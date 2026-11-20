Trump želi graditi trijumfalni luk, bio bi dio mega kružnog toka i grandiozniji od pariškog
Riječ je o monumentalnoj intervenciji u prostoru koja zahvaća postojeći prometni kružni tok poznat kao Memorial Circle.
16:57 221 d 13.04.2026
20. studeni 2026.
Na mjestu povijesnog istočnog krila Bijele kuće niče golema građevina zbog koje je prethodno srušeno zadnje iz 1902. godine.
Američki predsjednik Donald Trump nastavlja s jednim od najkontroverznijih građevinskih zahvata u povijesti Bijele kuće. Na mjestu nekadašnjeg istočnog krila predsjedničkog kompleksa u Washingtonu gradi se nova, raskošna balska dvorana, a radovi su početkom studenoga dosegnuli važnu prekretnicu. U nazočnosti predsjednika, predstavnika izvođača i građevinskih radnika postavljena je posljednja čelična greda konstrukcije.
Projekt koji je prvotno predstavljen kao investicija vrijedna 200 milijuna dolara u međuvremenu je prerastao početne financijske okvire. Trump je javno govorio o trošku od približno 400 milijuna dolara, dok su dokumenti do kojih je došao washingtonpost.com pokazali da su interne procjene izvođača dosegnule čak 600 milijuna dolara. Riječ je o procjeni ukupnog projekta, uključujući sigurnosne i podzemne sadržaje, a ne o potvrđenom konačnom trošku same dvorane.
Postavljanje posljednje čelične grede tradicionalna je prekretnica na američkim gradilištima, poznata kao topping out. Označava završetak važne faze podizanja nosive konstrukcije, iako do dovršetka građevine preostaje niz drugih radova. Upravo je taj trenutak Trump iskoristio za obilazak gradilišta i predstavljanje napretka projekta.
Prema transkriptu predsjednikova obraćanja, na gradilištu je bilo angažirano približno 525 radnika. Posljednju gredu potpisivali su sudionici projekta, uključujući radnike različitih struka, a svoj je potpis najavio i Trump. Predsjednik je pritom ustvrdio da radovi napreduju brže od planiranog i unutar predviđenog proračuna, premda su ranije objavljene procjene otvorile pitanje stvarne cijene investicije.
Gradnja nove dvorane zahtijevala je radikalan zahvat u postojeći predsjednički kompleks. U listopadu 2025. započelo je rušenje istočnog krila Bijele kuće, dijela građevine čija povijest seže do početka 20. stoljeća. Krilo je izvorno izgrađeno 1902. godine, a tijekom desetljeća više je puta preuređivano, uključujući dogradnju kata 1942. godine.
Prema službenoj projektnoj dokumentaciji, novi objekt zauzet će prostor nekadašnjeg istočnog krila, dok je predviđeno njegovo povezivanje s glavnom predsjedničkom rezidencijom preko obnovljene istočne kolonade. Dokumentacija također predviđa evidentiranje i pohranu odabranih povijesnih građevinskih elemenata radi mogućeg ponovnog korištenja. Rušenje i zamjena povijesnog dijela kompleksa izazvali su protivljenje dijela stručne javnosti i pravne sporove povezane sa zaštitom kulturne baštine.
Trump želi graditi trijumfalni luk, bio bi dio mega kružnog toka i grandiozniji od pariškog
Riječ je o monumentalnoj intervenciji u prostoru koja zahvaća postojeći prometni kružni tok poznat kao Memorial Circle.
16:57 221 d 13.04.2026
Prema prvotnom priopćenju Bijele kuće iz srpnja 2025. godine, planirana građevina imat će približno 90.000 četvornih stopa, odnosno oko 8.360 četvornih metara ukupne površine. U početku je najavljivan kapacitet od 650 sjedećih mjesta, znatno više od približno 200 mjesta u Istočnoj sobi Bijele kuće, koja se tradicionalno koristi za svečane događaje.
Nova dvorana zamišljena je kao reprezentativan prostor za državne večere, međunarodne prijeme i druge velike svečanosti. Projekt se oslanja na klasičnu arhitekturu predsjedničkog kompleksa, s naglašenim stupovima, raskošnim interijerima i tradicionalnim dekorativnim elementima. Trump je tijekom obilaska gradilišta posebno isticao planirane mramorne podove, lustere i vapnenačke stupove.
Za vodećeg projektanta Bijela kuća odabrala je washingtonski arhitektonski ured McCrery Architects, poznat po projektima klasične arhitekture. Glavni izvođač radova je Clark Construction, jedna od velikih američkih građevinskih kompanija, dok je za inženjerski dio projekta angažirana međunarodna tvrtka AECOM.
Uz reprezentativne prostore, projekt obuhvaća i sigurnosne zahvate. U službenoj dokumentaciji navodi se potreba za osiguravanjem trajnog i sigurnog prostora za državne događaje, dok su kasnije objavljeni podaci otkrili i planiranje podzemnih sigurnosnih sadržaja. Njihova izgradnja dodatno komplicira pitanje ukupnog opsega i financiranja investicije.
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Financiranje je postalo jedno od najspornijih pitanja cijelog projekta. Kada je Bijela kuća u srpnju 2025. najavila novu dvoranu, procijenjena vrijednost iznosila je 200 milijuna dolara. Administracija je tada tvrdila da će projekt financirati Trump i privatni donatori, uz zasebne sigurnosne zahvate koje će osigurati nadležne državne službe.
Međutim, prema dokumentima koje je u lipnju 2026. objavio The Washington Post, izvođač je u ožujku iste godine ukupnu vrijednost projekta procijenio na 600 milijuna dolara. Od toga je približno 293 milijuna dolara bilo predviđeno iz privatnih izvora, a ostatak iz javnih sredstava namijenjenih sigurnosnim i drugim dijelovima projekta. Bijela kuća nastavila je isticati da privatni donatori financiraju samu balsku dvoranu, pa se iznosi koje navode administracija i objavljeni interni dokumenti ne odnose nužno na potpuno jednak obuhvat radova.
I dok se rasprava o cijeni i opravdanosti projekta nastavlja, na gradilištu je već vidljiva čelična konstrukcija budućeg objekta. Postavljanje posljednje grede označilo je završetak jedne od ključnih građevinskih etapa, ali ne i kraj radova na projektu koji će trajno promijeniti izgled jednog od najpoznatijih državnih kompleksa na svijetu.
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