, gradilište | foto: Grad Split

Do kraja godine konstrukcija i krov

Prema riječima direktora Vodovoda i kanalizacije Split, Ivice Perića, sljedeća važna etapa izgradnje odnosi se na dovršetak vanjske konstrukcije postrojenja. Plan je da se do kraja 2026. godine završe konstrukcijski radovi i postavi krov, čime bi objekt bio spreman za nastavak radova u unutrašnjosti.

Ugradnja tehnološke opreme predviđena je tijekom 2027. godine, kada bi trebali završiti i preostali radovi na postrojenju. Perić je potvrdio da se radovi zasad odvijaju predviđenom dinamikom te da se završetak očekuje tijekom ljeta 2027. godine. Nakon izgradnje slijedi probni rad, tijekom kojeg će se provjeravati funkcioniranje sustava i njegova učinkovitost u pročišćavanju vode.

Kapacitet 2.000 litara u sekundi

Pročistač se gradi na zahtjevnoj lokaciji u blizini izvorišta rijeke Jadro, uz stari i novi Dioklecijanov kanal. Riječ je o području nekadašnjeg tupinoloma na Majdanu, gdje je za izgradnju postrojenja predviđena površina nešto manja od jednog hektara.

Glavna građevina imat će tlocrtne dimenzije približno 90 puta 20 metara, a uz nju je predviđena i manja povratno-zahvatna građevina na kanalima. Projektirani kapacitet postrojenja iznosi 2.000 litara vode u sekundi, što zahtijeva odgovarajuće dimenzije objekta i tehnološke opreme.

Prema ranijim podacima voditelja projekta Danijela Dujmovića, pri projektiranju se vodilo računa i o povećanoj potrošnji tijekom turističke sezone, kada na širem splitskom području boravi i do 400.000 ljudi. Dodatnu složenost gradnji predstavljaju pristup lokaciji, izvođenje temelja i zahvati na postojećim kanalima, pri čemu se mora osigurati neprekinuta vodoopskrba.

Membranska ultrafiltracija

Ključni dio budućeg postrojenja bit će sustav membranske ultrafiltracije, tehnologije kojom se iz vode fizički uklanjaju sitne čestice i nečistoće. Problem zamućenja na izvorištu Jadra posebno je izražen nakon obilnijih kiša, kada oborinska voda kroz krško podzemlje donosi čestice koje povećavaju mutnoću.

Prema podacima Vodovoda i kanalizacije, takve se pojave bilježe u prosjeku 11 dana godišnje, zbog čega je izgradnja pročistača godinama među prioritetima splitskog vodoopskrbnog sustava. Primjenom ultrafiltracijskih membrana voda će se pročišćavati bez dodavanja kemikalija za uklanjanje mutnoće, a sustav bi trebao osigurati dodatnu zaštitu i stabilniju kvalitetu vode.

Kako je prilikom ugovaranja projekta objašnjeno, tehnologija je projektirana za postizanje vrlo niskih vrijednosti mutnoće, ispod 0,3 NTU, čime se postrojenje priprema i za strože zahtjeve kvalitete pitke vode. Slična tehnologija već se primjenjuje na drugim krškim područjima, uključujući Sloveniju, gdje su uvjeti podzemlja usporedivi s onima na Jadru.

Investicija premašuje 41 milijun eura

Ukupna vrijednost investicije iznosi 41,07 milijuna eura s PDV-om, odnosno 32,85 milijuna eura bez PDV-a. Posao je povjeren austrijskim tvrtkama STRABAG AG i Aqua Engineering GmbH, a ugovor o izgradnji potpisan je krajem prosinca 2024. godine.

Projekt se pripremao godinama, dok je građevinska dozvola izdana u prosincu 2025., a radovi su započeli početkom 2026. godine. Za financiranje projekta predviđena su sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te kredit Europske banke za obnovu i razvoj, uz sudjelovanje nadležnih institucija.