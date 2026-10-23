Istarski grad sprema veliku sportsku revoluciju: Gradi se nogometni kampus, a stiže i nova Arena sportova

U hrvatskim gradovima sve se više ulaže u izgradnju i obnovu sportskih objekata, a jedan od dobrih primjera je Umag. Ovaj istarski grad posljednjih godina uređuje postojeća igrališta i sportske dvorane, ali i planira izgradnju novih sportskih sadržaja. No, čini se da najveći projekti tek dolaze. U planu je izgradnja nove Arene sportova s bazenom i nekoliko specijaliziranih dvorana, dok se u poznatoj sportskoj zoni Stella Maris već gradi novi nogometni teren.

Kako su objavili iz Grada Umaga, posljednjih je godina provedeno nekoliko velikih građevinskih zahvata na sportskim objektima, a ulaganja se nastavljaju i tijekom 2026. godine. Grad trenutačno raspolaže s pet sportskih dvorana, 11 nogometnih igrališta, sedam boćališta i čak 80 teniskih terena. Uz to, na području grada djeluje više od 50 sportskih udruga, što dodatno povećava potrebu za modernom sportskom infrastrukturom.

Gradi se veliki nogometni kampus sa šest terena

Jedan od najvažnijih aktualnih projekata nalazi se u sportskoj zoni Stella Maris, gdje se razvija novi nogometni kampus. Riječ je o projektu kojim će se postojeća nogometna infrastruktura proširiti na ukupno šest terena.

Prema planovima, kampus će imati tri nogometna terena standardnih dimenzija s prirodnom travom, dva terena standardnih dimenzija s umjetnom travom te jedan pomoćni teren dimenzija 70 puta 40 metara.

Trenutačno se gradi novo nogometno igralište s umjetnom travom, koje bi nakon završetka radova trebalo dobiti certifikat FIFA Quality Pro. Riječ je o standardu kvalitete namijenjenom nogometnim terenima koji se koriste za profesionalne treninge, pripreme i natjecanja.

Osim izgradnje novih terena, posljednjih su godina obnovljeni i postojeći nogometni travnjaci u Petroviji, Moeli, Juricanima, Svetoj Mariji na Krasu i Babićima. Na igralištu u Moeli izvedeni su i dodatni građevinski zahvati. Postavljena je nova panelna ograda, premještene su i montirane kućice za rezervne igrače i suce, izgrađene su tribine za gledatelje te postavljena dodatna zaštitna oprema. Sportska infrastruktura u Umagu | Foto: Grad Umag

Obnovljene sportske dvorane, saniran i problematični krov

Velik dio ulaganja odnosi se na rekonstrukciju postojećih sportskih dvorana. Tako je nedavno dovršena obnova sportske dvorane Juraj Radovčić u Stella Marisu, koja ima kapacitet od 900 gledatelja.

U sklopu zahvata potpuno je obnovljena i dvorana za stolni tenis. Nakon čak 35 godina uklonjen je dotrajali parket, a postavljena je nova sportska podloga prilagođena stolnom tenisu. Zamijenjena je kompletna stolarija, obnovljeni su zidovi i ulazni prostor te je nabavljena nova oprema.

Zanimljivi radovi izvedeni su i na sportskoj dvorani Damir Steka, kapaciteta 1.200 gledatelja. Ondje je nakon 23 godine problema s prokišnjavanjem postavljena nova, vodonepropusna krovna obloga.

U tijeku je i modernizacija sustava grijanja. U kotlovnici je predviđena ugradnja novog spremnika tople vode kapaciteta 1.500 litara i toplinske crpke, dok se planira i sanacija postojećeg kotla na loživo ulje. Sportska infrastruktura u Umagu | Foto: Grad Umag

Nove dvorane u okolnim naseljima i obnova boćarskog centra

Ulaganja nisu ograničena samo na središte Umaga. Krajem 2025. godine završena je rekonstrukcija Boćarskog centra Edi Ritoša u Svetoj Mariji na Krasu. Zahvat je uključivao obnovu i dogradnju postojećih sadržaja te izgradnju novih svlačionica za natjecatelje.

Radovi se nastavljaju i ove godine, a trenutačno se ugrađuju sustavi grijanja, hlađenja i ventilacije u natkrivenoj boćarskoj dvorani. Završetak je planiran za kraj studenoga 2026. godine.

U istom naselju, u sklopu Društvenog doma pokraj nove područne škole, izgrađena je nova sportska dvorana. Sličan zahvat izveden je i u Bašaniji, gdje je također uređena nova dvorana u postojećem društvenom domu. Oba prostora opremljena su novim sportskim rekvizitima, uključujući golove, košarkašku opremu, gimnastičke karike, strunjače i garderobne klupe. Sportska infrastruktura u Umagu | Foto: Grad Umag

Stiže Arena sportova s bazenom i nekoliko dvorana

Ipak, najveći najavljeni projekt tek je u pripremi. Grad Umag planira izgradnju Arene sportova, novog višenamjenskog sportskog kompleksa koji bi trebao objediniti različite sportske sadržaje na jednoj lokaciji.

Prema najavama Grada, kompleks će uključivati zatvoreni bazen, dvoranu za gimnastiku, prostor za calisthenics, odnosno vježbanje vlastitom tjelesnom težinom, dvoranu za borilačke sportove te prostor za fitness.

Nova Arena sportova trenutačno je u fazi projektiranja, a planirana lokacija nalazi se u Stella Marisu, iza postojeće sportske dvorane Juraj Radovčić. Ondje bi se trebala povezati s nogometnim kampusom, postojećim teniskim terenima i budućim padel centrom uz ATP centar.

Time bi Umag dobio veliku, objedinjenu sportsku zonu u neposrednoj blizini mora. U Gradu očekuju da će novi sadržaji služiti lokalnim sportašima i rekreativcima, ali i privući dodatne profesionalne klubove na pripreme i natjecanja. Za održavanje i opremanje sportskih objekata tijekom 2026. godine osigurano je 1,02 milijuna eura, dok je dodatnih 857.000 eura predviđeno za rad sportskih udruga i njihove projekte.