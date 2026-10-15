Galerija gradiliša: U srcu Dalmacije raste olimpijski bazen, gotovi veliki iskopi, stižu i sportske dvorane

Veliko ulaganje u sport u Dalmaciji, evo što se sve gradi za 43 milijuna eura
16:02 688 d 26.11.2024
15. listopad 2026.
Na velikom zadarskom gradilištu izvode se armiranobetonski radovi, dok se priprema izgradnja novih sportskih sadržaja.
U Zadru se nastavlja izgradnja novog vanjskog olimpijskog bazena na Višnjiku, jednog od najvećih ulaganja u sportsku infrastrukturu grada posljednjih godina. Radovi su započeli u travnju, a nakon završetka iskopa gradilište je ušlo u novu fazu. Trenutačno se izvode armiranobetonski radovi, dok se istodobno priprema još jedan važan dio sportskog kompleksa - izgradnja tribina unutar kojih će biti smještene dvije sportske dvorane.
Riječ je o projektu koji se pripremao godinama, a realizacija je napokon započela ovog proljeća. Novi bazen bit će namijenjen profesionalnim sportašima i rekreativcima, a zadovoljit će i uvjete za održavanje međunarodnih plivačkih natjecanja. Prema posljednjim informacijama Grada Zadra od 14. listopada, radovi napreduju, a za dodatne sadržaje u tijeku je ishodovanje građevinske dozvole.
Izgradnja olimpijskog bazena na Višnjiku započela je u travnju ove godine, nakon što je u ožujku potpisan ugovor s izvođačem radova. Posao je dobila zajednica ponuditelja Lavčević inženjering i Lavčević Zadar, a vrijednost ugovorenih radova iznosi približno 2,79 milijuna eura bez PDV-a. Predviđeno trajanje radova iznosi deset mjeseci.
Krajem srpnja završeni su radovi iskopa, čime su stvoreni uvjeti za nastavak izgradnje bazenske konstrukcije. Prema najnovijoj objavi Grada Zadra, na gradilištu se trenutačno izvode armiranobetonski radovi. Time projekt postupno dobiva svoje prve konkretne obrise.
Novi bazen imat će ukupne tlocrtne dimenzije 80,48 × 35,64 metara, a projektiran je prema standardima koji omogućuju održavanje službenih međunarodnih plivačkih natjecanja. Njegova izgradnja trebala bi dodatno unaprijediti uvjete za razvoj vodenih sportova u Zadru, ali i proširiti sadržaje Sportskog centra Višnjik, koji svakodnevno koriste brojni profesionalni sportaši i rekreativci.
Kako smo ranije pisali, projekt bazena izradio je zadarski Konus, a sama izvedba uključuje nekoliko zanimljivih građevinskih rješenja. Posebno se ističe konstrukcija bazenske školjke, koja je projektirana kao takozvana bijela kada, odnosno vodonepropusna armiranobetonska konstrukcija.
Takvo rješenje zahtijeva posebnu pozornost pri projektiranju i izvedbi betonskih radova jer konstrukcija mora spriječiti nekontrolirano prodiranje vode. Prema projektnoj dokumentaciji, dopuštena širina pukotina ograničena je na svega 0,15 milimetara, a izvedba se temelji na austrijskim smjernicama za vodonepropusne betonske konstrukcije.
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Ispod temeljne ploče predviđen je sloj podložnog betona debljine deset centimetara. Oko bazenske školjke izvest će se servisni hodnik i strojarnica, koji će omogućiti pristup sustavima potrebnima za rad i održavanje bazena. Za razliku od same bazenske školjke, ovi će dijelovi konstrukcije imati zasebne slojeve hidroizolacije.
Projekt uključuje i prostorije za bazensku tehniku, filtersko postrojenje te spremišta. Uz bazen su predviđene garderobe, sanitarni čvorovi i prostor za prodaju ulaznica, dok će cijeli prostor biti ograđen ogradom visine dva metra. Planirana je i prilagodba pristupa osobama s invaliditetom, kao i uređenje pristupnih površina i parkirališta.
Izgradnja samog bazena samo je jedan dio planiranih zahvata na Višnjiku. Grad Zadar potvrdio je da je trenutačno u tijeku postupak ishodovanja građevinske dozvole za projekt tribina, unutar kojih će se nalaziti višenamjenska dvorana i zasebna dvorana za borilačke sportove.
Riječ je o dodatnoj investiciji koja bi trebala upotpuniti sportski kompleks i omogućiti korištenje prostora za više različitih sportskih disciplina. Tribine i pripadajuće dvorane nisu obuhvaćene aktualnim ugovorom za izgradnju bazena, već je riječ o zasebnom dijelu projekta.
Ranije je najavljeno da će se tijekom ove godine pokrenuti i postupak javne nabave za izgradnju tribina. Međutim, prije toga potrebno je dovršiti postupak izdavanja građevinske dozvole.
Osim toga, Grad Zadar ranije je najavio i daljnje širenje sportskih sadržaja na Višnjiku. Među planovima su nova dvorana za futsal i rukomet te bazen za skokove u vodu. Za potonji je ranije predstavljen projekt manjeg bazena dubine šest metara sa skakaonicom, koji bi mogao postati još jedna prepoznatljiva atrakcija zadarskog sportskog kompleksa.
Novi olimpijski bazen gradi se u sklopu ITU projekta Sport Upbuild, čiji je cilj modernizacija sportske infrastrukture na području Zadra i okolnih jedinica lokalne samouprave.
Projekt ne obuhvaća samo bazen na Višnjiku, već i opremanje centra za dijagnostiku sportaša te izgradnju i rekonstrukciju deset kvartovskih sportskih igrališta. Planirani su zahvati na igralištima u Zadru, ali i u Bibinjama, Škabrnji i Poličniku.
Zanimljivo je da se o novom olimpijskom bazenu na Višnjiku govori već godinama. Projekt je predstavljen još 2021. godine, no do stvarnog početka gradnje trebalo je proći gotovo pet godina. Nakon dugotrajne pripreme i postupka javne nabave, izvođač je napokon odabran početkom 2026. godine. S obzirom na to da je ugovorom predviđeno deset mjeseci radova od početka gradnje, završetak bazena prema prvotnoj dinamici očekuje se tijekom 2027. godine.
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