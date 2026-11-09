Ovo se čekalo 41 godinu! Otvoreno gradilište škole u ravnici na 4.700 kvadrata s dvije dvorane

U osječkoj Retfali za vikend je otvoreno gradilište nove Osnovne škole Vladimira Nazora. I ne bi to bila posebna vijest u aktualnom velikom valu izgradnje u sustavu obrazovanja da nije riječ o prvoj novoj osnovnoj školi koja se u Osijeku gradi nakon čak 41 godine! Naime, posljednja nova osnovna škola u gradu na Dravi izgrađena je davne 1985. godine, a u međuvremenu ovaj dio grada populacijski je buknuo.

Izvođač radova je tvrtka Modulor Constructions koja je posao ugovorila za 8.396.236,82 eura bez PDV-a, odnosno 10.468.425,89 eura s PDV-om. Dok su iz Grada Osijeka istaknuli kako je je ukupna vrijednost projekta 13 milijuna eura, od čega je 11 milijuna osigurano kroz bespovratna sredstava.

Nova škola imat će više od 4.000 četvornih metara, 17 učionica s kabinetima, kuhinju, blagovaonicu, dvije sportske dvorane, vanjsko igralište, atletske sadržaje i solarnu elektranu. Završetak radova predviđen je za 1. prosinca 2027. godine. Što znači da će biti u punom pogonu u školskoj godini 2027./2028..

Prizemlje i dva kata

Prema glavnom projektu, nova škola prostirat će se na građevnoj čestici površine 7.764 četvorna metra, nastaloj spajanjem triju postojećih katastarskih čestica. Riječ je o slobodnostojećoj građevini razvedenog tlocrta, čija će ukupna građevinska bruto površina iznositi 4.689,61 četvorni metar. Zgrada je projektirana s prizemljem i dva kata, pri čemu će se najveći dio nastavnih sadržaja nalaziti u središnjem troetažnom dijelu, dok će se u nižim krilima smjestiti sportski, kuhinjski i tehnički sadržaji.

Zanimljivo je da je čitav kompleks konstruktivno podijeljen u tri dilatacije, odnosno zasebne cjeline koje čine sportska dvorana, središnja školska zgrada te blagovaonički i kuhinjski blok. Takvo rješenje proizlazi iz različitih visina i tlocrtnih oblika pojedinih dijelova građevine. Maksimalne tlocrtne dimenzije kompleksa iznose 107,4 puta 51,15 metara, a sama zgrada zauzimat će približno 35,5 posto površine parcele. OŠ Vladimira Nazora, Osijek | foto: EOJN/Grad Osijek

Organizacija prostora

Prostorna organizacija škole osmišljena je tako da se nastavni, administrativni i sportski sadržaji međusobno funkcionalno povežu. U prizemlju središnjeg dijela nalazit će se glavni školski hol, garderobe, sanitarije te učionice razredne i predmetne nastave. Iz hola će se prema sjevernom i južnom krilu pružati hodnici širine čak 4,35 metara, koji će omogućiti povezivanje različitih funkcionalnih cjelina.

Posebno je zanimljiv južni dio kompleksa, u kojem su predviđene dvije sportske dvorane, velika i mala, s pripadajućim svlačionicama, tuševima, sanitarnim prostorima, ambulantom te spremištima sportske opreme. Sjeverno krilo rezervirano je za blagovaonicu, kuhinju s pomoćnim prostorijama, spremišta i tehničke sadržaje, uključujući strojarnicu i trafostanicu.

Na prvom katu smjestit će se dodatne učionice razredne i predmetne nastave, kabineti te administrativni prostori, među kojima su zbornica, ured ravnatelja i prostorije stručnih službi. Drugi kat bit će ponajprije namijenjen predmetnoj nastavi, sa šest učionica i četiri kabineta. Ondje je planirana i školska knjižnica s čitaonicom, spremištem knjiga i kabinetom knjižničara. Povezivanje etaža osiguravat će dva stubišta i dizalo, čime je predviđena pristupačnost prostora osobama smanjene pokretljivosti.

OŠ Vladimira Nazora, Osijek | foto: EOJN/Grad Osijek

Armiranobetonska konstrukcija i pročelje

Kada je riječ o samoj izvedbi, projekt predviđa kombinaciju zidanih konstrukcija i armiranobetonskih elemenata. Središnja školska zgrada temeljit će se na trakastim armiranobetonskim temeljima, dok će nosivi sustav činiti zidovi ojačani vertikalnim i horizontalnim serklažima te armiranobetonski stupovi, grede i ploče. Sličan konstruktivni princip primijenit će se i na blagovaoničkom dijelu, dok je za sportski blok predviđena posebna krovna konstrukcija s nosačima velikog raspona.

Projektanti su posebnu pozornost posvetili toplinskoj ovojnici zgrade. Vanjski zidovi bit će izolirani kamenom vunom debljine 15 centimetara, a završna obrada pročelja kombinirat će fasadnu žbuku i oblogu od tankih opečnih elemenata, takozvane slip opeke. Ravni, neprohodni krovovi dobit će 20 centimetara toplinske izolacije i završnu hidroizolacijsku PVC membranu. Prozori i ostakljeni dijelovi pročelja izvodit će se od aluminijskih profila s troslojnim izolacijskim staklom.

Različite namjene prostorija odredit će i završnu obradu interijera. Tako su za učionice, kabinete i blagovaonicu predviđeni elastični poliuretanski podovi, za hodnike epoksidne podne obloge, a za sportske dvorane posebne elastične sportske površine. Keramičke pločice koristit će se u sanitarnim čvorovima i kuhinjskim prostorima, gdje su zahtjevi za održavanje i higijenu posebno izraženi. OŠ Vladimira Nazora, Osijek | foto: EOJN/Grad Osijek

Parkiralište, punionica i zelenilo

Uređenje okoliša također je važan dio projekta. Na parceli je planirano ukupno 47 parkirališnih mjesta, od kojih će tri biti prilagođena osobama s invaliditetom, dok će jedno biti opremljeno punjačem za električna vozila. Kolni pristup kompleksu predviđen je iz Ulice Josipa Jurja Strossmayera, a glavni pješački ulaz iz Ulice Ljudevita Posavskog.