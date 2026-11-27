U dolini Neretve započela je realizacija dugo očekivanog infrastrukturnog projekta, izgradnja spojne prometnice Vid – Nova Sela, vrijedne gotovo 14 milijuna eura. Riječ je o 7,6 kilometara nove ceste koja će Metkoviću osigurati kraću i kvalitetniju prometnu vezu s autocestom A1. Izvođač radova je građevinska tvrtka Patrlji iz Imotskog, s kojom je sklopljen ugovor vrijedan 12.042.782,73 eura s PDV-om, uz rok izgradnje od 24 mjeseca.

Nositelj projekta je Županijska uprava za ceste Dubrovačko-neretvanske županije, dok sredstva za njegovu realizaciju osigurava Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Kako izvještavaju iz Dubrovačko-neretvanske županije, radovi su započeli početkom listopada i izvode se prema ugovorenoj dinamici.

Dvije godine gradnje

Ugovor s izvođačem radova potpisan je 19. srpnja ove godine u Metkoviću. Kako su tada objavili iz Dubrovačko-neretvanske županije, od ukupne vrijednosti investicije od približno 14 milijuna eura na same građevinske radove otpada nešto više od 12 milijuna eura.

U postupku javne nabave za ovaj posao zaprimljeno je pet ponuda, a vrijednost radova ugovorenih s imotskom tvrtkom niža je od procijenjene vrijednosti nabave, koja je iznosila 10.560.000 eura bez PDV-a.

S obzirom na to da su radovi započeli početkom listopada, a ugovoreni rok izgradnje iznosi dvije godine, završetak prometnice može se očekivati u jesen 2028. godine, pod uvjetom da ne dođe do produljenja rokova.

Dva nova raskrižja

Nova prometnica povezivat će naselje Vid na području Grada Metkovića s državnom cestom DC62 u naselju Nova Sela na području Općine Kula Norinska. Projektom je, osim izgradnje glavne trase, obuhvaćeno i uređenje dvaju priključaka na postojeću cestovnu mrežu.

U Vidu će se nova cesta priključivati na županijsku cestu ŽC6218 formiranjem trokrakog raskrižja u obliku slova T, dok je u Novim Selima predviđena izgradnja kružnog raskrižja s pripadajućim privozima. Rotor je projektiran s jednim prometnim trakom, s dimenzijama koje će omogućiti prolazak kamiona i autobusa.

Tehničke karakteristike prometnice

Ukupna duljina svih projektiranih prometnih pravaca, uključujući glavnu trasu, priključke i kružno raskrižje, iznosi gotovo osam kilometara. Prometnica je projektirana za dvosmjerno odvijanje prometa, s dva prometna traka širine po tri metra te dodatnim rubnim trakama. Projektna brzina na većem dijelu trase iznosi 70 kilometara na sat, dok se na području u blizini naselja Prud smanjuje na 50 do 60 kilometara na sat.

Imotske građevinare očekuje zahtjevan posao s obzirom na konfiguraciju terena kojim prolazi nova prometnica. Riječ je o pretežno neizgrađenom, vegetacijom obraslom krškom području u blizini granice s Bosnom i Hercegovinom. U zavojima su projektirana odgovarajuća proširenja kolnika radi sigurnog mimoilaženja vozila. gradilište Vid – Nova Sela | foto: ilustracija, Grad Metković / Canva

Alternativa u poplavama

Osim što će Metkoviću omogućiti kraću vezu s autocestom A1, nova prometnica imat će važnu ulogu u prometnom funkcioniranju doline Neretve u slučaju poplava. O njezinoj dodatnoj funkciji govorio je ravnatelj Županijske uprave za ceste Ivo Kaštelan još u prosincu 2024. godine, prilikom ugovaranja izrade glavnog projekta.

Kako je tada pojasnio, izgradnjom spojne prometnice put do čvorišta autoceste A1 u Novim Selima skratit će se za sedam kilometara. Istodobno će nova cesta stanovnicima naselja Vid i Prud osigurati alternativnu vezu s ostatkom cestovne mreže u Hrvatskoj u slučaju aktiviranja mjera obrane od poplava na području Metkovića.

Prema riječima Kaštelana, upravo će nova prometnica u takvim okolnostima predstavljati jedini alternativni cestovni pravac kojim će se stanovnici ovih dvaju naselja moći uključiti u širu prometnu mrežu.

Tri godine pripreme

Podsjetimo, Vlada RH još je u srpnju 2023. godine dala zeleno svjetlo za realizaciju ovog cestovnog projekta, čija je ukupna vrijednost već tada bila procijenjena na 14 milijuna eura s PDV-om. Riječ je o formiranju prometnog koridora predviđenog Prostornim planom Dubrovačko-neretvanske županije.

U prosincu 2024. godine uslijedilo je potpisivanje ugovora za izradu glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole s tvrtkom KNAP, vrijednog 76.837,50 eura. Za izradu glavnog projekta bio je predviđen rok od šest mjeseci, tijekom kojih je Županijska uprava za ceste trebala rješavati i imovinskopravne odnose.

Prema prvotnom planu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, izgradnja prometnice trebala se odvijati tijekom 2025. i 2026. godine. Međutim, do ugovaranja građevinskih radova došlo je tek u srpnju 2026. godine, a do početka izgradnje u listopadu, čime se realizacija projekta pomaknula izvan prvotno planiranog vremenskog okvira. gradilište Vid – Nova Sela | foto: ilustracija, Grad Metković / Canva

Poticaj gospodarskom razvoju

Da će izgradnja ove prometnice imati značaj koji nadilazi samo skraćivanje puta do autoceste, smatra i gradonačelnik Metkovića Dalibor Milan, koji je prilikom obilaska gradilišta istaknuo njezin potencijal za daljnji gospodarski razvoj područja.

– Ovo je još jedan veliki i vrlo značajan projekt za Grad Metković koji će itekako povećati kvalitetu naših života. Osim što će unaprijediti prometnu povezanost našega kraja, skratiti putovanje prema sjeverozapadnom dijelu DNŽ i budućem spoju na autocestu A1, svakako će omogućiti i daljnji gospodarski razvoj ovoga područja, istaknuo je Milan.